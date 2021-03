Кращі з кращих: ТОП 25 легендарних сцен з кіно та серіалів

Ці кіносцени абсолютно ідеальні на думку глядачів. Перегляньте легендарні кадри з фільмів та серіалів. Обережно, адже попереду спойлери!

Перевірте, чи ваша улюблена сцена потрапила в цей список?

І ще: Напої, які обирають відомі героїні з кіно: ТОП 10 рецептів жіночих коктейлів

Парк Юрського періоду (1993) – Атака Тиранозавра Рекса

Сцена, коли T.rex рятується, аж до того часу, поки він не виштовхне машину через край, – це суцільна досконалість. Вона бездоганно поєднує аніматроніку, CGI та техніку анімації із зупинками, щоб створити один з найбільш легендарних моментів в історії кінематографії.

– Не рухайся! Він не може нас побачити, поки ми не рухаємося.

Колір фіолетовий (1985) – Все, що ти зробив мені

Коли персонаж Вупі Голдберг, Селі, набралася мужності залишити Містера... кращої сцени у фільмі просто не існує.

– Все, що ти зробив для мене... вже зроблено для тебе.

La La Land (2016) – Епілог

Це абсолютно блискуча сцена, і тягне всі емоції глядачів. Момент повністю охоплює життя, любов, імовірності того, що могло бути.

Квартира (1960) – Офісна різдвяна вечірка

Остання сцена фільму абсолютно досконала, але ця також особливо хороша. Френ передає Бакстеру її розбите дзеркало, і він раптом усвідомлює, де він це бачив раніше. Це момент, коли речі реально починають розплутуватися.

– В чому причина?

– Оу, дзеркало. Воно розбите.

– Так. Я знаю. Мені так подобається. Це змушує мене виглядати так, як я відчуваю.

Психо (1960) – Правда про матір

Вся ця сцена така страшна. Ти нарешті бачиш Нормана в сукні його матері, з ножем, і розумієш, що весь час це був він.

– Міс Бейтс?

Месники: Ендшпіль (2019) – Портали

Сцена порталів – це 10-річний фільм, кульмінація якого склалася в одну мить. Візуальне зображення в поєднанні з музикою, коли сцена нарешті розширюється в повноцінну тему "Месників ", це повний катарсис.

– Капітан, чуєте мене? Капітан, це Сем. Чуєте мене? Ліворуч!

– Месники, єднайтеся!

Втеча з Шоушенка (1994) – Втеча Енді

Однією з найкращих сцен, які коли-небудь були, є той момент, коли Енді повзе крізь лайно і виходить чистим. Весь фільм дивовижний, але перегляду повної втечі з в'язниці за злочин, який він не вчинив, достатньо, щоб здивувати вас.

– Енді повз на волю 500 ярдів через смердючі нечистоти, які я навіть уявити не можу. А може, я просто не хочу.

Шоу Трумена (1998) – На кінці світу

Його остання лінія, посмішка та уклін неймовірні. Вони дають глядачеві зрозуміти, що він у порядку і готовий піти у невідомий світ.

– На випадок, якщо я тебе не бачу, хорошого дня, хорошого вечора, хорошої ночі.

Безславні виродки (2009) – Мисливець на євреїв

Початкова сцена – це 20 хвилин чистого діалогу, але ця сцена весь час ставить вас на місце. Це те, що можуть зробити блискучі сценарії та акторська майстерність. Це досконалість.

– Ви приховуєте ворогів держави, чи не так?

– Так.

– Вкажіть мені місце, де вони ховаються.

– Я вам даю відповідь.

1917 (2019) – Нічне вікно

Ця сцена відбувається безпосередньо після того, як персонажа Джорджа Маккея нокаутують. Поки він намагається врятуватися із покинутого села, постріли з бомб переносять світло і тінь навколо нього. Напруга велика, кінематографія чудова, і саундтрек Томаса Ньюмена викликає дрижаки. Всі вони допомагають зробити цю сцену візуально чудовою.

Ми (2019) – Фінальний бій

Це просто моторошно. Сама сцена дасть вам мурашки по шкірі, але коли ви додасте крики Аделаїди та рухи Реду (а також ретроспекції, коли вони танцюють), це просто неймовірно.

– Це наш час зараз! Наш час там. І подумати, якби не ти, я б взагалі ніколи не танцювала.

Роби правильну справу (1989) – Расистські стереотипи

Це кінематографічно досконало і показує, наскільки велика расова напруга в районі за межами просто "Чорного проти білого". Момент так красиво витриманий, є актуальним і сьогодні. Хороше вторгнення Семюеля Л. Джексона, коли він підводиться до камери та кричить: "Затримай! Тайм-аут! Ти вже все, заспокойся! Вам потрібно охолодити це лайно, і це подвійна істина".

Божевільні багаті азіати (2018) – Весілля

Вся ця сцена була просто такою зворушливою, особливо з "Can't Help Falling In Love With You" у фоновому режимі. Це було так чудово знято, і рішення скоротити звук, коли ми вперше побачили наречену, було абсолютно блискучим.

Темний лицар (2008) – Пограбування банку

Початкова сцена, коли ви познайомилися з Джокером Хіта Леджера, не має собі рівних. Вона повинна увійти до кожного списку "Найкращих фільмів".

– Думаєш, що ти розумний, га? Чувак, який найняв вас, він просто зробить те саме з вами. Злочинці в цьому місті вірять в такі речі: честь, повага.

– Подивись на себе. У що ти віриш, га? У що ти віриш...

– Я вірю, що все, що не вбиває тебе, просто робить тебе... дивніше.

Касабланка (1939) – Марсельєза

У цій конкретній сцені нацисти почали співати свій гімн, тому всі інші почали співати "Марсельєзу", щоб заглушити їх. Цей момент настільки досконало представляв кожного героя та кожну сюжетну лінію фільму: Рік (остаточно) вибрав продемонстрував свою відданість, Ласло був безстрашним, Ільза була конфліктною, Рено був таємно задоволений поворотом подій, а всі інші ризикували своїм життям заради маленької перемоги над нацистами, яка експертно передбачала, що має бути.

Спів під дощем (1952) – Спів під дощем

Це знаково. Інший опис не потрібен.

– Я співаю під дощем, просто співаю під дощем. Що за чудові відчуття. Я знову щасливий.

Бен-Гур (1959) – Перегони на колісницях

Вся сцена перегонів на колісницях була видовищем, що змушує кусати цвяхи, і яка досі вражає понад 60 років потому.

Спадок (2018) – Я твоя мати!

Акторська робота. Кінематографія. Написання. Це просто ідеально.

– Ніколи не підвищуй голос на мене! Я твоя мати! Ти зрозумів? Все, що я роблю, це хвилююся, прислужую та захищаю вас, і я повертаюся – це чортове обличчя на вашому обличчі. Твоя сестра померла! Вона назавжди зникла! І який сенс.

Коли Гаррі зустрів Саллі ... (1989) – Щасливий кінець

Це сцена, коли Гаррі каже Саллі, що любить її та хоче провести з нею решту життя. Це змушує вірити в справжнє кохання і дає надію.

– Мені подобається, що ти остання людина, з якою я хочу поговорити перед сном. І це не через те, що я самотній, і не через те, що це ніч перед Новим роком. Я прийшов сюди ввечері тому що, коли розумієш, що хочеш провести решту життя з кимось...ти хочеш розпочати цю решту життя з цією людиною якомога раніше.

Маленькі Жінки (2019) – Мені так погано

У цій сцені Джо виголошує потужну промову про цінність жінок. Це так просто, але так добре.

– Я просто почуваюся як жінка... у них є думки, у них є душі, так само як і просто серця. І. у них є амбіції, у них є таланти, так само як і просто краса. Мене так дістали люди, які говорять, що кохання – це єдине на що здатні жінки. Мене це дістало. Але я... я така самотня.

Паразит (2019) – Персиковий пухнастий трюк

Монтаж цієї сцени від "Паразита" абсолютно неймовірний. Він настільки простий і чистий, але в сцені також стільки ритму. Кожен кадр ідеально організований, щоб глядач відчув кожен тип емоцій: одну секунду ти смієшся, наступної ти розгубишся, тоді ти опинишся на краю сидіння, а потім щелепа опуститься. Це досконалість.

Жодна країна для старих (2007) – Кидання монет

Сценарій фільму – але особливо ця сцена – настільки різкий і конкретний, і тихий. Виступ Хав'єра Бардема спричинить озноб по хребту.

– Не кладіть його у вашу кишеню, сер! Не кладіть його у вашу кишеню. Це ваш щасливий четвертак.

– Що ж, то де ви хочете, хоч я його поклав?

– Будь-куди, тільки не у кишеню, тоді четвертак перемішається з іншими монетами та стане просто монетою... якою і є.

Юнона (2007) – Юнона і дитина

Сцена після народження дитини – це чиста досконалість. Коли вона лежить на лікарняному ліжку, тато тихо розмовляє з нею про те, як вона колись знову буде там, але на власних умовах. Потім її коханий, Полі, заходить. У нього хвилина з породіллею, тато йде, а Полі просто мовчки лягає в ліжко з Джуно і тримає її, вона плаче. Навряд чи є якийсь діалог, але музика така емоційна, і акторська гра усіх трьох це чудово. Ви відчуваєте кожну емоцію.

– Одного дня ти знову будеш там, люба. Але на твоїх умовах.

– Блікер вирішив, що він не хоче побачити малюка. Як і я, насправді. Він не почувався нашим. Я думаю, що він завжди був її.

Поклич мене своїм іменем (2017) – Розмова професора Перлмана

Це було красиво, так добре зіграно, що аж надихає.

– Те, як ти проживаєш своє життя, це твоя проблема. Пам'ятай, наші серця та наші тіла дані нас лише один раз. І перед тим, як ти про це дізнаєшся, твоє серце стане зношеним, а, що стосується твого тіла, то настане момент, коли ніхто на нього не дивитиметься, а тим більше не захоче наближатися до нього. Прямо зараз є печаль. Біль. Не вбивай її, а разом із нею і радість, яку ти відчуваєш.

До теми: Яка зачіска була модною у твій рік народження: найпопулярніші стрижки від 1970-х до 2020