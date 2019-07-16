Моделі 90-х: як змінилася сексуальна австралійка Ель Макферсон (18+)

Ель Макферсон – одна з найкращих топмоделей декількох останніх десятиліть. Її професіоналізм і творча натура допомогли їй дістатися вершини модельного бізнесу. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає зараз у свої 55 років!

Ель, як і багатьох інших дівчат-моделей, випадково помітив співробітник модельного агентства і зробив пропозицію. Ель сумнівалася в успіху, але порадившись з мамою, вирішила спробувати і вирушила на кастинг. Попри її сумніви і невпевненість, Ель запропонували контракт. Так почалося її нове життя.

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Перші кілька років модельна кар'єра Ель Макферсон була не дуже яскравою і насиченою, замовлень було не багато, а гідних і високооплачуваних ще менше. Смуга невдач тривала доти, поки дівчина не зустріла талановитого фотографа Жиля Бенсімона, який тісно співпрацював з модним глянцем Elle. Саме завдяки цьому знайомству фото моделі почали з'являтися у популярному виданні, а дружні стосунки з Жилем переросли у справжній роман, а після – і в сімейний союз.

Робота моделлю сильно вплинула на Ель, вона стала більш впевненою в собі, хоча спочатку не була затребуваною моделлю. Згодом вона стала з'являтися на обкладинках журналів Vogue, Elle, GQ, Harper's Bazaar, і навіть журналу Time, де поруч з її фото було написано "Велика Ель", що було обумовлено довжиною її ніг. З ногами Ель Макферсон дійсно дуже пощастило, природа щедро обдарувала її: довжина ніг Ель непропорційно велика для її зросту.

Я не їм зернові, але, якщо мене тягне до тостів, я виберу житній хліб замість безглютенового, бо в останньому, на мою думку, багато цукру. Я контролюю кількість цукру і тому їм мало фруктів, тільки ягоди

Маючи підтягнуту і красиву фігуру, Ель Макферсон не рідко ділилася своїм секретом – як їй вдається бути стрункою. Тим більше, її неодноразово питали про це шанувальники, подруги і читачі журналів. Записавши комплекс вправ на відео, її тренування стало популярним по всьому світу.

Крім популярних відеотренуваннь Ель три роки поспіль займалася випуском свого календаря, який так само як і відео став неймовірно популярним. На цьому етапі дівчина вже не шкодувала про свої невеликі невдачі в модельній кар'єрі, головне, що вона змогла направити всю свою творчу енергію в потрібне русло і не упустила шанс роздобути нових шанувальників, при цьому не втративши старих.

Моя мотивація – це відчуття радості, натхнення, пристрасті, спокою, сили і здоров'я. Для мене це важливіше, ніж цифри на вагах, і саме це спонукає мене правильно харчуватися і тренуватися

Гарячі фото Ель Макферсон 18+

У 1995 році Ель разом зі своїми колегами по модельному бізнесу вирішують відкрити мережу ресторанів, проте як бізнесвумен дівчата проявили себе набагато гірше, аніж в модельній індустрії, тому через три роки їх мережа ресторанів опинилася на межі банкрутства.

Я так хотіла навчатися балету, але насправді мені просто подобалося носити пачки

За все своє життя, Ель знялася більш, ніж в 30 фільмах. Серед них особливо популярними є Бетмен і Робін, Джейн Ейр, Край. Навіть у найулюбленішому для молоді серіалі Друзі Ель можна побачити хоч і в окремих, але яскравих епізодах.

І після 50 Ель чудово виглядає і підтримує себе у формі. Сьогодні її називають моделлю без віку. Коли їй ставлять питання про те, в чому полягає секрет її молодості і краси, вона зізнається, що найголовніше щодня займатися будь-якими фізичними навантаженнями хоча б по 60 хвилин.

Неважливо, буде це тренажерний зал, плавання, піші прогулянки або секс, головне – щоб це приносило задоволення. На її думку, зовсім необов'язково виснажувати себе дієтами або 3-годинними тренуваннями, потрібно тільки вибрати ті види фізичної активності, які будуть корисні для здоров'я.

Не сидіть на дієтах і не падайте від втоми в тренажерному залі кілька разів на тиждень. Краще щодня виконувати не дуже складні вправи або бігати. Головне не запускати себе

Як і багато моделей, Макферсон – майстер повсякденної моди: на прогулянках в Сіднеї, Нью-Йорку і Лондоні (модель живе на три міста) або на бізнес-зустрічах вона з'являється у вузьких шкіряних штанах, вільних сорочках і об'ємних піджаках, шкіряних косухах і часто вибирає яскраві аксесуари.

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