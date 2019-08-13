Моделі 90-х: як змінилася легендарна фотомодель Нікі Тейлор (18+)

Спокуслива Нікі Тейлор – модель, яка доросла до обкладинки журналу Vogue у 15 років, підписала контракт з Lancome у 18 та стала найзатребуванішою фотомоделлю у 20 років. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає зараз у свої 44 роки!

У тринадцять років Тейлор підписала свій перший контракт зі студією Irene Marie Models, що базувалася в Південній Флориді. Саме тут вона познайомилася з фотографом Жаном Ренаром; згодом Ренар став її менеджером. Через деякий час Ніки виграла в Нью-Йорку конкурс Fresh Faces і отримала контракт з модельним агентством на п'ятсот тисяч доларів.

І ще: Моделі 90-х: як змінилася сексуальна австралійка Ель Макферсон (18+)

Вперше на обкладинці журналу Тейлор засвітилася в чотирнадцять років; в серпні 1989-ого вона прикрасила собою один з випусків Seventeen. У п'ятнадцять років модель доросла вже до обкладинки журнал Vogue. Згідно з її офіційним сайтом і рядом різних статей, вона – наймолодша модель, що коли-небудь потрапляла на обкладинку Vogue; однак, це невірно, бо справжній рекорд належить Брук Шилдс, яка зуміла зробити це в лютому 1980, в чотирнадцять років.

Контракт з Lancome дозволяє Ніки організовувати її життя, як вона хоче. Хоча вона і отримала багато пропозицій на ролі після кінофільму Поза хмарами, наступна роль дісталася їй в новому фільмі в квітні 1997: Il testimone dello sposo, режисера Pupi Avati. Це романтичний фільм, і ми можемо бачити там Ніки, яка носить красиве весільне плаття!

Особисте життя. У 19 років вона закохалася в Метта Мартінеса, напівпрофесійного футболіста, і в 1994 році вони втекли від усіх. До 20 років вона народила хлопчиків-близнюків, Хантера і Джейка. Під час вагітності модель набрала 30 кілограмів, але повернулася в модельний бізнес через три місяці після народження дітей. Шлюб закінчився розлученням два роки по тому. У 2006 році вона знову вийшла заміж за гонщика Берні Ламара, у пари народилося двоє дітей.

1999 відзначений двома яскравими спалахами в житті Нікі. Навесні вона знялася у фільмі в Аргентині, режисером якого був Джавіер Торр. У жовтні, вона запустила новий фільм в Болгарію з Крістофером Ламбертом і режисером фільму Джакквесом Дорфман, де мала головну роль.

Гарячі фото Нікі Тейлор 18+

З появою у випуску Sport Illustrated популярність Тейлор злетіла, вона стала однією з найвідоміших моделей 90-х років. У наступні роки Тейлор скоротила графік зйомок, щоб проводити більше часу зі своїми дітьми.

Незабаром Нікі Тейлор стала зловживати ліками. Її проблеми почалися зі ксанаксу, прописаного їй від тривожного неврозу, в потім вона перейшла до болезаспокійливого вікодину. Бували випадки, коли вона засинала в ресторанах, тому в лютому 2001 року Тейлор зареєструвалася у 28-денній програмі реабілітації в Меріленді.

І ще: Моделі 90-х: як змінилася володарка карколомних ніжок Надя Ауерман (18+)