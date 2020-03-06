Ці серіали кожна жінка повинна подивитись хоч раз у житті: ТОП 10

Підготували для вас добірку найкращих серіалів, які особливо сподобаються жінкам та дівчатам. Цікавий сюжет та талановиті актори гарантовані.Читайте далі та дізнайтеся, чому вам обов'язково потрібно подивитися ці серіали!

Ці серіали про шикарних жінок. Не важливо наскільки вони гарні зовні, проте вони мають неабиякий магнетизм, харизму, силу, яка йде зсередини них. Їхні образи та персонажі неодмінно надихнуть вас або принаймні змусять подивитися на життя під новим кутом.

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Як уникнути покарання за вбивство

Оригінальна назва мовою серіалу: How to Get Away with Murder

Жанр: драма, трилер, детектив

Країна: США

Рік: 2014

Режисер: Шонда Раймс

У головних ролях: Віола Девіс , Біллі Браун, Альфред Енох, Джек Фалахі, Кеті Фіндлей, Ейжа Наомі Кінг, Метт Макгоррі, Карла Соуза, Чарлі Вебер, Лайза Вайл

, Біллі Браун, Альфред Енох, Джек Фалахі, Кеті Фіндлей, Ейжа Наомі Кінг, Метт Макгоррі, Карла Соуза, Чарлі Вебер, Лайза Вайл Кількість серій: 84

Кількість сезонів: 6

Тривалість: 42 хв

Сюжет. Адвокат кримінального захистку Анналіз Кітінг бере під своє крило групу амбітних студентів-юристів. Усі вони втягуються в історію про вбивство, яке загрожує розірвати їхні життя.

Чому сподобається: ніхто не прописує настільки добрих жіночих персонажів, як Шона Раймс (так, геній, що стоїть за "Анатомією Грей"), і Анналіз не є винятком. Вона розумна, талановита, потужна і часто краде усю увагу – що є свідченням ідеальної акторської гри Віоли Девіс. Сюжетні лінії також сповнені напруженості, драматизму і навіть трохи романтики.

Розповідь служниці

Оригінальна назва мовою серіалу: The Handmaid's Tale

Жанр: драма

Країна: США

Рік: 2017

Режисер: Брюс Міллер

У головних ролях: Елізабет Мосс , Джозеф Файнс, Івонн Страховскі. Алексіс Бледел, Мадлен Брюер, Енн Дауд

, Джозеф Файнс, Івонн Страховскі. Алексіс Бледел, Мадлен Брюер, Енн Дауд Кількість серій: 36

Кількість сезонів: 3

Тривалість: 40-60 хв

Сюжет. В антиутопійному майбутньому родючі жінки, Служниці, змушені народжувати дітей, щоб відстоювати цінності релігійного та тоталітарного уряду, що займає більшу частину Сполучених Штатів.

Чому сподобається: попереджаємо, цей серіал не для слабкодухих. Сюжетні лінії інтенсивні, часом занадто болісні для перегляду. Але чи варті того? Абсолютно. В рамках наслідків руху MeToo та політичного підґрунтя, якого торкається "Розповідь служниці", ця історія є більш важливою, ніж будь-коли раніше.

Велика маленька брехня

Оригінальна назва мовою серіалу: Big Little Lies

Жанр: драма, детектив, чорний гумор

Країна: США

Рік: 2017

Режисер: Жан-Марк Валлі

У головних ролях: Різ Візерспун, Ніколь Кідман, Шейлін Вудлі, Александр Скашгорд, Адам Скотт, Зої Кравітц, Джеймс Таппер, Джеффрі Нордлінг, Лора Дерн

Кількість серій: 14

Кількість сезонів: 2

Тривалість: 50-60 хв

Сюжет. В ідилічному приморському місті, очевидно, що не все так райдужно. Ідеальне життя групи заможних матусь повільно розповідається через таємниці, брехню та вбивство.

Чому сподобається: Окрім того, що серіал смачний й глядач до нього швидко звикає, найважливіше те, що це акт жіночої солідарності. Сильні, як пекло жінки, яких грають Різ Візерспун, Ніколь Кідман, Шейлен Вудлі, Зоя Кравіц та Лора Дерн, – також вирішують ряд важливих питань, таких як домашнє насильство, зґвалтування та материнство. Серіал заснований на книзі австралійської авторки Ліане Моріарті.

Дивовижна місіс Мейзел

Оригінальна назва мовою серіалу: The Marvelous Mrs. Maisel

Жанр: драма, комедія

Країна: США

Рік: 2017

Режисер: Емі Шерман-Палладіно

У головних ролях: Рейчел Броснаген, Алекс Борштейн, Тоні Шалуб

Кількість серій: 28

Кількість сезонів: 3

Тривалість: 45-60 хв

Сюжет. Міріам "Мідж" Мейзел, живе у 1950-х роках. Вона ідеальна єврейська домогосподарка, у якої є все, чого вона хотіла – чоловік, двоє дітей та чудова квартира. Але все це швидко змінюється, коли чоловік Мідж раптом покидає її. Вимушена переоцінити своє життя, вона виявляє у себе талант у стендап комедії та вирішує продовжити кар'єру в цій сфері.

Чому сподобається: Не зважаючи на те, що події розгортаються в інший час, Чудова місіс Мейзел розв'язує проблеми, актуальні й сьогодні. Життя Мідж разом з її неперевершеним таланом у комедії, насичене чоловіками, слізьми, сміхом, люттю і романтикою. Дивіться, не пошкодуєте!

Гарна дружина

Оригінальна назва мовою серіалу: The Good Wife

Жанр: драма

Країна: США

Рік: 2009

Режисер: Род Холкомб та Чарльз Макдугалл

У головних ролях: Джуліанна Маргуліс, Метт Зукрі, Арчі Панджабі, Грехем Філліпс, Маккензі Вега, Джош Чарльз, Крістін Баранскі, Алан Каммінг

Кількість серій: 90

Кількість сезонів: 7

Тривалість: 43 хв

Сюжет. Після широко розповсюдженого сексуального та корупційного скандалу за участі її чоловіка, колишнього адвоката штату, Алісія Флорік повертається до юридичної кар'єри.

Чому сподобається: Це один з тих серіалів, який з кожним епізодом стає все більш захопливим. Й у тому числі через сильні жіночі персонажі, як Алісія, Каліна та Діана, які дають здачі й в залі суду. Крім того, надихає спостерігати за Алісією, людиною, яка постійно перешкоджає всім, хто намагається їй завадити, та ніколи не втрачає своєї волі чи рішучості.

Слово на літеру Л / Секс в іншому місті

Оригінальна назва мовою серіалу: The L Word: Generation Q

Жанр: драма

Країна: США

Рік: 2019

Режисер: Стеф Грін, Сара Піа Андерсон, Еллісон Лідді

У головних ролях: Дженніфер Білз, Кетрін Менніг, Лейша Хейлі, Сепіде Моафі, Лео Шенг, Жаклін Тобоні, Росанні Зайас, Стефані Аллен, Джуліан Едвардс

Кількість серій: 8

Кількість сезонів: 1

Тривалість: 50-60 хв

Сюжет. Це події через 10 років після серіалу The L Word. Це революційне продовження про покоління Q, це максимум з різноманітної групи персонажів LGBTQ +, які живуть у Лос-Анджелесі.

Чому сподобається: мова йде виключно про чудернацьких жінок і показує їх на різних життєвих етапах, тобто існує сюжетна лінія, до якої всі дотичні. І хоча Generation Q є перезавантаженням, пристосованим для розв'язання сучасних питань, воно все ще поважає та шанує оригінал.

Блудниці

Оригінальна назва мовою серіалу: Harlots

Жанр: драма

Країна: Великобританія

Рік: 2017

Режисер: Джилл Робертсон, Кокі Гідройч, Чіна Му-Ен

У головних ролях: Саманта Мортон, Бронвін Джеймс, Алекса Дейвіс, Рорі Флек-Бірн, Поппі Корбі-Туч, Холлі Демпсі

Кількість серій: 24

Кількість сезонів: 3

Тривалість: 45-50 хв

Сюжет. Лондоні, 18 століття, Маргарет Уеллс веде боротьбу у подвійній ролі власниці борделів та матері.

Чому сподобається: Перш за все, серіал написаний та зрежисований жінками, а також у ньому неймовірний жіночий акторський склад. Вони грають складних персонажів, які орієнтуються на сюжетні лінії, сповнені інтриг та пліток, але також стосуються раси, релігії, сексуальності та материнства.

Помаранчевий – хіт сезону

Оригінальна назва мовою серіалу: Orange Is the New Black

Жанр: драма, комедія

Країна: США

Рік: 2013

Режисер: Філ Ейбрагам, Ендрю Маккарті, Константін Макріз, Майкл Трім, Джоді Фостер

У головних ролях: Тейлор Шиллінґ, Лаура Препон, Майкл Гарні, Кейт Малґрю, Узо Адуба, Нік Сандо, Даша Поланко, Джейсон Біггз, Лавьорн Кокс, Метт Макґоррі, Терін Меннінґ

Кількість серій: 39

Кількість сезонів: 3

Тривалість: 50-60 хв

Сюжет. Пайпер Чапман несподівано засуджена до 15-місячного тюремного перебування в "Лічфілді" за звинувачення в продажі наркотиків десятирічної давнини. Потрапивши за ґрати, Пайпер повинна орієнтуватися на ієрархію ув'язнених та реальність тюремного життя.

Чому сподобається: Про цей серіал можна сказати багато хороших речей. Це смішно, це чесно, це розширення прав і можливостей, і він має зоряний жіночий склад, який уособлює всі типи жінок та боротьби в реальному житті, з якими може стикнутися кожен.

Парки і зони відпочинку

Оригінальна назва мовою серіалу: Parks and Recreation

Жанр: політична сатира

Країна: США

Рік: 2009

Режисер: Емі Полер

У головних ролях: Емі Полер, Рашида Джонс, Пол Шнайдер, Азіз Ансарі, Нік Офферман, Обрі Плаза, Кріс Пратт, Адам Скотт, Роб Лоу, Джим О'Хейр, Ретта

Кількість серій: 125

Кількість сезонів: 7

Тривалість: 22 хв

Сюжет. Емі Полер грає роль Леслі Нопе, бюрократа середнього рівня в штаті Індіана, яка покладає великі надії на покращення міста та її кар'єри! Але тільки тоді, коли вона бере на себе проєкт перетворити занедбану земельну ділянку в громадський парк, починається її справжня подорож.

Чому сподобається: Два слова: ЕМІ ПОЛЕР, вона ж одна з королев комедії. Але крім цього, це неймовірний ситком з улюбленими персонажами та залишається одним з найкращих ситкомів, які існують в історії телебачення.

Телефоністки

Оригінальна назва мовою серіалу: Las chicas del cable

Жанр: драма

Країна: Іспанія

Рік: 2017

Режисер: Рамон Кампос Перез

У головних ролях: Ана Фернандес, Надя де Сантьяго, Бланка Суарес, Мэггі Сівантос

Кількість серій: 37

Кількість сезонів: 5

Тривалість: 50 хв

Сюжет. У 1920-х роках у Мадриді працюють телефонні оператори, а це історія цих чотирьох жінок різного походження.

Чому сподобається: Це фантастично феміністична іспанська драма. Хоча серіал відбувається в епоху, коли жінки вважалися дочками, дружинами, мамами й на цьому все, чотири жінки не піддаються постійно гнітючим обмеженням, встановленим перед ними у роботі та повсякденному житті. Вони підтримують одна одну, і саме це поєднане сестринство спонукає їх до боротьби.

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