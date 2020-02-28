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Нові серіали березня 2020: що точно варто подивитись у перший місяць весни
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Найкрутіші прем'єри серіалів березня 2020 сподобаються фанатам фантастики, драми та комедії. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у березні.
Селекціонери
Оригінальна назва мовою серіалу: Breeders
Жанр: комедія
Країна: США
Режисер: Кріс Еддісон, Бен Палмер
У головних ролях: Мартін Фріман, Джайда Ейлс, Дейзі Хаггард, Джордж Вейкман
Тривалість: - хв.
Коли: з 2 березня 2020
У центрі сюжету сімейство Пола та Еллі, які виховують трьох дітей. Подружжя всіма силами намагається зробити своїх нащадків успішними та хорошими людьми, але складно балансувати між родиною та роботою.
Селекціонери, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Хрестики-нулики
Оригінальна назва мовою серіалу: Noughts & Crosses
Жанр: драма, фантастика
Країна: Великобританія
Режисер: Кобі Едом, Джуліан Холмс
У головних ролях: Джек Роуен, Масалі Бадуза, Такс Тед Лунгу, Джош Ділан, Люк Бейлі
Тривалість: 60 хв.
Коли: з 5 березня 2020
Сюжет базується на однойменному романі-антиутопії Ієна Ренкіна та розповідає про темношкіру Сефі (хрестик), яка є донько відомого політика та типовою представницею вищого класу, а також білого Каллума (нулик), який з нижчої верстви населення. Вони познайомились ще у дитинстві і їхні почуття міцніли, але соціальний статус та расові упередження стають на заваді їхнього кохання.
Хрестики-нулики, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Розробники
Оригінальна назва мовою серіалу: Devs
Жанр: драма, фантастика, трилер
Країна: США
Режисер: Алекс Гарленд
У головних ролях: Браян Д’Арсі Джеймс, Алехандро Де Меса, Карл Глусман, Зек Греньє, Джин Ха
Тривалість: - хв.
Коли: з 5 березня 2020
Сюжет розповідає про комп'ютерну інженерку Лілі, хлопець якої раптово зникає. Вона вирішує відшукати його і розуміє, що всі сліди ведуть до таємничого відділу у її ж технологічній компанії.
Розробники, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Змова проти Америки
Оригінальна назва мовою серіалу: The Plot Against America
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Мінкі Спіро
У головних ролях: Бен Коул, Ажі Робертсон, Вайнона Райдер, Джон Туртурро, Ентоні Бойл
Тривалість: 52 хв.
Коли: з 16 березня 2020
Сюжет розповідає про звичайну родину американських євреїв у період 1940-х років у США, які відстежують підйом расистських настроїв в країні. А все через перемогу авіатора та прибічними фашистських ідей Чарльза Ліндберга на виборах у 1940 році. Ця паралельна реальність існує через поразку Рузвельта.
Змова проти Америки, дивитись трейлер серіалу онлайн:
І всюди тліють пожежі
Оригінальна назва мовою серіалу: Little Fires Everywhere
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Лінн Шелтон
У головних ролях: Різ Візерспун, Керрі Вашингтон, Розмарі ДеВітт, Джордан Ельзас, Джошуа Джексон
Тривалість: 52 хв.
Коли: з 18 березня 2020
Місіс Річардсон можна назвати дуже відповідальною жінкою, яка тримає в порядку не лише свій дім, а й ціле місто. Але всю цю ідилію змінює переїзд художниці Мії Воррен. Вона не звикла прогинатись під чужі правила, тож зовсім не вливається у новий соціум. Між нею та місіс Річардсон у прямому сенсі спалахує вогонь. Новинка базується на однойменному романі Селести Інг, який вийшов у світ кілька років тому.
І всюди тліють пожежі, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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