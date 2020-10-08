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Легенди повертаються: AC/DC випустили нову пісню Shot in the Dark

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Прем'єра AC/DC – Shot in the Dark - фото 1
Прем'єра AC/DC – Shot in the Dark

Знамениті AC/DC презентували новий трек Shot in the Dark, а також анонсували свіжий альбом. Слухайте пісню онлайн та дізнавайтеся більше про улюблені гурти на Радіо МАКСИМУМ!

Австралійський рок-гурт AC/DC потішив фанатів першим синглом Shot in the Dark з майбутнього альбому Power Up. Дата виходу платівки запланована вже на 13 листопада.

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Такі хороші новини після 4 років перерви не змогли не викликати посилену увагу до рокерів. До того ж, вони повертаються на сцену у "класичному складі": гітарист Ангус Янг, ритм-гітарист Кліфф Вільямс та фронтмен Браян Джонсон, який у 2016 через проблеми зі слухом вимушений був покинути команду.

AC/DC Shot in the Dark, слухати пісню онлайн:

Додамо, що платівка "Power Up" отримає всього 12 пісень, список яких вже з'явився в мережі. Виглядає треклист так:

  • Realize
  • Rejection
  • Shot in the Dark
  • Through the Mists of Time
  • Kick You When You’re Down
  • Witch’s Spell
  • Demon Fire
  • Wild Reputation
  • No Man’s Land
  • Systems Down
  • Money Shot
  • Code Red

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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