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Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц проведуть медовий місяць у космосі
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Син зіркового футболіста Бруклін Бекхем та його наречена Нікола Пельц, можливо, проведуть свій медовий місяць у космосі. Здається, їхні друзі-багатії планують подарувати парі цю ексклюзивну подорож від компанії Virgin Galactic.
Як відомо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц збираються пов'язати себе узами шлюбу на розкішній церемонії 9 квітня нинішнього року, а їхні заможні друзі мають намір витратити 400 000 фунтів на політ пари до зірок.
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Daily Mail пише: "Їхні заможні друзі створили групу, де обговорюють питання фінансування подарунку молодятам. І його вручення буде одним із головних моментів весільного вечора. Багато гостей у цей день боротимуться за звання "найдивовижнішого подарунка". Один із претендентів — квиток у космос, який справить враження навіть на гостей-мільярдерів".
Плюс до всього, гості нібито домовляються, щоб фотограф Бруклін зробив знімки на борту рейсу під ексклюзивне спонсорство. Крім того, з сером Річардом Бренсоном, засновником Virgin Galactic, дружить нафтовий магнат і батько Ніколи – Нельсон Пельтц.
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