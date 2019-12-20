ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 90-х

Підготували для вас ностальгійну музичну добірку родом із бентежних 90-х! Вам потрібно пригадати й доповнити тексти відомих пісень українських виконавців. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Пономарьов, Аквавіта, Повалій, Фантом 2, Зібров, Могилевська – для тебе це не дивні слова, а ціла епоха з твого життя. Неможливо забути про 90-ті, якщо пережив їх. Перевіримо, наскільки добре ти пам'ятаєш українську музику тих буремних часів.

ТЕСТ: Вгадай, скільки років кумиру твого дитинства

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму