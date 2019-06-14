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LITTLE BIG – I'M OK: зацініть новий драйвовий хіт цього літа

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LITTLE BIG — I'M OK, дивитись новий кліп онлайн - фото 1
LITTLE BIG — I'M OK, дивитись новий кліп онлайн

Рейв-гурт Little Big випустив новий кліп на трек I'm OK, який вже підкорює мережу. Зацініть свіжий хіт, який точно крутитиметься у вашій голові!

Панк-рейв-гурт Little Big відомий своєю експресивною подачею треків та кліпів, адже кожен ролик має свою історію, яка точно підніме настрій. Цього разу команда потішила свіжим літнім хітом під назвою I'm OK ("Я в порядку" або "Все добре"), яка у тексті продовжується фразою "I’m not alcholic" ("Я не алкоголік").

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За сюжетом, фронтмен гурту Ілля Прусікін заходить до бару, де випиває різноманітний алкоголь та шукає собі подружку. Таку ж ціль має і Соня Таурська, яка теж співає у команді. Можна побачити, що навколо всі "заливаються" спиртним, наспівуючи коронну фразу пісні в караоке.

Дивитись новий кліп онлайн LITTLE BIG – I'M OK:

Українські шанувальники гурту зауважили в кліпі цікаву пасхалку: так, на проміжку в 1,48 на відео на стіні помітний герб харківського клубу "Металіст", який припинив своє існування у 2016 році.

Скрін з кліпу LITTLE BIG — I'M OK - фото 334283
Скрін з кліпу LITTLE BIG — I'M OK

Більше: Найкраща музика тижня: популярні пісні для гарного настрою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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