На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Моделі 90-х: як змінилася сексуальна американка Брук Шилдс (18+)
-
- 1250
Брук Шилдс – американська модель і кіноактриса. Брук стала наймолодшою моделлю, яка з'явилася на обкладинці популярного глянцю Vogue. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає сьогодні у свої 54 роки!
Дебют Брук Шилдс на екрані відбувся, коли дівчинці не виповнилося і року. Брук рекламувала товари для дітей разом з мамою. Незабаром малятко, ледь ставши на ноги, вже мало в своєму активі кілька рекламних роликів. У шкільні роки юна Шилдс бувала на знімальному майданчику набагато частіше, ніж на уроках в школі.
Моделі 90-х: як змінилася легендарна фотомодель Нікі Тейлор (18+)
Коли Брук виповнилося 10 років, видання Playboy Press запропонувало дівчинці, точніше матері Брук, зробити еротичну фотосесію. Террі дала згоду. Фото оголеного дівчати з'явилися в галереї Манхеттена, наробивши багато шуму. Пізніше Террі Шилдс спробувала відсудити у журналу Плейбой фото і негативи, але програла процес.
Брук Шилдс стала наймолодшою моделлю на обкладинці Vogue. Трапився цей дебют в 1980 році, коли дівчині було лише 15 років. Її агентом була сама Ейлін Форд, яка нерідко розповідала в своїх інтерв'ю, що відкрила дитячий підрозділ в своєму агентстві саме через цю юну красуню з бездонними блакитними очима.
Я рада, що люди готові визнати в мені актрису, а не манекенницю. І сьогодні я пишаюся своєю кар'єрою
У 1980 році в світовий прокат виходить кінокартина, що перетворила Брук Шилдс на справжню кінозірку. Це романтична стрічка про кохання двох підлітків на безлюдному острові. "Блакитна лагуна" миттєво стає культовим фільмом хіпі, дауншифтерів і нудистів. Але за роль в цій картині Брук стала першою в історії претенденткою на антипремію Золота малина. Втім, на стрімко зростаючу популярність Шилдс це ніяк не позначилося.
Коли ти можеш сміятися над собою, дуріти і показувати всім своїм виглядом, що ти така ж, як всі люди, анітрохи не розумніша і не красивіша, коли ти трохи навіть знущаєшся з себе, люди перестають відчувати незручність поруч і роблять крок назустріч
Зробивши невелику перерву на навчання в університеті Прінстона, дівчина знову повернулася на знімальний майданчик. Ролі в картинах "Діамантова пастка", "Бренда Стар" ще раз довели талановитість ефектної актриси. У 90-ті роки Брук продовжила блискучу гру в фільмах "Нетряні мрії" (1990), "Ті, що біжать на волю" (1992), "Личина" (1993). Тоді ж вона захопилася зйомкою в серіалах "Закон і порядок" і "Друзі", проявивши свою акторську різноплановість.
Гарячі фото Брук 18+
Роль турботливої матері і прекрасної дружини не заважає Брук продовжити свою кінокар'єру. Героїня Даніели Стюарт в серіалі "Дві з половиною людини" стала однією з найулюбленіших в житті актриси. Зйомки фільму йшли понад шість років (з 2003 по 2009 рік). Одночасно Брук Шилдс знімалася в серіалі "Оточення" з 2004 по 2007 рік.
Куріння вбиває. Якщо ви це робите, ви знищуєте дуже важливу частину вашого життя
І хоча ролі в серіалах "Ханна-Монтана" і "Помадні джунглі" виявилися неяскравими і не викликали захоплення у шанувальників і критиків, фільм жахів "Опівнічний експрес", відкрив публіці у Брук нові акторські якості.
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
22:48Названа секс-поза для отримання максимального оргазму
-
22:15Як навчитись прасувати сорочку: прості поради
-
21:47Лікарі розвіяли міф про корисність супів
-
21:27Старий літак перетворили на атмосферний готель
-
21:0012 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:44Бредлі Купер вперше вийшов на публіку після розставання з Іриною Шейк
-
20:30Кріпосна 2 сезон 13, 14 серія: дивитись онлайн захопливий серіал СТБ
-
20:15Три ознаки того, що ви сексуальніші, аніж думаєте
-
20:00ТОП 15 прикольних компліментів, які сподобаються жінкам з почуттям гумору
-
19:56Коли потрібно пронести алкоголь: простий лайфхак підкорює Reddit
-
19:46Зваблива суддя Танців з зірками оголила ніжки
-
19:23Названо корисні солодощі, які не шкодять фігурі
-
19:18Донька Сінді Кроуфорд повторила БДСМ-наряд зіркової матусі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:57Непристойний танець жінки шокував її собаку: смішне відео
-
18:41Кіберпанкові вулиці Шанхая: фото, які змушують затримати погляд
-
18:31Моделі 90-х: як змінилася сексуальна американка Брук Шилдс (18+)
-
18:14Міхаель Шумахер прийшов до тями після багаторічної коми: перші подробиці ЗМІ
-
18:00Гороскоп на 12 вересня 2019: у Водоліїв і Тельців вдалий день
-
17:52Способи використання зубної пасти, які спростять вам життя
-
17:33Сексуальна Ріта Ора похизувалась формами у бікіні (фото)
-
17:19Як виглядає надто дивна подача страв у закладах: епічні фото
-
16:55Названі зарплати зірок збірної України
-
16:27Ці знаки Зодіаку найбільш віддані та безкорисливі у стосунках
-
22:48Названа секс-поза для отримання максимального оргазму
-
20:00ТОП 15 прикольних компліментів, які сподобаються жінкам з почуттям гумору
-
18:31Моделі 90-х: як змінилася сексуальна американка Брук Шилдс (18+)
-
16:00FIFA 20: який рейтинг отримали топові українські футболісти в новій версії гри
-
14:00ТЕСТ: Вгадай авто за рекламним слоганом!
-
12:19Вирішальний гол у матчі Україна – Нігерія: чи зіграв Яремчук рукою?
-
08:55Реакція мережі на представлені iPhone XI: найкращі меми
-
07:19Погода в Україні 11 вересня: бабине літо у розпалі
- 10 вересня
-
21:555 правил відмінного сексу в душі: спробуйте вже сьогодні
-
18:00Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці
-
16:23Куди поїхати восени в Україні: ТОП 7 маршрутів для осіннього відпочинку
-
14:00Річниці весілля по роках від 1 по 80: назви ювілеїв і що прийнято дарувати
-
12:15Чому нові iPhone XI – найпровальніші пристрої компанії Apple
-
11:35Друга Ріка – Сьомий день: вийшов проникливий кліп із Яніною Соколовою
-
07:14Погода в Україні 10 вересня: у Карпатах можливі дощі
- 09 вересня
-
21:455 способів урізноманітнити ваше сексуальне життя
-
18:00Що має бути в автомобільній аптечці: Супрун назвала 10 найнеобхідніших речей
-
15:25Юний моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині після повернення з полону: емоційні фото
-
13:14alyona alyona – Булінг: дивіться кліп на новий хіт, який зрозуміють всі
-
10:00Тест на знання мемів: Наскільки добре ти знаєш інтернет жарти?
-
07:15Погода в Україні 9 вересня: де буде найспекотніше
-
00:30Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
- 08 вересня
-
21:30Що жінки розповідають подругам про секс з вами
-
17:25Дівчина тижня: розкута модель Playboy Франсія Джеймс, яка збуджує апетитними формами (18+)
-
14:15Метод 90/30: цей секрет дозволить вам стати максимально продуктивними