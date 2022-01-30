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Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц проведуть медовий місяць у космосі

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Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц - фото 1
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / instagram

Син зіркового футболіста Бруклін Бекхем та його наречена Нікола Пельц, можливо, проведуть свій медовий місяць у космосі. Здається, їхні друзі-багатії планують подарувати парі цю ексклюзивну подорож від компанії Virgin Galactic.

Як відомо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц збираються пов'язати себе узами шлюбу на розкішній церемонії 9 квітня нинішнього року, а їхні заможні друзі мають намір витратити 400 000 фунтів на політ пари до зірок.

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Daily Mail пише: "Їхні заможні друзі створили групу, де обговорюють питання фінансування подарунку молодятам. І його вручення буде одним із головних моментів весільного вечора. Багато гостей у цей день боротимуться за звання "найдивовижнішого подарунка". Один із претендентів — квиток у космос, який справить враження навіть на гостей-мільярдерів".

Плюс до всього, гості нібито домовляються, щоб фотограф Бруклін зробив знімки на борту рейсу під ексклюзивне спонсорство. Крім того, з сером Річардом Бренсоном, засновником Virgin Galactic, дружить нафтовий магнат і батько Ніколи – Нельсон Пельтц.

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