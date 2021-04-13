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Мадонна купила особняк у співака The Weeknd: фото розкішного маєтку

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Особняк Мадонни - фото 1
Особняк Мадонни / nypost

Відома американська 62-річна співачка Мадонна придбала елітний особняк в Хідден-Хіллс (округ Лос-Анджелес) за 19,3 мільйона доларів.

Як відомо, раніше житло належало канадському співакові The Weeknd. Він купив будинок у 2017 році за 18,2 мільйона доларів, пише видання The New York Post.

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Так, на території є основний будинок, в якому сім спалень і кілька ванних кімнат, а також гостьовий на дві спальні. Також в особняку є басейн, винний льох, тренажерний зал, баскетбольний майданчик, кілька терас, кінотеатр, баскетбольний майданчик і гараж, розрахований на п'ять автомобілів.

Крім того, у маєтку є зал з подвійною стелею і двоповерховою віконною стіною, простора кухня і розважальний бар.

Мадонна купила особняк у співака The Weeknd: фото розкішного маєтку - фото 455388

Мадонна купила особняк у співака The Weeknd: фото розкішного маєтку - фото 455389

Мадонна купила особняк у співака The Weeknd: фото розкішного маєтку - фото 455390

Мадонна купила особняк у співака The Weeknd: фото розкішного маєтку - фото 455391

Мадонна купила особняк у співака The Weeknd: фото розкішного маєтку - фото 455392

Мадонна купила особняк у співака The Weeknd: фото розкішного маєтку - фото 455393

Мадонна купила особняк у співака The Weeknd: фото розкішного маєтку - фото 455394

Мадонна купила особняк у співака The Weeknd: фото розкішного маєтку - фото 455395

Мадонна купила особняк у співака The Weeknd: фото розкішного маєтку - фото 455396

Мадонна купила особняк у співака The Weeknd: фото розкішного маєтку - фото 455397

Мадонна купила особняк у співака The Weeknd: фото розкішного маєтку - фото 455398

Мадонна купила особняк у співака The Weeknd: фото розкішного маєтку - фото 455399

Мадонна купила особняк у співака The Weeknd: фото розкішного маєтку - фото 455400

Мадонна купила особняк у співака The Weeknd: фото розкішного маєтку - фото 455401

Мадонна купила особняк у співака The Weeknd: фото розкішного маєтку - фото 455402

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