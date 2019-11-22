Привітання з Днем сина 2019 у віршах, смс, прозі та картинках

22 листопада світ відзначає День синів 2019. Це популярне сімейне свято є ще одним приводом для батьків привітати своїх синів та приділити їм максимум уваги. Ось найкращі привітання і картинки для ваших найдорожчих!

Найкращим подарунком у День синів стане спільне проведення часу, адже діти потребують уваги, яку іноді батькам так складно приділяти в достатній мірі. Навіть дорослим синам буде приємно отримати від вас привітання та слова любові і підтримки.

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Зібрали найкращі привітання українською мовою, які потішать ваших дітей.

Вірші для привітання з Днем сина 2019

***

Гордість ти наша і віра,

Син найкращий, сім'ї крила.

Тобі зичимо жити в мирі,

В серці хай панує віра.

Бог тебе хай береже,

І негоду розжене.

Щоб життя було яскравим,

Ангели дарують барви.

Щоб сімейний гарний лад,

Панував в сім'ї весь час.

З Днем синів вітаємо,

Щасливі, що такого хлопця маємо!

***

Я мрію, сину, щоб ти виріс чоловіком -

Терплячим, чуйним, людяним, простим.

А мудрість прийде трохи згодом, з віком,

Не треба, рідний, щоб ти був "крутим".

Дай Боже, сину, щоб гордилася тобою,

Щоб вірних друзів мав на все своє життя,

Хай оминає тебе горе із журбою.

Для мене, рідний, ти завжди будеш дитям!

За тебе, сину мій, молюся щиро Богу, -

Твоє життя завжди в його руках.

Хай обере тобі з усіх таку дорогу,

Де б не дізнався ти про муку, біль і страх.

***

Я кожен день тобі бажаю,

Я кожен день тебе чекаю.

Синочку любий, рідний мій,

Найкращий подарунок мій.

Із святом я тебе вітаю,

Молитвою оберігаю.

Хай доля щастя подарує,

Нехай шанують тебе всюди.

***

Наш любий синочку, вітаємо щиро

Із святом, що всіх твоїх близьких єднає!

Бажаєм тобі безтурботності, миру,

Любові, достатку і щастя бажаєм!

Безхмарного неба, хорошого настрою,

Здоров'я міцного на довгії роки!

Нехай промінь сонця ніжною ласкою

Завжди зігріває твої перші кроки!

Щоб серце тремтіло лише від любові,

Щоб дні були тільки безхмарними!

Бажаєм тобі, щоб усі починання,

Твої не залишились марними!

Хай мрії й бажання збуваються вчасно,

Хай погляд твій нас зігріває!

Я дякую щиро тобі, мій синочку,

Цілую тебе й обіймаю!

***

Такий син – це просто диво,

Все складається щасливо,

Дарує втіху і розраду,

Міцну опору і пораду.

Розумний чуйний і вродливий,

Будь, синку, радісний, щасливий,

Успіхів, дружби і кохання,

Нехай здійсняться всі бажання!

***

Синочку рідненький, синочку наш миленький,

Тебе вітаємо цієї днини.

Дякуємо Богу за все, що дає,

Ну, а найперше, що Ти у нас є.

Любий наш _____ ,ясне миле сонечко,

Хай добро промениться у Твоє віконечко,

Дощиком ряснесеньким пада з неба щастя,

Хай Тобі, рідненький, все на світі вдасться.

Виростай здоровим, мудрим та слухняним,

Щоб завжди пишалися Твої тато й мама.

Нехай голосок Твій дзвенить у оселі,

Нехай усміхаються очі Твої веселі,

Хай сонечко ясне Тобі щиро сяє,

А Ангели завжди від злого оберігають

Та щастя й здоров'я Тобі посилають!

Оригінальні СМС вітання до Дня синів

***

З Днем сина я тебе вітаю

Від душі тобі бажаю:

Лиш карпатського здоров'я,

Сміху, радості, тепла,

Щоби рідні були поряд

І звичайно же - добра!

***

Сьогодні свято дуже важливе

Для мам і тат, чий син росте.

З Днем синів я вас вітаю,

Нехай він вам щастя принесе!

***

Бажаю здоров'я, щасливої долі,

Удачі, кохання і грошей доволі.

Нехай тобі буде усе, як бажається,

Фортуна нехай лише усміхається!

***



З Днем синів! Нехай сильніші вони будуть,

А про печаль назавжди забудуть.

Всім синам допомагає нехай Бог,

Щоб успіх знайти кожен зміг!

***

Нехай сини ростуть на радість,

Щоб був у родині спокій, затишок.

Нехай забезпечать вашу старість

І тільки радість у будинок несуть.

Поздоровлення на День сина у прозі

***

Любий синку, ти моя опора і найбільше щастя! Вітаю тебе з Днем сина і бажаю завжди бути здоровим, успішним та щасливим. Нехай вдача усміхається тобі, а всі мрії стають реальністю! Пам'ятай, що я завжди тобою пишаюсь!

***

Вітаю з Днем сина! Бажаю, щоб всі життєві цілі були реалізовані, дитячі мрії збулись, а поряд були лише добрі люди та надійні друзі. Нехай твоє життя буде яскравим, цікавим, насиченим та сповненим сенсу. Дякую тобі за тебе, синку!

***

Вітаю з Днем сина! Бажаю завжди залишатись добрим, щедрим, веселим, чесним та впевненим у собі! Завжди зберігай спокій та досягай усіх поставлених цілей. Хай все у житті вдається неймовірно легко!

***

Вітаю зі святом Дня сина і бажаю прекрасного настрою та чудового дня! Хай у твоєму житті переважають світлі та приємні дні, а всі труднощі обходять твою домівку!

***

У День сина я тобі бажаю не зважати на будь-які обставини та йти до своїх цілей, а також не забувати про найближчих людей. Нехай сонце завжди тобі світить навіть у найпохмуріші дні, а життя ніколи не змушує сумувати. Вітаю тебе!

***

Вітаю з Днем сина і бажаю бути найкращим сином у світі! Хорошою опорою та підтримкою батька, надією та гордістю матері! Поважай та дослухайся до своїх батьків, завжди йди до успіху та не забувай ставити перед собою нові високі цілі!

Вітальні картинки, листівки і відкритки сину

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