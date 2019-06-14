На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат: слухайте новий хіт гурту 2019
-
- 185
Український гурт KAZKA випустив новий трек Пісня Сміливих Дівчат, який сміливо можна назвати хітом цього літа і не тільки. Слухай свіжу музику та дізнавайся текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!
Популярний гурт KAZKA після тривалої перерви потішив фанатів свіжим синглом "Пісня Сміливих Дівчат". Нова робота не просто сповнена танцювальних мотивів, а й має доволі глибокий сенс. Як відзначають самі музиканти, "це жіночий маніфест, ода GIRL POWER, заклик до всіх дівчат планети: знайте собі ціну і нікому ніколи не дозволяйте себе ображати". Зацініть новинку!
Більше: Найкраща музика тижня: популярні пісні для гарного настрою
Слухати онлайн пісню KAZKA — Пісня Сміливих Дівчат:
Текст і слова пісні KAZKA — Пісня Сміливих Дівчат:
Як закохана ноги стерла —
Все веде не туди.
Як ходила у ван найт стенди —
Все веде не туди.
Милий взявся вести у танго,
Та веде не туди.
Так буває: твій вірний ангел
Заведе не туди.
Діставай все те,
Що я в собі люблю —
Плаття електрик блю.
Падай, а я ловлю.
Та залиш мені все те,
Що я люблю в тобі —
Магію теплих обійм,
Правду сильнішу за біль.
Не треба так.
Зраду поцілунок вибачить.
Не треба так.
Та коханню слів не вистачить.
Не треба так.
Мила покохала іншого.
Не треба так.
Ми, дівчата, варті більшого!
Як шукала для квітки пару,
І жила без води.
Як кричала в піснях "Girl power!"
Все веде не туди.
Помста рідна сестра бумерангу —
Прилетить не туди.
Так буває: твій вірний ангел
Заведе не туди.
Всі дівчата варті більшого!
Читайте також: Время и Стекло – Vislovo: слухайте новий драйвовий хіт Додо і Позитива
-
12:25Зовсім без одягу: нове фото Насті Каменських розбурхало мережу (18+)
-
12:00Вгадай, чи це сказав Трамп: цікавий тест
-
11:55Викрадений собака зустрівся з господарями через два роки: відео, яке розчулює
-
11:41ЗНО 2019: вхід в особистий кабінет учасника та інформація про тести
-
11:27Яку погоду очікувати в Україні на вихідних
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:00Анекдоти про засмагу: найсмішніші жарти про літній загар
-
10:51День донора крові: хто може бути донором і як підготуватись
-
10:21Пенніворт: трейлер серіалу про дворецького Бетмена, який варто побачити
-
09:55Захоплива подорож Швецією у яскравих фото
-
09:27Ангел Victoria's Secret показала звабливі фото у ліжку
-
08:53KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат: слухайте новий хіт гурту 2019
-
08:31Погода 14 червня в Україні: точний прогноз
-
07:53Шопоголіки у Китаї побилися за товар і розсмішили мережу: курйозне відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:35Науковці розповіли, чому не варто надто часто подорожувати літаками
-
07:14Лайфхаки для водіїв: як вберегтися від аномальної спеки
- 13 червня
-
22:52Facebook запустив у США функцію донорства крові
-
22:24Audi відкликає електрокросовери e-tron: у чому причина
-
21:55Дженніфер Лопес підкорила мережу відвертим фото
-
21:457 ознак того, що вона вас зраджує
-
21:29Завжди був великою загадкою: знайдений єдиний запис з голосом Фріди Кало
-
21:13Ніяких людей: через 10 років музику створюватимуть за допомогою штучного інтелекту
-
21:0114 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52У Гонконзі відключили порносайти на час протестів, і ось чому
-
12:00Вгадай, чи це сказав Трамп: цікавий тест
-
08:53KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат: слухайте новий хіт гурту 2019
-
07:14Лайфхаки для водіїв: як вберегтися від аномальної спеки
- 13 червня
-
21:457 ознак того, що вона вас зраджує
-
17:56Лисий і босий підпільник: улюблені хіти зірки 90-х Андрія Миколайчука
-
15:21Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
-
13:31Енциклопедія їжі: як правильно та смачно приготувати окрошку
-
11:00Яким був перший у світі мобільний телефон: еволюція найпопулярнішого гаджета
-
09:02Як швидко прибрати живіт і боки в домашніх умовах
- 12 червня
-
22:57Як заснути влітку: поради, які допоможуть пережити спекотну ніч
-
21:24Чого хочуть чоловіки під час сексу: коротка мануалка
-
18:43Експерти розповіли, які загрози ховаються в офісних кондиціонерах
-
16:555 ідей, як провести вихідні влітку
-
14:30Що таке детокс: користь і шкода популярного напою для очищення організму
-
12:10ТУНІС замість Єгипту та Туреччини: як дешево і круто провести відпустку
-
10:51Трійця 2019 в Україні: дата, коли будуть вихідні на Зелені свята
-
07:31Як просто перетворитися з сови на жайворонка
- 11 червня
-
21:2212 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:33Україна сенсаційно вийшла у фінал ЧС з футболу U-20: відео переможного голу
-
19:55Купатися заборонено! Позеленіле море Одеси у свіжих знімках
-
17:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Бургас
-
16:14Автобусний лоукостер FlixBus вийшов на український ринок: маршрути і ціни
-
14:22Як схуднути в животі за три дні: найефективніші методи
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, що стало причиною хвороби у серіалі Доктор Хаус
-
10:29Найкраща музика тижня: популярні пісні для гарного настрою