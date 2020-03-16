Дорофєєва і Позитив назвали причину розпаду Время и стекло

Група Время и стекло днями приголомшила і засмутила прихильників заявою: на піку популярності дует припинив своє існування. Про те, чому колектив розпався, зірки розповіли в інтерв'ю Каті Осадчій.

"Ми просто виросли", – заявила Надя. "Якщо я і Надя художники, то за 10 років ми написали картину під назвою Время и стекло. Далі є картини, які ми теж хочемо написати", – зізнається Олексій.

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За 10 років імідж артистів радикально змінився. Надя і Позитив зізналися, що під час перегляду архівних матеріалів, їм дуже смішно. Співачка також зважилася на визнання – вона не завжди була задоволена рішеннями продюсерів, але не наважувалася висловитися про це відкрито.

"Коли ми починали, наші продюсери теж ставали продюсерами, ми ставали тільки артистами. Наприклад, якщо мені щось не подобалося, я навіть не могла це сказати, було складно сказати. Ось коли нам було по 20-22 роки – забагато макіяжу. Можливо, хотіли, щоб я виглядала трохи дорослішою. Але зараз ми всі зрозуміли, що не треба цього робити, треба цю молодість тягнути і кайфувати від неї", – зізналася співачка. Виконавці назвали розпад групи "крутим кроком вперед" і запевняють, що попереду у них нові звершення.

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