Моделі 90-х: як змінилася пекуча американка Моллі Сімс (18+)

Американська модель і актриса Моллі Сімс зачаровує своєю красою шанувальників по всьому світу вже не один рік. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає сьогодні у свої 46 років!

Моллі Сімс, американська топмодель і актриса, народилася у Мейфілді, Кентуккі. Виросла Моллі в Мюрреї, два роки вона провчилася в Університеті Вандербільта, проте вже в 1993 вирішила навчання кинути, щоб зайнятися модельним бізнесом.

І ще: Як змінилася екзотична сомалійка Іман (18+)

Модельну кар'єру Моллі почала в 19 років. З 2000 зірка вела програму Будинок стилю на MTV, після Сінді Кроуфорд, Амбер Валетти і Шалом Харлоу. Моллі Сімс вперше знялася у фільмі в 1998 році. Найбільш відома акторська робота красуні – Лас-Вегас (телесеріал).

Деякий час Моллі офіційно представляла фірму Old Navy. У 2000, 2001, 2002, 2004 і 2006 Сімс знімалася для Sports Illustrated Swimsuit Issue. У 2006 їй випала честь знятися в унікальному бікіні, розробленому самою Сьюзен Розен: купальник був з діамантів і коштував 30 мільйонів доларів1 Моллі також відома як модель CoverGirl; наразі працює за контрактом з нью-йоркською групою Next Models Management.

Гарячі знімки Моллі Сімс 18+

П'ять сезонів в образі Делінди Делайн з серіалу Лас-Вегас були аж ніяк не єдиною роллю Сімс; вона також встигла зіграти в цілому ряді комедій: Лава запасних, Завжди говори "так", Рожева пантера 2, Запали цього літа. А 6 грудня 2008 року Моллі знялася у кумедному відеоролику на пісню Jizz in My Pants групи The Lonely Island.

У 2010 Моллі запустила власну лінію прикрас: намиста, сережки, персні і ​​браслети, під логотипом Grayce by Molly Sims. Наразі продають ці прикраси в магазинах HSN, Henri Bendel, Scoop, Ron Herman і Matches London. Сімс активно підтримує групу Friends of El Faro, некомерційний проєкт, який займається збором коштів на потреби Casa Hogar Sion, сирітського притулку в Тіхуані, Мексика. Саме Моллі забезпечувала місце проведення для двох останніх благодійних кампаній; Сімс із завидною постійністю відвідує сирітський притулок.

У 2010 році Моллі знялася в документальному реаліті-проєкті The Rachel Zoe Project, фільмі Венера і Вегас і телешоу Naughty But Nice with Rob Shuter. C 24 вересня 2011 року Моллі заміжня за продюсером Скоттом Стабером. 10 січня 2012 стало відомо, що пара чекає на появу свого первістка. Їхній син, Брукс Алан Стабер, народився 19 червня 2012 року. Зараз пара виховує трьох діточок.

Читайте також: Моделі 90-х: як змінилася легендарна фотомодель Нікі Тейлор (18+)