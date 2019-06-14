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KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат: слухайте новий хіт гурту 2019

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Прем'єра пісні KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат - фото 1
Прем'єра пісні KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат

Український гурт KAZKA випустив новий трек Пісня Сміливих Дівчат, який сміливо можна назвати хітом цього літа і не тільки. Слухай свіжу музику та дізнавайся текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!

Популярний гурт KAZKA після тривалої перерви потішив фанатів свіжим синглом "Пісня Сміливих Дівчат". Нова робота не просто сповнена танцювальних мотивів, а й має доволі глибокий сенс. Як відзначають самі музиканти, "це жіночий маніфест, ода GIRL POWER, заклик до всіх дівчат планети: знайте собі ціну і нікому ніколи не дозволяйте себе ображати". Зацініть новинку!

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Слухати онлайн пісню KAZKA — Пісня Сміливих Дівчат:

Текст і слова пісні KAZKA — Пісня Сміливих Дівчат:

Як закохана ноги стерла —
Все веде не туди.
Як ходила у ван найт стенди —
Все веде не туди.
Милий взявся вести у танго,
Та веде не туди.
Так буває: твій вірний ангел
Заведе не туди.

Діставай все те,
Що я в собі люблю —
Плаття електрик блю.
Падай, а я ловлю.
Та залиш мені все те,
Що я люблю в тобі —
Магію теплих обійм,
Правду сильнішу за біль.

Не треба так.
Зраду поцілунок вибачить.
Не треба так.
Та коханню слів не вистачить.
Не треба так.
Мила покохала іншого.
Не треба так.
Ми, дівчата, варті більшого!

Як шукала для квітки пару,
І жила без води.
Як кричала в піснях "Girl power!"
Все веде не туди.
Помста рідна сестра бумерангу —
Прилетить не туди.
Так буває: твій вірний ангел
Заведе не туди.

Всі дівчата варті більшого!

Прем'єра пісні KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат - фото 334152
Прем'єра пісні KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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