Чорні очі: Віктор Винник і МЕРІ перенесли фанатів на Балкани у новому відео

Навіть всесвітня пандемія не змогла стати на заваді творчості та, попри те, що концертна діяльність практично призупинена, українські музиканти продовжують писати нові пісні. Не стали винятками Віктор Винник і гурт МЕРІ. Вони потішили фанатів новим лірик-відео на пісню "Чорні очі".

Віктор Винник і МЕРІ також продуктивно проводять час: за період карантину музиканти встигли випустити п’ятий офіційний альбом "Снайпери-амури", а також представити кілька пісень та відеокліпів з наступного альбому, робота над яким триває просто зараз.

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Нова пісня, яку музиканти презентували, дуже незвична і стилістично відрізняється від усього попереднього доробку Віктора Винника і МЕРІ, оскільки виконана у фольклорній стилістиці з відчутними балканськими мотивами. Пісня має назву "Чорні Очі", і йдеться у ній, ясна річ, про любов.

Фронтмен гурту МЕРІ Віктор Винник прокоментував свій новий твір так: "Мені дуже давно подобається творчість сербського композитора Горана Бреговіча, саме те, як він трансформує та подає музику Балкан. Я завжди хотів спробувати зробити щось схоже, але з українським відтінком. Та усе якось руки не доходили, а тепер карантин подарував нам масу вільного часу, який ми використовуємо для творчих експериментів. Робота над піснею була цікавою ще й тому, що для запису труб, тромбона, акордеона тощо ми запросили сесійних музикантів, а це завжди весело і пізнавально…".

Віктор Винник і МЕРІ – Чорні очі: дивіться лірик-відео нової пісні в етностилі

Щоб оформити пісню для YouTube, музиканти вирішили створити лірик-відео, яке складається з фото Віктора Винника в образі "романтичного волоцюги". Для цього, окрім костюмів, використали рідкісні та неймовірно красиві українські хустки з приватної колекції дрогобицької фольклористки та волонтерки Оксани Рудавської. Деяким з тих речей вже понад століття, і вони направду дуже прикрасили й наповнили етнічним змістом лірик-відео.

Якщо ж нова пісня припаде до вподоби слухачам, то у найближчих планах команди – зйомка повноцінного відеокліпу.

Тепер почути та побачити нову й доволі незвичну пісню "Чорні Очі" від Віктора Винника і МЕРІ зможуть усі охочі. Приємних вражень! І пам’ятайте, що замість нас берегти та поширювати нашу національну культуру ніхто не буде.

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