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Круті фантастичні серіали, які варто побачити

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Нові серіали фентезі - фото 1
Нові серіали фентезі

Карантин варто використовувати з користю, але інколи хочеться просто подивитись нові серіали. Саме тому зібрали найкращі фантастичні серіали, які вийшли у світ нещодавно. Драматичні, комедійні та життєві стрічки - фентезі буває різним! Обирай серіал на власний смак.

П'ята авеню (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Avenue 5
Жанр: комедія, фантастика
Країна: США
Режисер: Армандо Іаннуччі
У головних ролях: Х'ю Лорі, Сьюзі Накамура, Ребекка Фронт, Захарі Вудс, Джош Гад
Тривалість: 28 хв.
Кількість серій: 9
Кількість сезонів: 1

Комедійний серіал розповість про майбутнє, де космічний туризм є звичайною річчю. Головний героєм стрічки є комік, який вирішив потішити себе круїзом на борту космічного судна "Галактика Джадда". Щоправда, до такої мандрівки не був готовий ніхто, навіть капітан.

П'ята авеню, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Мисливці (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Hunters
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Девід Вейл
У головних ролях: Аль Пачіно, Логан Лерман, Кейт Малвані, Джинні Берлін, Ділан Бейкер
Тривалість: 60 хв.
Кількість серій: 10
Кількість сезонів: 1

Сюжет розгортається у 1977 році у Нью-Йорку в альтернативному всесвіті. Саме тут після Другої світової знайшли прихисток чимало нацистських офіцерів. Вони збираються створити Четвертий рейх, але головні герої – мисливці – зроблять все, щоб завадити цьому кривавому плану.

Мисливці, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Академія Амбрелла

Оригінальна назва: The Umbrella Academy
Жанр: наукова фантастика, чорна комедія, драма, фентезі
Країна: США
Режисер: Стів Блекман
У головних ролях: Еллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шіен, Мері Джей Блайдж, Джон Магаро
Тривалість: 55 хв.
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 10

Ще одна екранізація коміксів, цього разу від ексвокаліст популярного гурту My Chemical Romance Джерарда Вея. У центрі сюжету незвичайна школа-дім Академія "Амбрелла", у якій навчаються семеро незвичайних дітей. Ще у далекому 1989 році 1 жовтня раптово на світ з'явились 43 немовлят з надзвичайними уміннями. Варто відзначити, що жодна з матерів до моменту народження дітей не мала жодних ознак вагітності.

Таємничому багатію Реджинальду Харгрівзу вдається зібрати 7 з диво-дітей під своїм дахом, де він допомагає їм розвивати свої неймовірні таланти. Згодом, він створює справжню супергеройську команду. Але минають роки і всі діти обирають власний дорослих шлях. Аж поки не дізнаються про таємничу смерть свого "батька" та апокаліпсис. Яскрава картинка з чудовим музичним супроводом точно не залишить байдужим.

Академія Амбрелла, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Мені це не подобається

Оригінальна назва мовою серіалу: I Am Not Okay With This
Жанр: фантастика, комедія
Країна: США
Режисер: Джонатан Ентвістл
У головних ролях: Софія Лилліс, Уайатт Олефф, Кетлін Роуз Перкінс, Софія Брайант, Річард Елліс
Тривалість: 30 хв.
Кількість серій: 7
Кількість сезонів: 1

Серіал на основі однойменних коміксів Чарльза Форсамана розповідає про старшокластицю Сінді. Може здатись, що вона звичайнісінький підліток, у якого проблеми з батьками, особистим життям та навчанням. Але вишенькою на торті її пернхідного віку стають суперздібності, які раптово почали проявлятись.

Мені це не подобається, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Аутсайдер або Чужак

Оригінальна назва мовою серіалу: The Outsider
Жанр: фантастика, трилер, детектив, жахи
Країна: США
Режисер: Джейсон Бейтман
У головних ролях: Бен Мендельсон, Білл Кемп, Джеремі Боббі, Джуліанна Ніколсон, Джейсон Бейтман, Марк Менчака, Синтія Еріво
Тривалість: 50 хв.
Кількість серій: 10
Кількість сезонів: 1

Серіал за романом Стівена Кінга розповідає про те, як невеличке містечко в Оклахомі сколихує новина про вбивство 11-річного хлопчика. Всі докази ведуть на тренера бейсбольної команди, однак він у цей час був далеко від місця злочину та має алібі. Хто ж насправді убивця і чи зможуть детективи йому протистояти - це варто побачити.

Чужак, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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