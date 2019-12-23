Моделі 90-х: як змінилася зваблива фотомодель Енджі Еверхарт (18+)

Енджі Еверхарт – відома й улюблена багатьма у 90-ті американська фотомодель, актриса і продюсер. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає сьогодні у свої 50 років!

Народилася Енджі Еверхарт в Огайо в 1969 році, 7 вересня. В Акроні Енджі виросла і закінчила школу Firestone High School. Сім'я Еверхарт була великою: у Енджі п'ятеро братів і сестер.

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Її зоряна кар'єра почалася з модельного бізнесу. Енджі росла доволі складною рудоволосою дівчиною з блискучими фізичними даними і чудовими кучерями. У 15 років Енджі під наглядом матері зробила першу фотосесію, просто так, жартома, і подала результати в місцеве модельне агентство. І в тому ж році вона полетіла спочатку в Мілан, а незабаром у Париж, де вона підписала контракт з Karin Model Agency.

До кінця наступного року Еверхарт красувалася на обкладинках таких журналів як ELLE та Glamour. До речі, з Еверхарт і почалася ера рудоволосих на обкладинках журналів. Її модельна кар'єра була дійсно успішною, Енджі впізнавали на вулиці, вона знімалася для найкращих глянцевих видань. У 19 років з Еверхарт трапився нещасний випадок, в якому вона пошкодила спину. Багато хто думав, що на цьому її кар'єра завершилася, проте Енджі впоралася з цією проблемою.

У 1991 році Енджі з'явилася на телеекранах Італії. А в 1993 році Енджі дебютувала на кіноекранах у фільмі Останній кіногерой, де вона знялася з Арнольдом Шварценеггером і зіграла продавчиню. Акторський досвід так сподобався Енджі, що незабаром виходить новий фільм з Еверхарт, Повія, в 1995 році і серіал Сaroline in the city. Далі Еверхарт працює так плідно, що встигає відпрацювати в двох і більш проєктах за рік. На її рахунку ролі майже у 20 кінострічках, а з 1995 року красуня успішно грає в телесеріалах. На її рахунку ролі в таких фільмах як Садівник, Паразит, Точка відліку, Реальна угода та інших.

Цілком успішно Енджі брала участь в різних ТБ-шоу і телепроєктах. У 2000 році Еверхарт знялася (всього один раз за свою кар'єру) оголеною для журналу Playboy. У 2003 році Енджі увійшла в сотню найуспішніших жінок.

Гарячі фото Енджі Еверхарт 18+

Однак, красуня знаменита не тільки своїми модельними і акторськими досягненнями, а й своїми іменитими бойфрендами. Вона була одружена з актором Ешлі Гамільтоном, але їх шлюб не протримався й пів року і в 1997 році закінчився розлученням. Вона зустрічалася з Сильвестром Сталлоне, принцом Монако, Орландо Джоунсом. У 2009 році Енджі очікує свою першу дитину, яку хоче ростити сама і тому не називає імені його батька.

З 6 грудня 2014 року Енджі заміжня вдруге за президентом і співзасновником сервісу з доставки їжі Sunfare Карлом Ферро, з яким вона зустрічалася 2 роки до їх весілля. У лютому 2018 року Еверхарт подала на розлучення з Ферро після трьох років шлюбу. У жовтні 2017 року вона звинуватила продюсера Харві Вайнштейна в сексуальних домаганнях.

Зараз Енджі живе насиченим життям, інколи з'являючись у ТБ-проєктах, активно ведучи свою сторінку в Інстаграм і просто насолоджуючись життям.

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