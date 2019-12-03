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Як відмова від соцмереж впливає на життя: відповідь учених

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Чи впливає інтернет на якість життя - фото 1
Чи впливає інтернет на якість життя

Існує популярна думка про те, що відмові від користування соціальними мережами може зробити життя кращим. Чи справді це так – розповіли американські науковці, і результати дивують!

За останні кілька років кількість досліджень про те, що соцмережі негативно позначаються на психічному стані людей, збільшилась у рази. Однак американські науковці вирішили стати на захист соціальних мереж та влаштували власний експеримент.

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Учені з Канзасу залучили 130 добровольців, який розділили на 4 групи у залежності від того, на скільки днів їм забороняли сидіти в соцмережах (від 4 до 28), а також на одну контрольну, яка продовжувала жити, як завжди.

Як відмова від соцмереж відбивається на житті - фото 371987
Як відмова від соцмереж відбивається на житті

Після дослідження кожен з учасників розповів про своє самопочуття, а також те, чи займався у вільний від мереж час. Покладаючись на відповіді, фахівці дійшли до висновку, що між тими людьми, які активно користувались Instagram та Facebook, і тими, хто відмовився від цих платформ, особливо не було різниці. Експеримент не дав відчутного ефекту, про який говорили попередні досліди.

Тому варто відмовлятись від мережі лише у тому випадку, якщо це справді впливає на ваше здоров'я.

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Джерело: iod.media
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