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Крижане серце 2: слухайте саундтрек фільм від Panic! At The Disco

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саундтрек Крижане серце 2 онлайн - фото 1
саундтрек Крижане серце 2 онлайн / NME.com

У мережі з'явився один із саундтреків до довгоочікуваного анімаційного фільму Крижане серце 2 (Frozen 2), який зовсім скоро виходить на екрани. Свіжий трек від Panic! At The Disco – Into the Unknown навряд чи зможе хтось переспівати, але він вже підкорив публіку. Слухайте пісню онлайн!

На офіційному Youtube-каналі DisneyMusicVEVO опублікували новеньку пісню Panic! At The Disco – Into the Unknown до фільму Крижане серце 2 (Frozen 2). За короткий час хіт від гурту Брендона Урі зібрав понад мільйон переглядів і шквал захоплених коментарів. Фанати зізнаються, що новий саунд до фільму навряд чи можна буде співати у караоке, адже вокал Урі – неймовірний, однак все одно дуже сподобався.

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Нагадаємо, що у продовженні улюбленого дитячого мультфільму Анна, Крістоф та Ельза разом з оленем Свеном прямуватимуть назустріч новим пригодам, які чекають на них на півночі.

Panic! At The Disco Into the Unknown, слухати саундтрек Крижане серце 2 онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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