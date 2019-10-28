Фото цієї художниці зі Швейцарії змушують затримати погляд

Талановита швейцарка поєднує реальний та фантастичний світи у своїх роботах, тому не дивно, що вам доведеться поглянути на них двічі. Зацініть!

Знайомтесь, Моніка Карвальо (Monica Carvalho) – талановита фотограф та цифрова художниця зі Швейцарії, яка зараз мешкає та працює у Берліні. Дівчина завжди захоплювалась мистецтвом, яке кидає виклик, тому з роками розвинула свою пристрасть до створення сюрреалістичних картин, які змушують поглянути двічі.

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"Мій художній девіз простий: зробити все звичайне надзвичайним. Я вважаю, що зміна погляду на звичні речі надає їм новий потенціал", – ділиться Моніка.

Джерело всіх фото: instagram.com/mofart_photomontages

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