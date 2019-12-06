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Мілленіали представили новий етикет: 10 сучасних табу
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Покоління Y звинуватили у неввічливості. У Британії лише 4 з 10 мілленіалів готові поступитися місцем в громадському транспорті вагітній жінці чи літній людині. Це випливає з опитування, проведеного серед двох тисяч молодих британців. Натомість сучасне покоління дотримується нового онлайн-етикету.
Близько 28% опитаних не бачать нічого поганого в тому, щоб пройти куди-небудь без черги, 53% не говорять bless you ("будь здоров"), 16% ставлять лікті на стіл. Більшість (84%) впевнені, що традиційна британська чемність, на кшталт постійних please і thank you, взагалі ні до чого. За словами респондентів, хороші манери – це старомодно.
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Водночас мілленіали намагаються дотримуватися онлайн-етикет. Так, 34% назвали грубістю хостинг – різке припинення спілкування без пояснення причин. Більша частина (54%) молодих людей вважають нетактовним повідомляти про важливі зміни в житті друзів в соціальних мережах – раніше, ніж це зроблять самі учасники подій.
Ось що робити непристойно для сучасної молоді:
- смітити – 72%
- слухати музику на високому рівні гучності – 56%
- занадто голосно розмовляти в транспорті – 53%
- користуватися телефоном за обіднім столом – 52%
- читати чужі повідомлення – 50%
- займати занадто багато місця в переповненому транспорті – 49%
- дивитися в телефон, а не на співрозмовника – 47%
- розмовляти з кимось, не виймаючи навушників – 42%
- заварити собі чай і не запропонувати присутнім – 36%
- гортати чийсь фотоальбом в телефоні без дозволу – 33%.
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