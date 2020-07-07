А тепер усе інакше: O.Torvald драйвово переспівали український хіт 90-х

Рок-гурт O.Torvald під час карантину, схоже, теж поринув у ностальгію. Так, музиканти записали кавер на український хіт 90-х "А тепер усе інакше" групи "Аква Віта", а в кліпі на оновлену пісню знялися інші відомі зірки. Зацініть!

Кавер O.Torvald на хіт "Аква Віти" – не банальний переспів, а авторська інтерпретація. Гурт змінив текст та звучання пісні, зробивши її особливо актуальною у теперішніх умовах.

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У відеокліпі на новинку знялись діти соліста колективу Жені Галича, а також його зіркові колеги, зокрема – Надя Дорофеєва, Позитив, Дантес, Володимир Остапчук, Pianoboy, Alyona Alyona, Alina Pash, Jerry Heil, Юля Юріна (YUKO), Міла Єрємєєва, Дрофа, Максим Сердюк, INGRET, Diezel, KRUTЬ, The Hypnotunez, KADNAY та Іван Марунич.

Раніше на касетних дискотеках ми напивалися і гучно вривалися під Аква Віту. На превеликий жаль, "тепер усе інакше", і вриватися стало складніше. У всякому разі, якщо твою дупу не прикриває і не погладжує сильна корумпована рука закону і тобі не на все начхати! Здоровий стьоб і кураж – наше все, – поділився Женя Галич.

Дивитись онлайн кліп O.TORVALD – А тепер усе інакше [Аква Віта cover]:

Нагадуємо вам також самобутній оригінал, під який відривались усі:

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