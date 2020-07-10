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Last Dance: Время и Стекло випустили кліп на нову прощальну пісню

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Прощальний танець від ВиС - фото 1
Прощальний танець від ВиС

Гурт Время и Стекло вирішив зробити сюрприз своїм шанувальникам і представив ще одну прощальну пісню "Last Dance". В атмосферному ретрокліпі на новинку Надя Дорофєєва та Позитив діляться, як важко покидати дует. Дивіться самі!

Після 10 років на сцені Время и Стекло оголосили про розпад гурту. У пісні "Время истекло" Додо і Позитив подякували своїм прихильникам за любов та запросили їх на свої концерти прощального туру.

Це цікаво: Дорофєєва і Позитив назвали причину розпаду Время и стекло

Проте карантин змінив плани гурту, адже через пандемію довелось перенести дати виступів. Щоб не гаяти часу, ВиС вирішили потішити шанувальників ще одним треком під назвою "Прощальний танець".

Стилістика нового кліпу натхненна 80-ми і 90-ми: ретровестерн, трохи рейву, дивні танці під драйвовий трек – і нудна пресконференція перетворюється на фірмове VISLOVO, – прокоментували прем'єру ВиС.

Дивіться їхній новий кліп Last Dance:

Текст і слова пісні Last Dance

Пускай нам будет больно
Но иногда всё нужно поменять
Расходимся рандомно
Пусть треки голоса наши хранят
Не стерео а моно
Что было между нами лишь hush-hush
Две черные полоски как гуашь
Давай это last dance прощальный наш

Последний танец (е)
Это всё что нам с тобой осталось (это ВиС ВиС ВиС)
Не хочу не хочу не хочу его кончать
Наш танец (that’s right DoDo)
И мы с тобой в костер бросаем глянец (let it burn baby)
Не хочу его кончать

Не хочу не хочу не хочу его кончать
Не хочу не хочу не хочу его кончать

Жили были
Я ли ты ли
По дорогам колесили
И копили мили
Ролы ралли
Будто в фильме
Мы играли роли
На фурили стильно
Разбивались на сценах крашшш
Превращали свою жизнь в коллаж
Комбинейшен роял флаш
Валдис Пельш и Ники Минаж

Куколка балетница
Воображуля сплетница
В небо я бегу по золотистой белой лестнице
Олимпиада мамина помада
Райские голоса восставших из ада
Это мы
Что не песни то супер хиты
Выкладывали чувства на биты

Тебя наш вайб достанет
Приходи и посмотри на наш

Последний танец
Это всё что нам с тобой осталось
Не хочу не хочу не хочу его кончать
Наш танец
И мы с тобой в костер бросаем глянец (горит обложка)
Не хочу его кончать (давай еще немножко)

Не хочу не хочу не хочу его кончать
Не хочу не хочу не хочу

Пускай нам будет больно
Но иногда всё нужно поменять
Расходимся рандомно
Пусть треки голоса наши хранят
Не стерео а моно
Что было между нами лишь hush-hush
Две черные полоски как гуашь
Давай это last dance прощальный наш
Последний
Last Dance
Танец

Это всё что нам с тобой осталось
Не хочу не хочу не хочу его кончать
Наш танец
И мы с тобой в костер бросаем глянец (горит обложка)
Не хочу его кончать (давай еще немножко)

Не хочу не хочу не хочу его кончать
Не хочу не хочу не хочу его кончать

Жили были
Умерли бумерли...

Додо - фото 415032
Додо

Слухайте також: O.Torvald драйвово переспівали український хіт 90-х

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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