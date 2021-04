Мадонна купила особняк у співака The Weeknd: фото розкішного маєтку

Відома американська 62-річна співачка Мадонна придбала елітний особняк в Хідден-Хіллс (округ Лос-Анджелес) за 19,3 мільйона доларів.

Як відомо, раніше житло належало канадському співакові The Weeknd. Він купив будинок у 2017 році за 18,2 мільйона доларів, пише видання The New York Post.

І ще: В розкішний особняк Джонні Деппа проник бездомний, щоб прийняти душ

Так, на території є основний будинок, в якому сім спалень і кілька ванних кімнат, а також гостьовий на дві спальні. Також в особняку є басейн, винний льох, тренажерний зал, баскетбольний майданчик, кілька терас, кінотеатр, баскетбольний майданчик і гараж, розрахований на п'ять автомобілів.

Крім того, у маєтку є зал з подвійною стелею і двоповерховою віконною стіною, простора кухня і розважальний бар.

Читайте також: Київська квартира з розкішним інтер'єром потрапила в авторитетне видання Dezeen