Мілленіали представили новий етикет: 10 сучасних табу

Покоління Y звинуватили у неввічливості. У Британії лише 4 з 10 мілленіалів готові поступитися місцем в громадському транспорті вагітній жінці чи літній людині. Це випливає з опитування, проведеного серед двох тисяч молодих британців. Натомість сучасне покоління дотримується нового онлайн-етикету.

Близько 28% опитаних не бачать нічого поганого в тому, щоб пройти куди-небудь без черги, 53% не говорять bless you ("будь здоров"), 16% ставлять лікті на стіл. Більшість (84%) впевнені, що традиційна британська чемність, на кшталт постійних please і thank you, взагалі ні до чого. За словами респондентів, хороші манери – це старомодно.

Водночас мілленіали намагаються дотримуватися онлайн-етикет. Так, 34% назвали грубістю хостинг – різке припинення спілкування без пояснення причин. Більша частина (54%) молодих людей вважають нетактовним повідомляти про важливі зміни в житті друзів в соціальних мережах – раніше, ніж це зроблять самі учасники подій.

Ось що робити непристойно для сучасної молоді:

смітити – 72%

слухати музику на високому рівні гучності – 56%

занадто голосно розмовляти в транспорті – 53%

користуватися телефоном за обіднім столом – 52%

читати чужі повідомлення – 50%

займати занадто багато місця в переповненому транспорті – 49%

дивитися в телефон, а не на співрозмовника – 47%

розмовляти з кимось, не виймаючи навушників – 42%

заварити собі чай і не запропонувати присутнім – 36%

гортати чийсь фотоальбом в телефоні без дозволу – 33%.

