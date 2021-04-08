Київська квартира з розкішним інтер'єром потрапила в авторитетне видання Dezeen

Відоме американське видання про дизайн і архітектуру Dezeen розповіло про інтер'єр київської квартири, над яким працювала українська дизайнерка Ольга Фрадіна. Помешкання належить молодому модельєру. Завданням було створити простір для медитацій і чайних церемоній.

Як пишуть у Dezeen, у квартирі на 45 квадратних метрів довелося змінити розташування спальні та кухні, щоб збільшити житловий простір. В результаті вийшла квартира з відкритим плануванням – обідня зона об'єднана з кабінетом, шафою для одягу і чайною кімнатою.

І ще: Як змінюється мода на інтер'єри: від 18 століття і до майбутнього

Для того, щоб створити ілюзію відкритого простору в квартирі немає дверей, а спальна відокремлена від решти простору завісою. Стіну, що розділяє ванну, передпокій і вітальню, перенесли, у ванній помістили повнорозмірну душову кабіну, що дозволило звільнити місце в коридорі для встановлення вбудованої шафи.

Всі меблі, за винятком дивана і стільців, Ольга Фрадіна спроєктувала сама – вони виділяються геометричними формами і нагадують предмети класичного дизайну середини XX століття. Підлогу покриває темно-сірий мікроцемент, який ідеально поєднується з текстурованим килимом.

Читайте також: Блогерка знайшла неймовірний гаджет на кухні з минулого століття (відео)