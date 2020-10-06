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Чорні очі: Віктор Винник і МЕРІ перенесли фанатів на Балкани у новому відео

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Слухайте нову пісню Віктора Винника та МЕРІ - фото 1
Слухайте нову пісню Віктора Винника та МЕРІ

Навіть всесвітня пандемія не змогла стати на заваді творчості та, попри те, що концертна діяльність практично призупинена, українські музиканти продовжують писати нові пісні. Не стали винятками Віктор Винник і гурт МЕРІ. Вони потішили фанатів новим лірик-відео на пісню "Чорні очі".

Віктор Винник і МЕРІ також продуктивно проводять час: за період карантину музиканти встигли випустити п’ятий офіційний альбом "Снайпери-амури", а також представити кілька пісень та відеокліпів з наступного альбому, робота над яким триває просто зараз.

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Нова пісня, яку музиканти презентували, дуже незвична і стилістично відрізняється від усього попереднього доробку Віктора Винника і МЕРІ, оскільки виконана у фольклорній стилістиці з відчутними балканськими мотивами. Пісня має назву "Чорні Очі", і йдеться у ній, ясна річ, про любов.

Чорні очі: Віктор Винник і МЕРІ перенесли фанатів на Балкани у новому відео - фото 428954

Фронтмен гурту МЕРІ Віктор Винник прокоментував свій новий твір так: "Мені дуже давно подобається творчість сербського композитора Горана Бреговіча, саме те, як він трансформує та подає музику Балкан. Я завжди хотів спробувати зробити щось схоже, але з українським відтінком. Та усе якось руки не доходили, а тепер карантин подарував нам масу вільного часу, який ми використовуємо для творчих експериментів. Робота над піснею була цікавою ще й тому, що для запису труб, тромбона, акордеона тощо ми запросили сесійних музикантів, а це завжди весело і пізнавально…".

Віктор Винник і МЕРІ – Чорні очі: дивіться лірик-відео нової пісні в етностилі

Щоб оформити пісню для YouTube, музиканти вирішили створити лірик-відео, яке складається з фото Віктора Винника в образі "романтичного волоцюги". Для цього, окрім костюмів, використали рідкісні та неймовірно красиві українські хустки з приватної колекції дрогобицької фольклористки та волонтерки Оксани Рудавської. Деяким з тих речей вже понад століття, і вони направду дуже прикрасили й наповнили етнічним змістом лірик-відео.

Якщо ж нова пісня припаде до вподоби слухачам, то у найближчих планах команди – зйомка повноцінного відеокліпу.

Тепер почути та побачити нову й доволі незвичну пісню "Чорні Очі" від Віктора Винника і МЕРІ зможуть усі охочі. Приємних вражень! І пам’ятайте, що замість нас берегти та поширювати нашу національну культуру ніхто не буде.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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