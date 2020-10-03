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Megan Thee Stallion показала кліп Don't Stop: такою Алісу в Дивокраї ніхто не бачив

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Дивіться новий кліп Megan Thee Stallion - фото 1
Дивіться новий кліп Megan Thee Stallion

Реп-виконавиця Megan Thee Stallion випустила кліп Do not Stop, в якому також знявся репер Young Thug. Цей ролик можна назвати справжнім переосмисленням "Аліси в Дивокраї". Тім Бертон би плакав. Дивіться на Радіо МАКСИМУМ, щоб розуміти, про що ми.

Відео наповнене відсилання до сюжету "Аліси в Дивокраї" – але не стільки самої книги, скільки однойменного фільму Тіма Бертона.

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Megan Thee Stallion змінює у кліпі костюм Чеширського кота (латексний смугастий комбінезон) на червоне плаття Королеви черви, а також приміряє ефектні тривимірні маски з кристалів, а також танцює у корсеті і на підборах на шахівниці.

Megan Thee Stallion – Don’t Stop: дивіться крутий кліп реперки

За костюми співачки відповідала стилістка Бруклін Стайлс, яка уже не вперше працює з Меган. Також серед її клієнтів – Карді Бі, Бейонсе і не тільки. Зокрема, вона брала участь у роботі над костюмами у візуальному альбомі Бейонсе Black is King.

Young Thug ж перевтілюється на садівника, схожого на головного героя іншого фільму Бертона – "Едвард Руки-Ножиці".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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