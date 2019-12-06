ТОП 10 найпопулярніших публікацій в Instagram у 2019 році

Експерти сервісу Plann вивчили фото в Instagram і назвали 10 дописів, які набрали найбільшу кількість лайків у 2019 році. Суперпопулярною виявилася фотографія звичайного курячого яйця.

Так, найбільш залайканим постом стало зображення звичайного яйця. Пост з фотографією курячого яйця на білому тлі отримав майже 54 млн відміток "Подобається", а коментарі написали понад 3,2 млн користувачів.

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На другому місці за популярністю в Instagram виявився пост американської моделі, бізнесвумен, учасниці телевізійного реаліті-шоу Сімейство Кардашян Кайлі Дженнер. На фото дівчина разом зі своєю маленькою дочкою – понад 18,6 млн лайків.

Замикає трійку лідерів допис компанії Tentree (бренд одягу з Канади), яка повідомила, що буде висаджувати дерева за лайки до посту. Компанії вдалося набрати понад 15,7 млн лайків.

На четвертому місці за кількістю відміток "Подобається" – пост американської актриси Дженніфер Еністон. Вона завела акаунт в Instagram тільки в цьому році. І перша ж фотографія, якою поділилася голлівудська зірка, набрала 15,3 млн лайків. На знімку Еністон зображена разом з акторами серіалу Друзі.

"Скала" Двейн Джонсон зіграв весілля зі своєю коханою, з якою живе 12 років і виховує двох дітей. Шанувальники актора поставили весільному фото майже 14,7 млн лайків і відправили пост на п'яте місце рейтингу найпопулярніших публікацій в соцмережі в поточному році.

Звичайні фотографії Селени Гомес з подругами в купальниках на пляжі настільки сподобалися фанатам 27-річної американської співачки і актриси, що вони отримали 14,5 млн відміток "Подобається".

На сьомому місці "залайканого" рейтингу також пост Селени Гомес. Дівчина сфотографована в Італії.

Фотознімок сім'ї Кайлі Дженнер в костюмах супергероїв отримав понад 13,6 млн лайків.

І знову Дженнер. Допису, в якому 22-річна знаменитість вітає свого бойфренда з днем народження, поставили 13,3 млн лайків і вивели його на дев'яте місце за популярністю.

І, нарешті, замикає десятку постів, які набрали найбільше лайків в Instagram у 2019 році, публікація британського актора Тома Холланда, який став суперпопулярним, виконавши роль Людини-павука в кінематографічному всесвіті Marvel. На фото він позує з Залізною людиною – актором Робертом Дауні-молодшим. Фото отримало майже 13,3 млн лайків.

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