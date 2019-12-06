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Мілленіали представили новий етикет: 10 сучасних табу

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Мілленіали представили новий етикет: 10 сучасних табу - фото 1

Покоління Y звинуватили у неввічливості. У Британії лише 4 з 10 мілленіалів готові поступитися місцем в громадському транспорті вагітній жінці чи літній людині. Це випливає з опитування, проведеного серед двох тисяч молодих британців. Натомість сучасне покоління дотримується нового онлайн-етикету.

Близько 28% опитаних не бачать нічого поганого в тому, щоб пройти куди-небудь без черги, 53% не говорять bless you ("будь здоров"), 16% ставлять лікті на стіл. Більшість (84%) впевнені, що традиційна британська чемність, на кшталт постійних please і thank you, взагалі ні до чого. За словами респондентів, хороші манери – це старомодно.

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Мілленіали представили новий етикет: 10 сучасних табу - фото 372471

Водночас мілленіали намагаються дотримуватися онлайн-етикет. Так, 34% назвали грубістю хостинг – різке припинення спілкування без пояснення причин. Більша частина (54%) молодих людей вважають нетактовним повідомляти про важливі зміни в житті друзів в соціальних мережах – раніше, ніж це зроблять самі учасники подій.

Ось що робити непристойно для сучасної молоді:

  • смітити – 72%
  • слухати музику на високому рівні гучності – 56%
  • занадто голосно розмовляти в транспорті – 53%
  • користуватися телефоном за обіднім столом – 52%
  • читати чужі повідомлення – 50%
  • займати занадто багато місця в переповненому транспорті – 49%
  • дивитися в телефон, а не на співрозмовника – 47%
  • розмовляти з кимось, не виймаючи навушників – 42%
  • заварити собі чай і не запропонувати присутнім – 36%
  • гортати чийсь фотоальбом в телефоні без дозволу – 33%.

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Джерело: metro
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