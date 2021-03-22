В розкішний особняк Джонні Деппа проник бездомний, щоб прийняти душ

Поліцейські затримали бездомного в резиденції голлівудського актора Джонні Деппа в США. Коли копи прибули на місце, непроханий гість приймав душ у будинку зірки.

За даними TMZ, резиденція актора стала улюбленим місцем бездомних. Вони часто навідувалися до нього під час його відсутності, навіть плавали в басейні. Сусіди артиста кожен раз викликали поліцію, оскільки після будинку Деппа вони зазвичай приходили до них.

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На цей раз один з сусідів актора зауважив бездомного на своєму задньому дворі біля басейну. Злякавшись господаря, той переліз через паркан на територію Деппа. Коли місцеві поліцейські прибули на місце, з'ясувалося, що непроханий гість вже встиг частково спустошити бар зірки, а потім відправився приймати душ.

Бездомний чинив поліцейським і відмовився переривати водні процедури, тому довелося вибивати двері. Чоловікові висунули звинувачення у вандалізмі і псуванні майна знаменитості.

Будинок Джонні Деппа

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