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ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 90-х
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Підготували для вас ностальгійну музичну добірку родом із бентежних 90-х! Вам потрібно пригадати й доповнити тексти відомих пісень українських виконавців. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!
Пономарьов, Аквавіта, Повалій, Фантом 2, Зібров, Могилевська – для тебе це не дивні слова, а ціла епоха з твого життя. Неможливо забути про 90-ті, якщо пережив їх. Перевіримо, наскільки добре ти пам'ятаєш українську музику тих буремних часів.
ТЕСТ: Вгадай, скільки років кумиру твого дитинства
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
До теми: Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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