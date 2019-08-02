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Моделі 90-х: як змінилася екзотична сомалійка Іман (18+)
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Іман Мохаммед Абдулмаджид – знаменита сомалійська і американська супермодель більше відома поціновувачам моди як просто Іман. Пропонуємо вам подивитися, як ця екзотична красуня виглядає зараз у свої 64 роки!
Справжнє ім'я красуні – Іман Мохамед Абдулмаджид. "Іман" з арабської ж означає "віра". Вона народилася 25 липня 1955 року в Могадішо, столиці Сомалі, в сім'ї дипломата. Як і всі члени її сім'ї, Іман – мусульманка і вільно володіє п'ятьма мовами: сомалійською, арабською, італійською, французькою та англійською.
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В одному з інтерв'ю Іман зізналася, що вдячна батькам за те, що вони дали їй шию довшу, аніж у будь-якої іншої дівчинки у всьому світі; і модній індустрії за те, що вона, нарешті, дала їй можливість сказати чоловікові: "Посунься. Ти не єдина зірка в будинку!".
Ідеальні параметри Іман не могли залишити оточуючих байдужими. Високий зріст, красивий мідний відтінок шкіри, тонкі риси обличчя, витончена і граціозна фігура: все це зробило дівчину вмить популярною. Вона почала зніматися для популярних журналів. Так, першою роботою стала фотосесія для журналу Vogue. Незабаром після неї Іман почала отримувати пропозиції від багатьох знаменитих журналів.
Раптом я стала чорною моделлю Іман. Це було щось на кшталт ласкаво просимо в Америку. Я не знала, що є такий спосіб описувати людей. Я не знала, що колір шкіри стане головною моєю характеристикою
У 1987 році Іман з'являється у фільмах Немає виходу (No Way Out), Здавайтеся (Surrender), в 1991 році в картині Брехня близнюків (Lies Of The Twins). Найвідомішою роллю африканської красуні стала роль прибульця-перевертня у фільмі Зоряний шлях VI: Невідкрита країна (Star Trek VI: The Undiscovered Country), а шанувальники Майкла Джексона пам'ятають Іман ще й за роллю єгипетської цариці в кліпі співака Remember The Time.
Я зробила збільшення грудей, щоб вгамувати потік думок в голові і заповнити зяючу діру в самооцінці
Дизайнер Майкл Корс неодноразово називав Іман "іконою на всі часи", а Ів Сен Лоран колись назвав її "жінкою своєї мрії" і навіть присвятив їй одну зі своїх колекцій під назвою Африканська королева. За словами Іман, робота над рекламною кампанією для цієї колекції одягу стала для неї найкращим моментом у всій модельній кар'єрі.
У 1994 році Іман заснувала власну косметичну компанію IMAN Cosmetics, Skincare & Fragrances, тоді у косметичному бізнесі спостерігався спад і нова марка швидко досягла успіху. Знаючи з власного досвіду, як складно "кольоровій" жінці підібрати декоративну косметику, Іман зробила вірну ставку на розробку і виробництво продукції, якої потребували жінки з темними відтінками шкіри.
Гарячі фото Іман 18+
Працюючи генеральним директором своєї косметичної компанії, Іман зрозуміла, що їй доведеться робити вибір між модельною кар'єрою і кар'єрою бізнес-вумен. Залишивши бізнес модельний, Іман повністю зайнялася бізнесом косметичним. На відміну від інших компаній, які прикриваються відомими іменами, використовуючи їх в цілях просування бренду, успіхом свого підприємства вона зобов'язана лише самій собі: колишня модель знає процес виробництва "від і до", педантично вникаючи в усі його особливості.
Супермодель тричі була заміжня. Вперше вона вийшла заміж у 18 років за сомалійця, але шлюб розпався через кілька років. У 1977 році її обранцем став американський баскетболіст Спенсер Хейвуд, з яким вона розлучилася через 10 років спільного життя. У 1992 році Іман стала дружиною легендарного Девіда Боуї, з яким була щаслива до останнього дня життя співака.
Я більше не модель. Я просто я. Я не працюю перед камерою. Я відчуваю, що мій наступний крок – зосередження на моїй віковій групі. По-моєму, Америка сліпа у своїй фіксації на молодості, і це необхідно змінити. Я не буду знову 20- або 30-річною, і не хотіла б бути. Мені 60 і я хочу, щоб люди змінили своє ставлення до 60-річних
Як запрошена зірка Іман з'являлася в епізоді популярного шоу телеканалу Bravo "Project Runway", а також в епізоді п'ятого сезону реаліті-шоу America's Next Top Model в якості одного з щотижневих викладачів.
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