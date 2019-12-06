На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ТОП 10 найпопулярніших публікацій в Instagram у 2019 році
-
- 61
Експерти сервісу Plann вивчили фото в Instagram і назвали 10 дописів, які набрали найбільшу кількість лайків у 2019 році. Суперпопулярною виявилася фотографія звичайного курячого яйця.
Так, найбільш залайканим постом стало зображення звичайного яйця. Пост з фотографією курячого яйця на білому тлі отримав майже 54 млн відміток "Подобається", а коментарі написали понад 3,2 млн користувачів.
Це цікаво: Що дивились українці на YouTube в 2019 році: рейтинг найпопулярніших відео
На другому місці за популярністю в Instagram виявився пост американської моделі, бізнесвумен, учасниці телевізійного реаліті-шоу Сімейство Кардашян Кайлі Дженнер. На фото дівчина разом зі своєю маленькою дочкою – понад 18,6 млн лайків.
Замикає трійку лідерів допис компанії Tentree (бренд одягу з Канади), яка повідомила, що буде висаджувати дерева за лайки до посту. Компанії вдалося набрати понад 15,7 млн лайків.
На четвертому місці за кількістю відміток "Подобається" – пост американської актриси Дженніфер Еністон. Вона завела акаунт в Instagram тільки в цьому році. І перша ж фотографія, якою поділилася голлівудська зірка, набрала 15,3 млн лайків. На знімку Еністон зображена разом з акторами серіалу Друзі.
"Скала" Двейн Джонсон зіграв весілля зі своєю коханою, з якою живе 12 років і виховує двох дітей. Шанувальники актора поставили весільному фото майже 14,7 млн лайків і відправили пост на п'яте місце рейтингу найпопулярніших публікацій в соцмережі в поточному році.
Звичайні фотографії Селени Гомес з подругами в купальниках на пляжі настільки сподобалися фанатам 27-річної американської співачки і актриси, що вони отримали 14,5 млн відміток "Подобається".
На сьомому місці "залайканого" рейтингу також пост Селени Гомес. Дівчина сфотографована в Італії.
Фотознімок сім'ї Кайлі Дженнер в костюмах супергероїв отримав понад 13,6 млн лайків.
І знову Дженнер. Допису, в якому 22-річна знаменитість вітає свого бойфренда з днем народження, поставили 13,3 млн лайків і вивели його на дев'яте місце за популярністю.
І, нарешті, замикає десятку постів, які набрали найбільше лайків в Instagram у 2019 році, публікація британського актора Тома Холланда, який став суперпопулярним, виконавши роль Людини-павука в кінематографічному всесвіті Marvel. На фото він позує з Залізною людиною – актором Робертом Дауні-молодшим. Фото отримало майже 13,3 млн лайків.
Читайте також: У Google показали ТОП-10 найпопулярніших гіфок року
-
12:48Мілленіали представили новий етикет: 10 сучасних табу
-
12:27Новенька 5, 6, 7, 8 серія: дивитись онлайн український серіал, опис сюжету
-
12:15Розсекречений дизайн iPhone 2020 і 2021 років: як зміняться смартфони
-
11:55День Збройних сил України: зірки записали емоційне відеопривітання для воїнів
-
11:42З Днем Збройних Сил України 2019: привітання і картинки на 6 грудня
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:15ТОП 10 найпопулярніших публікацій в Instagram у 2019 році
-
10:50Наомі Кемпбелл знялася у відвертій фотосесії для Vogue, засвітивши оголені груди
-
10:22У мережі показали фото найдорожчої у світі різдвяної ялинки
-
09:51Іспанці запропонували Греті Тунберг дістатися на віслюку з Лісабона в Мадрид
-
09:25Досить однієї таблетки на місяць: учені створили новий контрацептив
-
08:53ПАПІК 7, 8 серія: дивитись онлайн комедійний серіал із Бокланом
-
08:30KAZKA – Твоєї крові: слухайте нову пісню гурту, яка засідає в голову (текст)
-
07:50У Києві бачили раритетний 30-річний ЗАЗ
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:25Погода в Україні 6 грудня: точний прогноз по містах
- 05 грудня
-
21:55Ефективна дієта для омолодження організму
-
21:24Apple випускатиме нові моделі iPhone двічі на рік
-
21:056 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Кунілінгус, мінет та інші пестощі: 6 міфів про оральний секс (18+)
-
20:30У США назвали найкращий фільм року: дивитися усім
-
20:10Мережу спантеличили пікантні фото Меган Маркл у костюмі Санти
-
19:45SpaceX відправить у космос "могутню" мишу
-
19:15Зірка Гри Престолів показала, як вона виглядає у купальнику
-
18:50Чоловіки зізналися, що роблять тільки з тими, кого кохають
-
11:15ТОП 10 найпопулярніших публікацій в Instagram у 2019 році
-
08:30KAZKA – Твоєї крові: слухайте нову пісню гурту, яка засідає в голову (текст)
-
07:25Погода в Україні 6 грудня: точний прогноз по містах
- 05 грудня
-
20:50Кунілінгус, мінет та інші пестощі: 6 міфів про оральний секс (18+)
-
17:19Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)
-
14:00Як схуднути до Нового року за 2 тижні: ефективні дієти і вправи
-
12:35Що дивились українці на YouTube в 2019 році: рейтинг найпопулярніших відео
-
11:17Свят! Свят! Свят! – Потап, Олег Винник і Оля Полякова представили спільний хіт
-
07:555 справ, які потрібно зробити до кінця року
- 04 грудня
-
21:00Зіркові красуні з усього світу знялись для календаря Pirelli 2020: ефектні фото
-
19:00ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні: рейтинг Apple Music
-
17:07Борщ і соловейко: Роберт Дауні-молодший записав відеозвернення до українців
-
16:20У Google показали ТОП-10 найпопулярніших гіфок року
-
11:46Як запропонувати секс партнеру: 100 креативних, але неочевидних способів
-
09:57Ці продукти у жодному разі не можна їсти на сніданок
-
07:15Погода в Україні 4 грудня: у яких областях засніжить
- 03 грудня
-
20:35Названо ТОП-5 найбільш відвідуваних міст світу
-
18:05Куди піти у грудні: афіша заходів Києва для ідеального завершення року
-
16:02Незамерзайка для авто своїми руками: як зробити зимовий склоомивач вдома
-
13:00Де зустріти Новий рік 2020 в Україні: ціни та огляд найкращих місць
-
12:15З'явився рейтинг ТОП 10 найкращих кліпів десятиліття
-
10:22Перший сніг в Україні: добірка найкращих фото з Instagram
-
08:15Щедрий вівторок: 7 добрих справ, які ви можете зробити просто зараз
- 02 грудня
-
22:34Золотий м'яч 2019 – ПЕРЕМОЖЕЦЬ: хто став найкращим футболістом року
-
20:44ТОП-3 найкращих авто для зими: оновлений рейтинг