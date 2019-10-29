Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Хелловін

Місія виконана: альпініст з Непалу встановив неймовірний світовий рекорд

  • 19
Альпініст із Непалу Нірмал Пуржа - фото 1
Альпініст із Непалу Нірмал Пуржа / Twitter

Альпініст із Непалу встановив новий світовий рекорд по сходженню на 14 найвищих вершин світу. Відчайдух підкорив всі найвищі гори, і зробив це за неймовірно короткий проміжок часу. Про це чоловік повідомив на своїй сторінці в Twitter.

У квітні 2019 року 36-річний Нірмал Пуржа, відомий під псевдонімом Німс, вирішив виконати так званий проєкт "Місія здійсненна – 14/7". Його суть полягає в тому, щоб підкорити 14 найвищих вершин світу.

І ще: 1918 рік: в мережі показали перший автомобільний затор

На сторінці в соцмережі альпініст написав – "Місія виконана!". Йому не тільки це вдалося, але він ще й побив попередній рекорд більш ніж на 7 років. Раніше рекорд належав альпіністові з Південної Кореї Кім Чан Хо, який піднявся на всі вершини за 7 років, 10 місяців і 6 днів.

Нірмал Пуржа витратив на це лише 189 днів. Рано вранці у вівторок, 29 жовтня, чоловік піднявся на останню вершину – тибетську гору Шишабангма в Китаї.

Читайте також: Фото цієї художниці зі Швейцарії змушують затримати погляд

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х
  • 23 жовтня, 18:10
  • 821
Гороскоп на цей тиждень 28 жовтня – 3 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
  • 27 жовтня, 13:50
  • 383
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1851554
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Події