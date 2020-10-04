Новенькі пісні жовтня: плейлист хітів за тиждень

Осінь принесла не лише порцію затишного тепла та сезон парасоль, а й новенькі хіти від відомих та юних виконавців. Щотижня слухай плейлист свіжих пісень від поп-зірок та заряджайся хорошим настроєм!

Жовтень лише розпочався, але встиг здивувати не лише кардинальними змінами погоди, а й новенькими кліпами і хітами від зірок та молодих виконавців. Кожного тижня на Радіо МАКСИМУМ насолоджуйся найкращими свіжими піснями, які вже встигли підкорити не лише тренди інтернету та й серця слухачів. Вмикай плейлист хітів та не соромся підспівувати і підтанцьовувати.

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Новий тиждень осені відзначився свіжою музикою від таких виконавців, як Halsey, BLACKPINK, David Guetta, Дуа Ліпа та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.

Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

Jeremy Renner - Live For Now

Halsey - I'm Not Mad

London Grammar - Californian Soil

Shawn Mendes - Wonder

PVRIS - Use Me (feat. 070 Shake) [Official Music Video]

Sasha Sloan - Is It Just Me? (Official Video)

BLACKPINK – ‘Lovesick Girls’ M/V

Bet You Wanna ft. Cardi B - BLACKPINK

Machine Gun Kelly ft. Halsey - forget me too (Official Visualizer)

Winona Oak - Piano In The Sky [Official Music Video]

LANY - heart won't let me (official video)

David Guetta & Sia - Let's Love (Official Video)

Ruel - say it over (visualizer) ft. Cautious Clay

Bishop Briggs - HIGHER (Official Visualizer)

Qveen Herby - Pre Roll

Two Feet - Think I’m Crazy (Official Video)

Dua Lipa - Levitating Featuring DaBaby (Official Music Video)

Cher Lloyd - One Drink Away (Official Music Video)

Gorillaz - The Pink Phantom ft. Elton John & 6LACK (Episode Seven)

Lil Peep - hellboy (Official Video)

Joji - Upgrade (Official Video)

Demi Lovato - Still Have Me

Machine Gun Kelly - drunk face (Official Music Video)

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