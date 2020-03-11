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Гурт Время и Стекло офіційно розпався: відеозвернення Додо і Позитива

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Время и Стекло - фото 1
Время и Стекло

Український гурт Время и Стекло офіційно заявив про завершення свого існування. Надя Дорофєєва та Позитив вирушать у прощальний тур "Фінальні титри", після чого припинять виступати разом. Дізнайтесь усі деталі!

Напередодні Время и Стекло випустили кліп "Навсегда / никогда", у якому натякнули на розпад гурту. Спершу відео сприйняли як звичайний піар, адже повірити в розпад мегауспішного колективу складно. Та 11 березня Надя Дорофєєва та Олексій Позитив підтвердили найгірші побоювання фанів: ВиС і справді припиняє своє існування.

Дивіться також прощальний кліп гурту: Время и Стекло – "Навсегда / никогда"

За словами артистів, цьогоріч гурту виповнюється 10 років. "Ми відчуваємо, що віддалися на 100% і зробили максимум, як Время и Стекло. Як люди, які завжди любили дарувати радість, епатувати, робити нове – ми всіма фібрами душі відчуваємо, що готові до нового етапу", – заявили Додо і Позитив.

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ВиС

Виконавці подякували своїм прихильникам за 10-річну відданість та любов. Вони також запросили всіх на свій прощальний концерт, який відбудеться 11 вересня в київському Палаці спорту.

Ці пів року ми проведемо в прощальному турі "Фінальні титри". Ми будемо готуватися до найважливішої події – останнього концерту групи Время и Стекло, на якому всі разом відірвемося під улюблені треки! – підсумували ВиС.

Відеозвернення Додо і Позитива до шанувальників:

"Для мене і Наді це не кінець, а новий початок. Для нас як творців, ця картина закінчена і вона прекрасна. Потрібно починати малювати нові картини, і в цю нову подорож ми з радістю всіх запрошуємо!" – підсумував Олексій Завгородній (Позитив).

Гурт Время и Стекло офіційно розпався: відеозвернення Додо і Позитива - фото 391377
Гурт Время и Стекло офіційно розпався: відеозвернення Додо і Позитива - фото 391375
Гурт Время и Стекло офіційно розпався: відеозвернення Додо і Позитива - фото 391376
Гурт Время и Стекло офіційно розпався: відеозвернення Додо і Позитива - фото 391374

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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