Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)

Крісті Тарлінгтон – супермодель, яка сяяла на подіумах з 90-х років, свого часу складала неабияку конкуренцію самій Клаудії Шиффер, Лінді Євангелісті та іншим визнаним зіркам. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає зараз у свої 50 років!

Ще в дитинстві Крісті Тарлінгтон навіть не думала про кар'єру в модній індустрії. Крісті пристрасно любила коней і захоплювалася кінним спортом: кожну вільну хвилину намагалася проводити на стайні, щодня тренувалася і брала участь в місцевих конкурсах.

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Юна Крісті Тарлінгтон

Юна Крісті Тарлінгтон

Однак, у 13 років яскрава дівчинка-підліток випадково потрапила в поле зору фотографа Денні Коуді. Дозвіл батьків Крісті на зйомку йому довелося випрошувати. Батькові подобалося захоплення дочки кінним спортом, а від ідеї з модельним бізнесом він був не в захваті. Сама юна модель теж не сприйняла нове заняття серйозно, але за фотографії платили пристойні гроші (вже за перше робоче завдання вона отримувала $ 100 на годину). Крісті вирішила підписати контракт, щоб самій оплачувати улюблені заняття верховою їздою.

Для мене ідея про те, що краса йде зсередини, завжди мала сенс. Думаю, відчувати себе красивою важливіше, ніж бути красивою

Тарлінгтон у моделінгу

Тарлінгтон у моделінгу

Тарлінгтон у моделінгу

Крісті Тарлінгтон з її класичною "чистою" красою практично відразу привернула увагу великих косметичних брендів. Так, в 1987 році разом з моделлю Сінді Кроуфорд вона почала представляти марку Revlon. Через рік Тарлінгтон підписує один із знакових контрактів в житті – у 1988 році модель стає обличчям аромату Calvin Klein Eternity. Її співпраця з брендом триватиме більше 20 років і це буде один з найтриваліших контрактів в індустрії.

Крісті Тарлінгтон з її класичною "чистою" красою

Крісті Тарлінгтон з її класичною "чистою" красою

Крісті Тарлінгтон з її класичною "чистою" красою

Крісті Тарлінгтон з її класичною "чистою" красою

Крісті пощастило, що вона потрапила в етап модельної індустрії, коли стали актуальними моделі з темним кольором волосся і природною красою. До того ж дівчина була на прикметі у директора модельного агентства Ейлін Форд, яку не покидали думки зробити з прекрасної леді справжню топ-модель. Незабаром відомий фотограф зробив кілька фото, одне з яких прикрасило обкладинку американського Vogue. Після цього успіх дівчинці був гарантований.

Vogue's Covers: Christy Turlington

Жоден мій день не схожий на інший. Сьогодні, наприклад, я зранку позаймалася йогою, а потім поїхала в офіс. Кілька днів тому я прилетіла з Лондона, де бігла марафон

Крім модельної кар'єри Крісті присвячує багато часу благодійним акціям. Наприклад, вона створила календар зі своїм фото, а всі гроші від його продажу перерахувала до Фонду Сальвадора, який займається поліпшенням життя малозабезпечених сімей. Також модель робить безліч мотивуючих фото для збереження виду рідкісних тварин.

Гарячі фото Крісті Тарлінгтон 18+

У 2002 році зірка на одній з обкладинок Vogue продемонструвала своє захоплення йогою, якою займається вже багато років. У тому ж році вона випустила книгу Living Yoga. Модельна кар'єра зірки 90-х триває і сьогодні. У 2018 році вона знялася для рекламної кампанії H&M.

Я ніколи не боялася віку. З кожним роком я відчуваю себе все краще і краще. Я не проти пластики або ботоксу, але докладати занадто багато сил до того, щоб виглядати молодо, безглуздо

Зараз Тарлінгтон представляє антивікової косметичний бренд Imedeen і мережу тематичних ресторанів Fashion Café, допомагає благодійним організаціям, які поставляють гуманітарну допомогу, виступає проти носіння хутра і хутрового промислу.

Christy Turlington Marc Jacobs Fall 2019

Крісті Тарлінгтон зі своїм чоловіком

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