Легенди повертаються: AC/DC випустили нову пісню Shot in the Dark

Прем'єра AC/DC – Shot in the Dark

Знамениті AC/DC презентували новий трек Shot in the Dark, а також анонсували свіжий альбом. Слухайте пісню онлайн та дізнавайтеся більше про улюблені гурти на Радіо МАКСИМУМ!

Австралійський рок-гурт AC/DC потішив фанатів першим синглом Shot in the Dark з майбутнього альбому Power Up. Дата виходу платівки запланована вже на 13 листопада.

Такі хороші новини після 4 років перерви не змогли не викликати посилену увагу до рокерів. До того ж, вони повертаються на сцену у "класичному складі": гітарист Ангус Янг, ритм-гітарист Кліфф Вільямс та фронтмен Браян Джонсон, який у 2016 через проблеми зі слухом вимушений був покинути команду.

AC/DC – Shot in the Dark, слухати пісню онлайн:

Додамо, що платівка "Power Up" отримає всього 12 пісень, список яких вже з'явився в мережі. Виглядає треклист так:

Realize

Rejection

Shot in the Dark

Through the Mists of Time

Kick You When You’re Down

Witch’s Spell

Demon Fire

Wild Reputation

No Man’s Land

Systems Down

Money Shot

Code Red

