Місія виконана: альпініст з Непалу встановив неймовірний світовий рекорд

Альпініст із Непалу встановив новий світовий рекорд по сходженню на 14 найвищих вершин світу. Відчайдух підкорив всі найвищі гори, і зробив це за неймовірно короткий проміжок часу. Про це чоловік повідомив на своїй сторінці в Twitter.

У квітні 2019 року 36-річний Нірмал Пуржа, відомий під псевдонімом Німс, вирішив виконати так званий проєкт "Місія здійсненна – 14/7". Його суть полягає в тому, щоб підкорити 14 найвищих вершин світу.

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@nimsdai and team are on the north side of Shishapangma. Hoping the team has calm weather and stable snow.



If they succeed Nims will have climbed all 14 8000 m peaks in 7 months. #nimsdai #dahlbahtpower #nepalimountaineer



Photo by Britt Mumma / Everest Bass Camp pic.twitter.com/WGfnHhlryv — Conrad Anker (@conrad_anker) October 28, 2019

На сторінці в соцмережі альпініст написав – "Місія виконана!". Йому не тільки це вдалося, але він ще й побив попередній рекорд більш ніж на 7 років. Раніше рекорд належав альпіністові з Південної Кореї Кім Чан Хо, який піднявся на всі вершини за 7 років, 10 місяців і 6 днів.

Нірмал Пуржа витратив на це лише 189 днів. Рано вранці у вівторок, 29 жовтня, чоловік піднявся на останню вершину – тибетську гору Шишабангма в Китаї.

“MISSION ACHIEVED !” says @nimsdai from the summit of #Shishapangma #14peaks7months #History



At 8:58 hrs local time, Nims and his team reached the summit of Shisha Pangma. Team Members includes: Mingma David Sherpa, Galjen Sherpa and Gesman Tamang.#BremontProjectPossible pic.twitter.com/PeYUVQ7RnL — Nirmal Purja MBE (@nimsdai) October 29, 2019

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