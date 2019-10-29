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1918 рік: в мережі показали перший автомобільний затор
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Для сучасних жителів магаполісів, автомобільні пробки – явище цілком буденне. Так, у мережі показали унікальний знімок, який підтверджує, що такі проблеми були у водіїв і 100 років тому.
В інтернеті поширюють архівне фото 1918 року, яке було зроблене на одній з ділових вулиць Манхеттена в Нью-Йорку.
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На чорно-білому знімку зображений справжній транспортний затор, утворений численними раритетними автомобілями. При цьому ніяких дорожніх знаків, світлофорів або навіть регулювальників на фото немає, а значить власникам авто довелося самостійно виходити з цього нелегкого становища.
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