Моделі 90-х: як змінилася сексуальна американка Брук Шилдс (18+)

Брук Шилдс – американська модель і кіноактриса. Брук стала наймолодшою моделлю, яка з'явилася на обкладинці популярного глянцю Vogue. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає сьогодні у свої 54 роки!

Дебют Брук Шилдс на екрані відбувся, коли дівчинці не виповнилося і року. Брук рекламувала товари для дітей разом з мамою. Незабаром малятко, ледь ставши на ноги, вже мало в своєму активі кілька рекламних роликів. У шкільні роки юна Шилдс бувала на знімальному майданчику набагато частіше, ніж на уроках в школі.

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Коли Брук виповнилося 10 років, видання Playboy Press запропонувало дівчинці, точніше матері Брук, зробити еротичну фотосесію. Террі дала згоду. Фото оголеного дівчати з'явилися в галереї Манхеттена, наробивши багато шуму. Пізніше Террі Шилдс спробувала відсудити у журналу Плейбой фото і негативи, але програла процес.

Брук Шилдс стала наймолодшою ​​моделлю на обкладинці Vogue. Трапився цей дебют в 1980 році, коли дівчині було лише 15 років. Її агентом була сама Ейлін Форд, яка нерідко розповідала в своїх інтерв'ю, що відкрила дитячий підрозділ в своєму агентстві саме через цю юну красуню з бездонними блакитними очима.

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У 1980 році в світовий прокат виходить кінокартина, що перетворила Брук Шилдс на справжню кінозірку. Це романтична стрічка про кохання двох підлітків на безлюдному острові. "Блакитна лагуна" миттєво стає культовим фільмом хіпі, дауншифтерів і нудистів. Але за роль в цій картині Брук стала першою в історії претенденткою на антипремію Золота малина. Втім, на стрімко зростаючу популярність Шилдс це ніяк не позначилося.

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Зробивши невелику перерву на навчання в університеті Прінстона, дівчина знову повернулася на знімальний майданчик. Ролі в картинах "Діамантова пастка", "Бренда Стар" ще раз довели талановитість ефектної актриси. У 90-ті роки Брук продовжила блискучу гру в фільмах "Нетряні мрії" (1990), "Ті, що біжать на волю" (1992), "Личина" (1993). Тоді ж вона захопилася зйомкою в серіалах "Закон і порядок" і "Друзі", проявивши свою акторську різноплановість.

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Роль турботливої ​​матері і прекрасної дружини не заважає Брук продовжити свою кінокар'єру. Героїня Даніели Стюарт в серіалі "Дві з половиною людини" стала однією з найулюбленіших в житті актриси. Зйомки фільму йшли понад шість років (з 2003 по 2009 рік). Одночасно Брук Шилдс знімалася в серіалі "Оточення" з 2004 по 2007 рік.

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І хоча ролі в серіалах "Ханна-Монтана" і "Помадні джунглі" виявилися неяскравими і не викликали захоплення у шанувальників і критиків, фільм жахів "Опівнічний експрес", відкрив публіці у Брук нові акторські якості.

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