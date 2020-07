Last Dance: Время и Стекло випустили кліп на нову прощальну пісню

Гурт Время и Стекло вирішив зробити сюрприз своїм шанувальникам і представив ще одну прощальну пісню "Last Dance". В атмосферному ретрокліпі на новинку Надя Дорофєєва та Позитив діляться, як важко покидати дует. Дивіться самі!

Після 10 років на сцені Время и Стекло оголосили про розпад гурту. У пісні "Время истекло" Додо і Позитив подякували своїм прихильникам за любов та запросили їх на свої концерти прощального туру.

Проте карантин змінив плани гурту, адже через пандемію довелось перенести дати виступів. Щоб не гаяти часу, ВиС вирішили потішити шанувальників ще одним треком під назвою "Прощальний танець".

Стилістика нового кліпу натхненна 80-ми і 90-ми: ретровестерн, трохи рейву, дивні танці під драйвовий трек – і нудна пресконференція перетворюється на фірмове VISLOVO, – прокоментували прем'єру ВиС.

Дивіться їхній новий кліп Last Dance:

Текст і слова пісні Last Dance

Пускай нам будет больно

Но иногда всё нужно поменять

Расходимся рандомно

Пусть треки голоса наши хранят

Не стерео а моно

Что было между нами лишь hush-hush

Две черные полоски как гуашь

Давай это last dance прощальный наш

Последний танец (е)

Это всё что нам с тобой осталось (это ВиС ВиС ВиС)

Не хочу не хочу не хочу его кончать

Наш танец (that’s right DoDo)

И мы с тобой в костер бросаем глянец (let it burn baby)

Не хочу его кончать

Не хочу не хочу не хочу его кончать

Не хочу не хочу не хочу его кончать

Жили были

Я ли ты ли

По дорогам колесили

И копили мили

Ролы ралли

Будто в фильме

Мы играли роли

На фурили стильно

Разбивались на сценах крашшш

Превращали свою жизнь в коллаж

Комбинейшен роял флаш

Валдис Пельш и Ники Минаж

Куколка балетница

Воображуля сплетница

В небо я бегу по золотистой белой лестнице

Олимпиада мамина помада

Райские голоса восставших из ада

Это мы

Что не песни то супер хиты

Выкладывали чувства на биты

Тебя наш вайб достанет

Приходи и посмотри на наш

Последний танец

Это всё что нам с тобой осталось

Не хочу не хочу не хочу его кончать

Наш танец

И мы с тобой в костер бросаем глянец (горит обложка)

Не хочу его кончать (давай еще немножко)

Не хочу не хочу не хочу его кончать

Не хочу не хочу не хочу

Пускай нам будет больно

Но иногда всё нужно поменять

Расходимся рандомно

Пусть треки голоса наши хранят

Не стерео а моно

Что было между нами лишь hush-hush

Две черные полоски как гуашь

Давай это last dance прощальный наш

Последний

Last Dance

Танец

Это всё что нам с тобой осталось

Не хочу не хочу не хочу его кончать

Наш танец

И мы с тобой в костер бросаем глянец (горит обложка)

Не хочу его кончать (давай еще немножко)

Не хочу не хочу не хочу его кончать

Не хочу не хочу не хочу его кончать

Жили были

Умерли бумерли...

Додо

