Нові фільми листопада 2019: найкрутіші кінопрем'єри місяця

Найбільш очікувані та круті фільми листопада 2019 вже стартують у кінотеатрах! Доктор Сон, Форд проти Феррарі, нові Ангели Чарлі та інші - Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми, які вийдуть на екрани у листопаді!

Додому (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Evge

Жанр: драма

Країна: Україна

Режисер: Наріман Алієв

У головних ролях: Ахтем Сеітаблаєв, Ремзі Білялов, Дарія Барихашвілі, Віктор Жданов, Вероніка Лук'яненко, Акмал Гурезов, Лариса Яценко

Тривалість: 96 хв.

Коли: з 7 листопада

Сюжет фільму розповідає про історію кримського татарина Мустафи, у якого помирає первісток. Тож батько їде до Києва, куди перебрались його двоє синів після анексії Криму. Там разом з молодшим сином він береться за складну морально та фізично місію – поховати старшого сина на батьківщині, згідно з усіма традиціями. Однак дорога у Крим значно важча, аніж можна було припустити.

Додому: дивитись трейлер онлайн:

Халепа на 5 Baksiv

Оригінальна назва мовою фільму: Халепа на 5 Baksiv

Жанр: комедія

Країна: Україна

Режисер: Мирослав Латик

У головних ролях: Дмитро Хом’як, Євгенія Гладій, Олександр Жуковін, Нікіта Бичков - Андрієвський, Денис Ейдер, Олег Прімогенов, Ігор Пісний

Тривалість: 80 хв.

Коли: з 7 листопада

У центрі подій дрібний шахрай на прізвисько Хом'як, який разом зі своїми друзями опиняється серед підозрюваних в убивстві. І поки слідчі намагаються знайти винного, то серед них опиняється такий-собі подвійний агент, який лише прикривається справою про убивство. Тому наші герої опиняються прямісінько у центрі суперечки між поліцією та місцевими бандитами, яким потрібна флешка з відео держзлочину.

Халепа на 5 Baksiv: дивитись трейлер онлайн:

Доктор Сон

Оригінальна назва мовою фільму: Doctor Sleep

Жанр: жахи, трилер

Країна: США

Режисер: Майк Фленеган

У головних ролях: Юен МакҐрегор, Ребекка Фергюсон, Джейкоб Тремблей, Брюс Грінвуд, Кайлі Керран

Тривалість: 150 хв.

Коли: з 7 листопада

Сюжет розповідає про вже дорослого Денні Торренса, батько якого був наглядачем готелю Оверлук та зійшов з розуму. Головний герой зустрічає дівчинку Абру Стоун, яка також має незвичайні сили, які він називає "сяйвом". Тепер Денні доведеться захистити нову подругу від таємничого угрупування, яке полює на всіх дітей, які володіють надздібностями.

Доктор Сон: дивитись трейлер онлайн:

Форд проти Феррарі або Аутсайдери

Оригінальна назва мовою фільму: Ford v. Ferrari

Жанр: драма, екшн, біографія

Країна: США

Режисер: Джеймс Менґолд

У головних ролях: Крістіан Бейл, Метт Деймон, Джон Бернтал, Катріна Балф, Ноа Джуп, Пол Спаркс, Еміль Бехешті

Тривалість: 152 хв.

Коли: з 14 листопада

У фільмі йдеться про реальні події у 1966 році, коли команда інженерів Ford почала розробляти новий спорткар, який повинен стати конкурентом для Ferrari. А група доволі непроста, адже до неї входить і гонщик Кен Майлс, який готовий на все, щоб перемогти у 24-годинних перегонах Ле-Ман. Чи вдасться їм перевершити команду Енцо Феррарі - не важко здогадатись, однак сама стрічка яскраво показує цю боротьбу!

Форд проти Феррарі: дивитись трейлер онлайн:

Ангели Чарлі

Оригінальна назва мовою фільму: Charlie's Angels

Жанр: комедія, пригоди, бойовик

Країна: США

Режисер: Елізабет Бенкс

У головних ролях: Крістен Стюарт, Сем Клафлін, Елізабет Бенкс, Наомі Скотт, Джонатан Такер, Патрік Стюарт

Тривалість: - хв.

Коли: з 14 листопада

Ангели Чарлі повертаються на екрани не лише у новому складі, а й з новими пригодами. Агентство Таундсенд тепер працює у різних країнах світу, де під прикриттям працюють висококваліфіковані красуні, яких звуть ангелами. У центрі уваги опиняться Сабіна Вілсон, Елена Хофлін та Джейн Кано, які змушені будуть рятувати неймовірне наукове відкриття від рук зовсім не хороших людей.

Ангели Чарлі: дивитись трейлер онлайн:

Крижане серце 2

Оригінальна назва мовою фільму: Frozen 2

Жанр: комедія, пригоди, мультфільм

Країна: США

Режисер: Кріс Бак, Дженніфер Лі

У головних ролях: Крістен Белл, Ідіна Мензел, Джонатан Грофф

Тривалість: - хв.

Коли: з 21 листопада

У продовженні улюбленого дитячого мультфільму Анна, Крістоф та Ельза разом з оленем Свеном прямуватимуть назустріч новим пригодам, які чекають на них на півночі. Чи стануть легенди правдою і які таємниці приховує їх рідний край - дізнаємось у новій частині.

Крижане серце 2: дивитись трейлер онлайн:

21 міст

Оригінальна назва мовою фільму: 21 Bridges

Жанр: драма, кримінал, трилер

Країна: США

Режисер: Брайан Кірк

У головних ролях: Тейлор Кітч, Чедвік Боузман, Сієнна Міллер, Дж. К. Сіммонс, Вікторія Картагена, Стефан Джеймс

Тривалість: - хв.

Коли: з 28 листопада

Детектив поліції Нью-Йорка займається справою масового вбивства поліцейських, яка стає небезпечнішою із кожною втраченою хвилиною. Чоловік вирішує у жодному випадку не залишати убивцям ні шансу на втечу, тому вирішує перекрити всі мости до Манхеттена. Тому стрічка і називається 21 міст, адже саме стільки шляхів є.

21 міст: дивитись трейлер онлайн:

Ціна правди

Оригінальна назва мовою фільму: Mr. Jones

Жанр: драма, трилер, біографія

Країна: Польща, Україна, Великобританія

Режисер: Аґнєшка Голланд

У головних ролях: Джеймс Нортон, Ванесса Кірбі, Пітер Сарсгаард, Джозеф Моул, Кеннет Кренем, Яків Ткаченко, Олег Драч

Тривалість: 119 хв.

Коли: з 28 листопада

Драма базується на реальних подіях, які трапились у 1993 році. Журналіст та радник прем'єра Великобританії Гарет Джонс прибуває до Москви, де планує взяти інтерв'ю у Сталіна, майже не знаючи про реалії життя у Союзі. Однак у місті він знайомиться з Адою Брукс, яка розповідає, що відбувається насправді. Врешті Джонс вирішує, що про це має знати увесь світ, тому ризикує життям, створюючи репортаж про Голодомор в Україні.

Ціна правди: дивитись трейлер онлайн:

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