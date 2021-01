Гвен Стефані приміряла культові образи в кліпі Let Me Reintroduce Myself

Співачка Гвен Стефані випустила кліп на новий сингл "Let Me Reintroduce Myself". У відео на композицію вона приміряла кілька своїх культових образів – як часів групи No Doubt, так і періоду сольної кар'єри. Дивіться яскравий кліп Гвен Стефані на Радіо МАКСИМУМ!

Гвен Стефані повторила образи з кліпів "Just a Girl", "Don't Speak" з сукнею у горошок, "What You Waiting For?" у стилі "Аліси в Країні див", "Hollaback Girl" і "Gone Country".

А ще – зачіску з "Rich Girl" з квітами у волоссі, подовжений платиновий боб з "Wind It Up" і яскраво-рожеві косички з "Ex-Girlfriend". Також Гвен відтворила образ з церемонії MTV Video Music Awards 1998 року, на якій вона з'явилася з блакитним волоссям і прикрасами-бінді на лобі.

Gwen Stefani – Let Me Reintroduce Myself: дивіться новий кліп співачки

Нагадаємо, у серпні Дуа Ліпа представила альбом реміксів "Club Future Nostalgia", в роботі над яким взяли участь багато відомих артистів. У тому числі – Гвен Стефані.

