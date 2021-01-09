Новенькі пісні січня: плейлист найкращих поп-треків тижня

Перший тиждень січня став відзначився не лише обсягами їжі, а й музичними новинками, які вже встигли припасти до душі слухачам. Зібрали плейлист свіжих пісень за січень 2021, які точно сподобаються і зарядять крутим настроєм!

Популярна музика поповнює плейлист неймовірно швидко, змушуючи людей по всьому світу підспівувати, підтанцьовувати та насолоджуватись митями. Хоч зима у розпалі, але навіть холод та відсутність снігу не заважають створювати святкову атмосферу та свіжі хіти від поп-зірок та початківців. Тому кожного тижня слухай новеньку добірку найкрутіших популярних пісень від улюблених виконавців.

Слухай новинки попереднього тижня тут

Перший тиждень січня відзначився свіжою музикою від таких знаменитостей, як Гвен Стефані, Гаррі Стайлз, Тейлор Свіфт, Авріл Лавін та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.

Плейлист нових пісень січня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

The Weeknd - Save Your Tears (Official Music Video)

Taylor Swift - right where you left me (Official Lyric Video)

MOD SUN - "Flames" (Feat. Avril Lavigne) - OFFICIAL AUDIO

London Grammar - Lose Your Head (Official Video)

RAYE, Rudimental - Regardless (Official Video)

Two Feet - Fire

Olivia Rodrigo - drivers license (Official Video)

Justin Bieber - Anyone

Saweetie - Best Friend (feat. Doja Cat) [Official Music Video]

JESSIA - I'm Not Pretty (Lyrics)

Come Back Home (Audio) - Petey Martin & Lauren Daigle

Mitchell Tenpenny - Bucket List (Lyric Video)

Jazmine Sullivan - Girl Like Me (Audio) ft. H.E.R.

ZAYN - Vibez (Official Video)

Kings Of Leon - The Bandit (Official Video)

Barry Gibb - Words (Visualizer) ft. Dolly Parton

Kings Of Leon - 100,000 People (Audio)

Gwen Stefani - Let Me Reintroduce Myself (Official Video)

Harry Styles - Treat People With Kindness (Official Video)

Читайте також: До дня народження Мериліна Менсона: не забудьте послухати новий альбом музиканта