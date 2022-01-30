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Кім Кардашян розбурхала вологими фото біля басейну: 18+

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Кім Кардашян у бікіні - фото 1
Кім Кардашян у бікіні / instagram.com/kimkardashian

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян вже задати тон моді та нагадувати, що красуні не обов'язково мають бути дуже худими. І нові фото знаменитості це підтверджують!

41-річна американська телезірка, модель та бізнесвумен Кім Кардашян знаходить час не лише на різноманітні проєкти, а й на свій профіль в соцмережі Інстаграм. Тут за колишньою коханою Каньє Веста стежать понад 283 млн шанувальників. І це не дивно, бо зірка регулярно ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та своїх буднів.

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Зараз Кім насолоджується відпусткою та регулярно хизується розкішною фігуру у різних яскравих купальників. Нові знімки не стали винятком, адже на них зірка позує у рожевому бікіні та з олією для засмаги, через що просто засліплює. Фанати одразу ж засипали її лайками та коментарями з компліментами.

Кім Кардашян розбурхала вологими фото біля басейну: 18+ - фото 494368

Кім Кардашян розбурхала вологими фото біля басейну: 18+ - фото 494369

Кім Кардашян розбурхала вологими фото біля басейну: 18+ - фото 494370

Кім Кардашян розбурхала вологими фото біля басейну: 18+ - фото 494371

Джерело фото: instagram.com/kimkardashian

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