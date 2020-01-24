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Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+)

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Чарівна Ясмін - фото 1
Чарівна Ясмін / twitter

Ясмін Гаурі – єдина у світі модель, поставу і сміливу ходу якої відзначали навіть найсуворіші критики. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає сьогодні у свої 48 років.

Ясмін Гаурі – жінка, чиє обличчя невідворотно виникає в пам'яті, коли мова заходить про концентровані стилі 80-90-х. Ясмін народилася в родині німкені та пакистанця-імама.

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У 17 років Ясмін влаштовується на роботу в МакДональдз. Цікаво, але саме робота в ресторані допомогла початку її професійної кар'єри. Одного вечора її помітив власник модної перукарні, і за сумісництвом скаут модельного агентства Едуард Захарія. Він відразу зрозумів, що Ясмін може стати зіркою подіум: настільки ідеальною була її зовнішність.

Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381953
Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381955
Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381954

Пізніше дівчина згадувала, що не хотіла навіть розмовляти з ним, і Захарії знадобилася вся його чарівність і 12-річний досвід роботи з моделями, щоб зацікавити Ясмін. Згодом, вона працювала на подіумі для Yves Saint Laurent, Christian Dior, Givenchy, Chanel, Christian Lacroix, Vivienne Westwood, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier, Lanvin, Valentino, Armani, Prada, Gianfranco Ferrè, Donna Karan, Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Michael Kors, Calvin Klein, а також Victoria's Secret.

Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381969
Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381968
Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381975

Неодноразово Ясмін з'являлася на обкладинках таких журналів, як Cleo, Marie Claire (Австралія, Франція, Італія, Іспанія, Великобританія), Shape, Photo Life, Flare, ELLE (Франція, Німеччина, Італія, Мексика, Сінгапур, Великобританія, США). Критики відзначали її поставу і сміливу ходу. Поява Ясмін на подіумах ознаменувала зсув інтересу від моделей з нордичними рисами обличчя до більш незвичайних етнічних типажів. Завоювати прекрасну репутацію Ясмін Гаурі допомогла впевненість в собі, життєрадісність і жіноча чарівність.

Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381971
Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381972
Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381973
Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381970

Однак, у 1996 році Ясмін прийняла рішення "піти на пенсію", вийшла. Вона пам'ятає поради батька і намагається не виставляти напоказ своє особисте життя, уникаючи зайвої уваги до власної персони. Попри те, що Ясмін Гаурі віддалилася від світу моди і краси, вона досі залишається популярною і затребуваною.

Гарячі фото Ясмін Гаурі

Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381936

Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381938

Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381937

Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381939

Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381940

Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381941

Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381942

Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381943

Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381944

Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381945

Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381946

Зараз Ясмін живе зі своїм чоловіком і двома дітьми тихим життям. З'являється лише на благодійних заходах. Вона така ж красива, але дуже закрита. Навіть імена її дітей невідомі.

Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381948
Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381949
Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+) - фото 381947

Моделі 90-х: як змінилася зваблива фотомодель Енджі Еверхарт (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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