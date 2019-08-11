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Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?

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Тест про звуки 90-х - фото 1
Тест про звуки 90-х

Про дитинство нам нагадують не тільки фото та картинки, а й звуки! Пам'ятаєш саундтреки улюблених ігор, серіалів та мультиків? Спробуй свої сили та пройди ностальгійний аудіотест на знання 90-х.

Ти здивуєшся, яку порцію ностальгії викличуть у тебе звуки з дитинства. Та чи досі вони зберігаються у твоїй пам'яті? Перевір у нашому тесті! Спробуй впізнати ці звуки з 90-х за кілька секунд, а своїми результатами ділися в коментарях ;)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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