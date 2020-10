Let Me Love You Like a Woman: слухайте нову пісню неймовірної Лани Дель Рей

Лана Дель Рей представила першу пісню зі свого майбутнього студійного альбому "Chemtrails Over the Country Club". Слухайте композицію "Let Me Love You Like a Woman" на Радіо МАКСИМУМ!

Співачка Лана Дель Рей потішила прихильників прем'єрою нової пісні "Let Me Love You Like a Woman".

Слухайте також: Які нові пісні вийшли цього тижня: плейлист свіжих хітів

Композиція увійде до нової платівки зірки. Точна дата виходу "Chemtrails Over the Country Club" поки не відома. Раніше Лана повідомила, що реліз може відбутися 10 грудня 2020 року або 7 січня 2021. Це буде залежати від готовності копій альбому на вінілі. Разом зі співачкою над ним працює продюсер її попереднього повноформатного запису "Norman F*cking Rockwell" Джек Антонофф.

Lana Del Rey – Let Me Love You Like a Woman: слухайте онлайн нову пісню співачки

Також послухати нову пісню Лани Дель Рей можна на Apple Music, Spotify і на YouTube Music.

Раніше Дель Рей опублікувала відео, в якому вона читає свій вірш "Salamander".

Читайте також: Megan Thee Stallion показала кліп Don't Stop: такою Алісу в Дивокраї ніхто не бачив