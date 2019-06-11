Найкраща музика тижня: популярні пісні для гарного настрою

Нова сучасна музика на Радіо МАКСИМУМ додає енергії та змушує танцювати кожного! Зібрали свіжі сучасні хіти відомих та не дуже виконавців за новий тиждень червня. Слухайте музику онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Сучасна музика розвивається настільки швидко, що важко запам'ятати текст однієї пісні, як виходить наступний хіт. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці, кожному магазині та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за другий тиждень червня разом з Радіо МАКСИМУМ:

Зацініть новинки поп-музики за останній тиждень

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Bastille - Those Nights

Marshmello x SOB X RBE - First Place (Official Music Video)

Mabel - Mad Love

Lady Ocean - You

Black Eyed Peas - Be Nice Feat. Snoop Dogg

MUNA - Number One Fan (Official Video)

The Score - Stay (Lyric Video)

ILLENIUM, Jon Bellion - Good Things Fall Apart (Official Video)

JETFIRE x REGGIO x Wasback - Cathedral (Official Audio)

Blasterjaxx - Never Be Lonely (feat. Envy Monroe) [Official Audio]

Steff da Campo & Dave Crusher - Why Boy (Official Music Video)

Sophie Francis - On My Way (Official Music Video)

Mike Williams - Wait For You (feat. Maia Wright) [VIP Mix] (Official Lyric Video)

Volac - Feel It (Official Music Video)

Arash feat. Helena - One Night In Dubai (Official Video)

Dennis Lloyd, Robin Schulz - Never Go Back (Robin Schulz Remix) [Official Audio]

Labrinth - Miracle (Official Video)

Loïc Nottet - 29 (Official Video)

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