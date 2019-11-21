Моделі 90-х: як змінилася розкішна квітка світу моди Коко Роша (18+)

Майже кожного, хто цікавиться модою, розчулює і викликає захоплення супермодель Коко Роша. У цієї скромної дівчини ніколи не було мрії побудувати модельну кар'єру. Однак доля розпорядилася інакше. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає зараз у свої 31!

Михайла Роша, більш відома як Коко, народилася в холодній Канаді. Її батько – співробітник аеропорту, а мати – стюардеса. Прізвисько "Коко" ніяк не пов'язане з Коко Шанель і світом моди взагалі, навіть наголос тут треба ставити на перший склад. "Коко" означає "крихітка" – так ласкаво називала майбутню модель мама.

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Коко Роша 14 років. Вона захоплена ірландськими народними танцями, виступає, змагається на конкурсах. Це вже не дитина, а красива яскрава дівчина з оригінальним розрізом очей, рудим волоссям і сильним характером. На одному конкурсі її помітив модний агент Чарльз Стюарт і запропонував випробувати себе в роботі моделлю. Будь-яка дівчина з захопленням прийняла б це запрошення, але для Коко вже тоді було властивим приймати зважені рішення. Вона думає, збирає відомості про агента і агентство, яке він представляє. Бажання випробувати щось незвідане, що цілком природно в її віці, бере верх і в 15 років підписаний перший контракт.

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У 2004 році Коко Роша підписала контракт з модельним агентством Supreme в Нью-Йорку. Через два роки дівчина познайомилася з фотографом Стівеном Мейзелем і з'явилася на обкладинці Vogue-Італія. Всього через тиждень рудоволоса красуня вже брала участь в показах Marc Jacobs, Anna Sui і ще кількох дизайнерів на Тижні моди. Водночас вона познайомилася з Наомі Кемпбелл, яка була так зачарована зовнішністю Коко, що назвала її своєю "новою улюбленою моделлю". Після Нью-Йорка модель Коко Роша відразу ж вирушила на Паризький тиждень моди, де відкривала і закривала показ Louis Vuitton.

У різний час Коко Роша з'являлася в журналах Elle, Vogue, W, Harper's Bazaar, ходила по подіуму в нарядах від Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Miu Miu, знімалася для різних рекламних кампаній, в тому числі Diet Coke, дизайн пакування якої розробив Карл Лагерфельд. У 2010 Роша була обличчям марки Esprit і ведучою церемонії вручення премії MTV Video Music Awards, а Vogue Paris включив її в топ-30 моделей нульових.

Гарячі фото Коко Роша

Коко Роша домоглася поваги серед широких мас за те, що ніколи не відмовляється від своїх переконань. Вона завжди була проти людей, які заохочують анорексію в модній індустрії. Коко вельми різко висловлюється щодо проблеми харчових розладів. А виною тому, є те, що дівчата починають модельну кар'єру в зовсім юному віці, і з самого початку стають заручницями жорстоких правил...

Я ніколи не забуду пораду, яку мені дали зайняті в модній індустрії люди, коли побачили моє тіло. Вони сказали: ти маєш схуднути! Зараз анорексія в моді. Ми не хочемо, щоб ти була анорексичною, просто будь схожа на неї!

У 2011 році Коко Роша випустила колекцію ювелірних прикрас Coco Rocha for Senhoa. Організація Senhoa допомагає жителям Камбоджі, чиї цивільні права і свободи були порушені. Ідея про співпрацю з компанією прийшла до Коко Роша після знайомства з однією з її засновниць. Спробувала Коко Роша себе і в ролі телеведучої. У 2010 році Коко Роша спробувала себе в дизайні, вона запускає власну лінію одягу Rococo.

Сьогодні багато моделей, втім, як і багато інших знаменитостей, ведуть свої блоги, пишуть у твіттері, відповідають на запитання шанувальників через сайти. Коко Роша також активно веде соціальні мережі.

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