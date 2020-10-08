На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Легенди повертаються: AC/DC випустили нову пісню Shot in the Dark
-
- 28
Знамениті AC/DC презентували новий трек Shot in the Dark, а також анонсували свіжий альбом. Слухайте пісню онлайн та дізнавайтеся більше про улюблені гурти на Радіо МАКСИМУМ!
Австралійський рок-гурт AC/DC потішив фанатів першим синглом Shot in the Dark з майбутнього альбому Power Up. Дата виходу платівки запланована вже на 13 листопада.
І ще: Чорні очі: Віктор Винник і МЕРІ перенесли фанатів на Балкани у новому відео
Такі хороші новини після 4 років перерви не змогли не викликати посилену увагу до рокерів. До того ж, вони повертаються на сцену у "класичному складі": гітарист Ангус Янг, ритм-гітарист Кліфф Вільямс та фронтмен Браян Джонсон, який у 2016 через проблеми зі слухом вимушений був покинути команду.
AC/DC – Shot in the Dark, слухати пісню онлайн:
Додамо, що платівка "Power Up" отримає всього 12 пісень, список яких вже з'явився в мережі. Виглядає треклист так:
- Realize
- Rejection
- Shot in the Dark
- Through the Mists of Time
- Kick You When You’re Down
- Witch’s Spell
- Demon Fire
- Wild Reputation
- No Man’s Land
- Systems Down
- Money Shot
- Code Red
Читайте також: Новенькі пісні жовтня: плейлист хітів за тиждень
-
12:45Три способи не захворіти під час сезону грипу та застуд
-
12:20Чаклуни в ательє та інші капосні історії: 5 нових книг, які розважать у сімейному колі
-
11:53Який продукт повинен бути на сніданок у кожного
-
11:19Легенди повертаються: AC/DC випустили нову пісню Shot in the Dark
-
10:50Просто нестерпні: знаки Зодіаку, з якими завжди складно
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:18Наймолодша мільярдерка світу показала груди в екстремальному топі (фото)
-
09:51Як ідеально провести вихідні восени: затишне відео
-
09:21Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 8 жовтня
-
08:50Коронавірусна мода: нова сукня з маскою отримала шквал критики (фото)
-
08:20Погода в Україні 8 жовтня: де пройдуть дощі
-
07:45Концерн General Motors презентував футуристичний електричний кросовер
-
07:14Лікарі розповіли, чому чоловікам варто звернути увагу на довжину своїх пальців
-
07:00Привітання на День ангела Сергія 2020 у прозі: побажання своїми словами
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
06:45Привітання з Днем юриста 2020 у прозі: побажання своїми словами
- 07 жовтня
-
21:47ФРАНЦІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись товариський матч
-
21:228 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:00Привітання з ювілеєм 10 років: гарні вірші, смс, проза і картинки
-
20:49Хто з голлівудських акторів найчастіше з'являється у секс-сценах: цікаве дослідження
-
20:22Футбольний клуб Арсенал звільнив штатного динозавра: він працював з 1993 року
-
20:04Жерстяне весілля (8 років): привітання з річницею і найкращі подарунки
-
19:51Нічний режим камери OnePlus 8T показали у дії: фото
-
19:43Як виглядає найдешевший електрокар за 3600 євро: відеоогляд від китайських блогерів
-
19:30Найгарячіші фото тижня від моделей, які не соромляться роздягатись (18+)
-
12:20Чаклуни в ательє та інші капосні історії: 5 нових книг, які розважать у сімейному колі
-
09:21Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 8 жовтня
-
07:14Лікарі розповіли, чому чоловікам варто звернути увагу на довжину своїх пальців
- 07 жовтня
-
21:47ФРАНЦІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись товариський матч
-
19:30Найгарячіші фото тижня від моделей, які не соромляться роздягатись (18+)
-
17:31ТОП-7 простих лайфхаків для дому з TikTok (відео)
-
15:30Простий психологічний тест: те, як ви сидите, розповість про характер (фото)
-
12:15День листоноші: Вгадай, з якого фільму цей поштар
-
09:19Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 7 жовтня
- 06 жовтня
-
20:30Секс з веганами кращий: зірка Playboy розповіла про ідеальні інтимні стосунки
-
17:15Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
-
14:16Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах
-
11:15Вже не гидке каченя: трансформації людей, які вражають
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 жовтня
- 05 жовтня
-
20:50Популярна порнозірка Лана Роудс здивувала своєю історією (18+)
-
17:30Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз
-
14:15Як розмовляти про гроші у стосунках: 5 важливих питань
-
11:17Простий психологічний тест: виберіть пару і дізнайтесь про своє майбутнє
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 жовтня
-
08:24Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у шостому випуску (відео)
-
07:18Погода в Україні 5 жовтня: точний прогноз на понеділок
- 04 жовтня
-
21:45Дівчина тижня: спокуслива Аліса Шмідт, яка є найсексуальнішою спортсменкою планети (18+)
-
19:49Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото
-
17:23Три загадки на ерудицію: у мережі з'явився найкоротший IQ-тест у світі
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку