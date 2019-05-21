Моделі 90-х: як змінилася ангел Victoria's Secret Карен Мюлдер (18+)

Шикарна, розкішна Карен Мюлдер – одна з тих легендарних супермоделей, які прославилися у 90-х роках. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає зараз у свої 48 років.

Майбутня світова супермодель з'явилася на світ 1 липня 1970 року у місті Влардінген, Нідерланди. Попри те, що обидві дочки у родині пов'язали своє життя з творчістю, батьки не мали до нього ніякого відношення. Тато проводив податкові інспекції, а мама була секретарем.

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Перший вихід на подіум відбувся на показі колекції Джорджо Армані в 1990-у. Дебют позначив початок зоряної біографії Карен Мюлдер. У наступні 2 роки вона почала довгострокове співробітництво з провідними європейськими та американськими брендами. Мюлдер рекламувала білизну і купальники Victoria`s Secret, втілювала класику французького стилю Ives Saint-Laurent і чуттєвість джинсів Guess.

Я захоплююся людьми, які по-справжньому щедрі і допомагають іншим людям

У 2000 році Мюлдер повідомила всім, що залишає модельний бізнес. Ця новина стала шоковою абсолютно для всіх. На піку своєї кар'єри, успішна модель, яка заробляла за одну зйомку від 10 до 20 тисяч доларів вирішила відмовитися від успіху. Сама дівчина пояснила такий вчинок тим, що хоче пожити для себе, а не бути відбитком на глянцевому папері.

Гарячі знімки 18+ Карен Мюлдер:

У 2009 році зірка стала героїнею скандальної хроніки. Карен підозрювали у посяганні на життя пластичного хірурга. Дівчина була розчарована роботою медика і дзвонила йому з погрозами, вимагаючи виправити недоліки. Мюлдер пояснила поліції, що наслідки уколів ботоксу позбавили її можливості спокійно дивитися в дзеркало.

Особисте життя моделі не складалася. Вона була одружена з фотографом Рене Босні, досить довго жила з Жан-Івом Ле Фюром. Але не один з цих зв'язків не приніс їй стабільних стосунків. У 2006 році Карен народила дочку Анну.

Я захоплююся людьми, які борються за свої ідеї, навіть якщо я іноді не згодна з ними, я завжди захоплююся тими, хто відстоює те, що вважає правильним

Також варто відзначити, що Карен Мюлдер досконало володіє шістьма мовами: рідною нідерландською, а також англійською, італійською, французькою, грецькою і німецькою. Всупереч скандальному минулому, зараз вона веде здоровий спосіб життя, займається спортом і правильно харчується.

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