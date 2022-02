Мадонна хотіла б повторити скандальний поцілунок з Брітні Спірс

Співачка Мадонна хотіла б знову вирушити на гастролі з Брітні Спірс та повторити їх культовий поцілунок із церемонією MTV Video Music Awards 2003 року. Про це 63-річна зірка заявила у вівторок, у прямому ефірі в інстаграмі.

Зірка відповіла на питання фаната, чи планує вона колись зробити ще одне світове турне. Як розповідає Page Six, Мадонна зробила б це і знову повторила б поцілунок з Брітні Спірс.

Стадіон, дитинко! Я і Брітні, як щодо такого?, – відповіла вона.

З усім тим, Мадонна зазначила, що вона не впевнена, що 40-річна Спірс підтримає цю ідею. Джерело повідомило видання у листопаді, що повернення на сцену не є пріоритетом для співачки після позбавлення опікунства. Усе тому, що її особисті та фінансові справи контролювали протягом майже 14 років.

І все ж таки Мадонна сказала, що думає, що спільний тур "був би дуже крутим", додавши: "Ми могли б відтворити оригінальний поцілунок".

Поп-зірки спричинили фурор у серпні 2003 року, коли обіймалися на VMA, виконуючи пісню Мадонни "Hollywood" з Крістіною Агілерою. Менш ніж за два місяці вони випустили спільну роботу "Me Against the Music" як провідний сингл в альбомі Спірс In the Zone.

Востаннє співачки разом виходили на сцену у листопаді 2008 року, коли виконали несподіваний дует "Human Nature" під час туру Мадонни Sticky & Sweet.

