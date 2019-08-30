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Солодкі 90-ті: найкрасивіші жінки тих часів
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Як багато всього подарували нам 90-ті роки. Це і божевільні тренди, і неймовірна музика, геніальні фільми, і, звичайно ж, чудові жінки, які зводили весь світ з розуму!
Ностальгія – одне з найулюбленіших занять людини, адже кожному хочеться ненадовго плюнути на реальність і зануритися в теплі води спогадів. Важко посперечатися з тим, що головні красуні 90-х з легкістю дадуть фору сучасним моделям. Давайте згадаємо про найкращих.
Памела Андерсон
Якщо говорити про жінок-символів 90-х, то не згадати рятівницю Малібу було б злочином. Мабуть, одна з перших асоціацій, коли думаєш про той час – спокуслива Памела в червоному купальнику.
Клаудія Шиффер
Німецька модель зуміла досягти світового визнання: з її фігурою це було простіше простого. А після Клаудія поставила світовий рекорд за кількістю появ на обкладинках модних журналів!
Лів Тайлер
Уже в 14 років дівчинка почала кар'єру моделі, а після зйомок в кліпі групи батька її стали кликати і в кіно. Кіностудії переносили зйомки, щоб заманити Лів до себе, а армія фанатів множилася з кожною секундою.
Наталі Портман
Першу роль у фільмі Люка Бессона Леон (1994) Наталі зіграла, коли їй було 13 років. Дівчинку Матильду неможливо забути, багато дівчат і зараз прагнуть наслідувати її.
Шерілін Фенн
Природа щедро нагородила цю жінку зовнішніми даними, її нерідко порівнюють зі знаменитими Мерилін Монро і Мадонною. Але, як відомо, в світі шоу-бізнесу миловидна зовнішність далеко не головна якість.
Сінді Кроуфорд
Сінді Кроуфорд з тих, про кого кажуть "супермодель на всі часи". У 1995 році американці не було рівних за сумою гонорарів, одержуваних за, здавалося б, таку легку роботу на подіумі.
Шарліз Терон
Шарліз Терон – голлівудська актриса і модель. Шанувальники вважають її втіленням краси, вишуканості та стилю.
Сальма Хайек
Голлівуд сповнений зірок кіно з усіх куточків світу. Серед них і талановита актриса Сальма Хайек, яка народилася в далекій Мексиці, де вона стала національною героїнею.
Моніка Белуччі
Італійська актриса і модель. Набула популярності після виходу фільмів Дракула, Незворотність, Брати Грімм та інших. У 2016 році стала кавалером ордена Почесного легіону.
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