На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Моделі 90-х: як змінилася розкішна квітка світу моди Коко Роша (18+)
-
- 179
Майже кожного, хто цікавиться модою, розчулює і викликає захоплення супермодель Коко Роша. У цієї скромної дівчини ніколи не було мрії побудувати модельну кар'єру. Однак доля розпорядилася інакше. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає зараз у свої 31!
Михайла Роша, більш відома як Коко, народилася в холодній Канаді. Її батько – співробітник аеропорту, а мати – стюардеса. Прізвисько "Коко" ніяк не пов'язане з Коко Шанель і світом моди взагалі, навіть наголос тут треба ставити на перший склад. "Коко" означає "крихітка" – так ласкаво називала майбутню модель мама.
Читайте також: як змінилася модель королівської крові Стелла Теннант (18+)
Коко Роша 14 років. Вона захоплена ірландськими народними танцями, виступає, змагається на конкурсах. Це вже не дитина, а красива яскрава дівчина з оригінальним розрізом очей, рудим волоссям і сильним характером. На одному конкурсі її помітив модний агент Чарльз Стюарт і запропонував випробувати себе в роботі моделлю. Будь-яка дівчина з захопленням прийняла б це запрошення, але для Коко вже тоді було властивим приймати зважені рішення. Вона думає, збирає відомості про агента і агентство, яке він представляє. Бажання випробувати щось незвідане, що цілком природно в її віці, бере верх і в 15 років підписаний перший контракт.
Як деякі люди можуть виправдовувати естетикою перетворення жінки або дитини на виснажений скелет? Хіба це мистецтво? Справжня мода має прикрашати тіло людини, а не руйнувати його
У 2004 році Коко Роша підписала контракт з модельним агентством Supreme в Нью-Йорку. Через два роки дівчина познайомилася з фотографом Стівеном Мейзелем і з'явилася на обкладинці Vogue-Італія. Всього через тиждень рудоволоса красуня вже брала участь в показах Marc Jacobs, Anna Sui і ще кількох дизайнерів на Тижні моди. Водночас вона познайомилася з Наомі Кемпбелл, яка була так зачарована зовнішністю Коко, що назвала її своєю "новою улюбленою моделлю". Після Нью-Йорка модель Коко Роша відразу ж вирушила на Паризький тиждень моди, де відкривала і закривала показ Louis Vuitton.
У різний час Коко Роша з'являлася в журналах Elle, Vogue, W, Harper's Bazaar, ходила по подіуму в нарядах від Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Miu Miu, знімалася для різних рекламних кампаній, в тому числі Diet Coke, дизайн пакування якої розробив Карл Лагерфельд. У 2010 Роша була обличчям марки Esprit і ведучою церемонії вручення премії MTV Video Music Awards, а Vogue Paris включив її в топ-30 моделей нульових.
Гарячі фото Коко Роша
Коко Роша домоглася поваги серед широких мас за те, що ніколи не відмовляється від своїх переконань. Вона завжди була проти людей, які заохочують анорексію в модній індустрії. Коко вельми різко висловлюється щодо проблеми харчових розладів. А виною тому, є те, що дівчата починають модельну кар'єру в зовсім юному віці, і з самого початку стають заручницями жорстоких правил...
Я ніколи не забуду пораду, яку мені дали зайняті в модній індустрії люди, коли побачили моє тіло. Вони сказали: ти маєш схуднути! Зараз анорексія в моді. Ми не хочемо, щоб ти була анорексичною, просто будь схожа на неї!
У 2011 році Коко Роша випустила колекцію ювелірних прикрас Coco Rocha for Senhoa. Організація Senhoa допомагає жителям Камбоджі, чиї цивільні права і свободи були порушені. Ідея про співпрацю з компанією прийшла до Коко Роша після знайомства з однією з її засновниць. Спробувала Коко Роша себе і в ролі телеведучої. У 2010 році Коко Роша спробувала себе в дизайні, вона запускає власну лінію одягу Rococo.
Сьогодні багато моделей, втім, як і багато інших знаменитостей, ведуть свої блоги, пишуть у твіттері, відповідають на запитання шанувальників через сайти. Коко Роша також активно веде соціальні мережі.
Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+)
-
14:14Моделі 90-х: як змінилася розкішна квітка світу моди Коко Роша (18+)
-
14:05Стало відомо, яке покарання отримало Динамо через расизм щодо Тайсона
-
13:40Названі найстильніші люди року: фото переможців
-
13:29Олег Винник – Безумная Любовь: слухайте новий запальний хіт артиста
-
13:19Пасажир прикидався пілотом заради найкращих місць у літаку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:46Зваблива Хайді Клум позувала в самих лише джинсах
-
12:28Ведуча Алла Мазур відверто розповіла, як бореться з раком
-
12:11Джамала представила кліп на саундтрек нового фільму Ціна правди: потужне відео
-
11:44Син Єлизавети II склав монарші обов'язки через секс-скандал
-
11:28Весь світ: гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустив проникливий кліп, знятий у Львівській опері
-
11:174 серіали, які закрили завчасно і дарма
-
10:43Відому картину Боттічеллі 70 років зберігали у запасниках
-
10:27День гідності та свободи: 10 пісень Революції, від яких мурашки по шкірі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:16Гаряча Даша Астаф'єва стала діджеєм і завела публіку
-
09:45Збірна України на Євро 2020: з ким зіграє команда Шевченка
-
09:14Як погана погода впливає на наше здоров'я
-
08:52Кіану Рівз зробив пропозицію своїй коханій: фото закоханих
-
08:30Оксфордський словник назвав слово 2019 року
-
07:54Усього 300 екземплярів: Jaguar представить ексклюзивну модель
-
07:23Погода в Україні 21 листопада: точний прогноз по містах
-
07:10День гідності та свободи 2019 у Києві: програма заходів, куди варто піти
- 20 листопада
-
22:506 порад, які зроблять секс на одну ніч найкращим для вас обох
-
22:23Названо найпопулярніші безпровідні навушники на ринку
-
14:14Моделі 90-х: як змінилася розкішна квітка світу моди Коко Роша (18+)
-
14:05Стало відомо, яке покарання отримало Динамо через расизм щодо Тайсона
-
10:27День гідності та свободи: 10 пісень Революції, від яких мурашки по шкірі
-
09:45Збірна України на Євро 2020: з ким зіграє команда Шевченка
-
07:23Погода в Україні 21 листопада: точний прогноз по містах
- 20 листопада
-
22:506 порад, які зроблять секс на одну ніч найкращим для вас обох
-
18:15Гарячі страви зі свинини: смачні рецепти з фото
-
16:21Українські зірки і спортсмени записали потужне відео до Дня гідності та свободи 2019
-
14:37Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені
-
10:15Актуальний лайфхак для водіїв: що робити, якщо замерз замок
-
07:24Погода в Україні 20 листопада: похолодання та штормовий вітер
- 19 листопада
-
20:105 звичок, яких варто позбутися до 30 років
-
17:20Історія України за 5 хвилин: ТНМК випустив крутий кліп, який мають побачити всі українці!
-
16:30Міжнародний день чоловіків 2019: привітання, смс і картинки зі святом
-
14:15Музика серіалу Перші ластівки: слухати онлайн усі саундтреки і пісні
-
12:24Що таке eSIM: усе, що потрібно знати про віртуальну СІМ-карту
-
10:28Рятувальники оголосили попередження для українців
-
07:15Погода в Україні 19 листопада: водіям варто бути обачними
- 18 листопада
-
21:557 поширених помилок під час захищеного сексу
-
20:00Названо 100 найдорожчих футболістів світу: Роналду поза першою двадцяткою!
-
18:35В МВС нагадали, кому треба замінити свої водійські права до кінця 2019-го
-
17:04Перші ластівки: відгуки глядачів про новий український серіал
-
14:15ТЕСТ: Перевір, наскільки ти вправний кулінар
-
11:45Як збірну України зустріли вдома після тріумфу у відборі на Євро 2020: фото і відео
-
10:15Швидкий метод для водіїв: як позбутися від запотівання та криги на склі