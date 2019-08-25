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Моделі 90-х: як змінилася пекуча американка Моллі Сімс (18+)
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Американська модель і актриса Моллі Сімс зачаровує своєю красою шанувальників по всьому світу вже не один рік. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає сьогодні у свої 46 років!
Моллі Сімс, американська топмодель і актриса, народилася у Мейфілді, Кентуккі. Виросла Моллі в Мюрреї, два роки вона провчилася в Університеті Вандербільта, проте вже в 1993 вирішила навчання кинути, щоб зайнятися модельним бізнесом.
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Модельну кар'єру Моллі почала в 19 років. З 2000 зірка вела програму Будинок стилю на MTV, після Сінді Кроуфорд, Амбер Валетти і Шалом Харлоу. Моллі Сімс вперше знялася у фільмі в 1998 році. Найбільш відома акторська робота красуні – Лас-Вегас (телесеріал).
Деякий час Моллі офіційно представляла фірму Old Navy. У 2000, 2001, 2002, 2004 і 2006 Сімс знімалася для Sports Illustrated Swimsuit Issue. У 2006 їй випала честь знятися в унікальному бікіні, розробленому самою Сьюзен Розен: купальник був з діамантів і коштував 30 мільйонів доларів1 Моллі також відома як модель CoverGirl; наразі працює за контрактом з нью-йоркською групою Next Models Management.
Гарячі знімки Моллі Сімс 18+
П'ять сезонів в образі Делінди Делайн з серіалу Лас-Вегас були аж ніяк не єдиною роллю Сімс; вона також встигла зіграти в цілому ряді комедій: Лава запасних, Завжди говори "так", Рожева пантера 2, Запали цього літа. А 6 грудня 2008 року Моллі знялася у кумедному відеоролику на пісню Jizz in My Pants групи The Lonely Island.
У 2010 Моллі запустила власну лінію прикрас: намиста, сережки, персні і браслети, під логотипом Grayce by Molly Sims. Наразі продають ці прикраси в магазинах HSN, Henri Bendel, Scoop, Ron Herman і Matches London. Сімс активно підтримує групу Friends of El Faro, некомерційний проєкт, який займається збором коштів на потреби Casa Hogar Sion, сирітського притулку в Тіхуані, Мексика. Саме Моллі забезпечувала місце проведення для двох останніх благодійних кампаній; Сімс із завидною постійністю відвідує сирітський притулок.
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