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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Фото цієї художниці зі Швейцарії змушують затримати погляд

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Ці фото змушують поглянути двічі - фото 1
Ці фото змушують поглянути двічі / instagram.com/mofart_photomontages

Талановита швейцарка поєднує реальний та фантастичний світи у своїх роботах, тому не дивно, що вам доведеться поглянути на них двічі. Зацініть!

Знайомтесь, Моніка Карвальо (Monica Carvalho) – талановита фотограф та цифрова художниця зі Швейцарії, яка зараз мешкає та працює у Берліні. Дівчина завжди захоплювалась мистецтвом, яке кидає виклик, тому з роками розвинула свою пристрасть до створення сюрреалістичних картин, які змушують поглянути двічі.

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"Мій художній девіз простий: зробити все звичайне надзвичайним. Я вважаю, що зміна погляду на звичні речі надає їм новий потенціал", – ділиться Моніка.

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Фото цієї художниці зі Швейцарії змушують затримати погляд - фото 364174

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Фото цієї художниці зі Швейцарії змушують затримати погляд - фото 364178

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Фото цієї художниці зі Швейцарії змушують затримати погляд - фото 364181

Фото цієї художниці зі Швейцарії змушують затримати погляд - фото 364182

Фото цієї художниці зі Швейцарії змушують затримати погляд - фото 364183

Фото цієї художниці зі Швейцарії змушують затримати погляд - фото 364184

Фото цієї художниці зі Швейцарії змушують затримати погляд - фото 364185

Фото цієї художниці зі Швейцарії змушують затримати погляд - фото 364186

Фото цієї художниці зі Швейцарії змушують затримати погляд - фото 364187

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Фото цієї художниці зі Швейцарії змушують затримати погляд - фото 364189

Джерело всіх фото: instagram.com/mofart_photomontages

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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