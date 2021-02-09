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Яка зачіска була модною у твій рік народження: найпопулярніші стрижки від 1970-х до 2020
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Цікаво, яка була популярна зачіска у рік твого народження? Ми підготували список трендових укладок та стрижок, які були модними свого часу.
Ностальгійно згадуємо модні стрижки та зачіски з минулого. Ви пам'ятаєте ці укладки, адже вони були модними в останні десятиліття, але сьогодні ви не ризикнете таке запропонувати своєму перукарю.
Натискайте на свій рік народження та переходьте до стильних перукарських образів:
- Зачіски з 1970 (1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979)
- Зачіски з 1980 (1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989)
- Зачіски з 1990 (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999)
- Зачіски з 2000 (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)
- Зачіски з 2010 (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
І ще: Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі "Друзі"
Модні зачіски у 1970-х
1970
У серіалі "Сімейка Партрідж" акторка Сюзан Дей була з м'якою об'ємною укладкою та світло-каштановим відтінком волосся. Цей образ став популярним.
1971
Даяна Росс стала іконою стилю, а її фірмові об'ємні кучері – натхненням для мільйонів жінок.
1972
Морін МакКормік стала кумиром домогосподарок, які прагнуть повторити її укладку: шовковисті пасма середньої довжини, немов вигорілі на сонці.
1973
Ми любимо Шер не тільки за її талант і здатність звертати час назад, але і за те, що саме вона ввела моду на довге пряме волосся.
1974
Актриса Пем Грієр довела що "афро" теж може бути стильним!
1975
Джоан Джетт якнайкраще втілила дух рок-н-ролу, з'являючись на публіці з копицею "рваного" і скуйовдженого волосся.
1976
Скажімо спасибі фігуристці Дороті Хемілл за цю багатошарову стрижку.
1977
Довгі, об'ємні, немов укладені вітром волосся – фішка моделі Джеррі Холл.
1978
Зірка диско Донна Саммер підкорює публіку м'якими, ретельно укладеними кучерями.
1979
Рок-зірка Деббі Харрі ніколи не фарбувалася в один колір. Світлі пасма і темні корені – і ніяк інакше. Платиновий блонд може бути дуже зухвалим!
Популярні зачіски у 1980-х
1980
Грейс Джонс звернула на себе увагу громадськості в тому числі завдяки чіткій геометричній стрижці.
1981
Не тільки рок-зірки віддавали перевагу недбалим багатошаровим стрижкам. Серед прихильниць були й королівські особи. Наприклад, принцеса Діана.
1982
Мішель Пфайфер дуже любила цю зачіску з чубчиком "пір'ям".
1983
Брук Шилдс довела, що об'єм волоссю можна надати не тільки біля коріння, а й по всій довжині.
1984
У той рік всіх фанатів Мадонни можна було впізнати за обідком з всілякими бантами.
1985
Сара-Джессіка Паркер підкорила нескінченно довгими "перманентними" кучериками.
1986
Ванесса Вільямс зробила щипцями гофровані пасма і це було новинкою!
1987
У "Брудних танцях" Дженніфер Грей задала тренд на такі кучері.
1988
Укладка "кучерявий боб" Уїтні Х'юстон підкорює серця модниць.
1989
Укладка схожа на хвилі океану, як у Моллі Рінгвальд, була дуже актуальна свого часу.
Трендові зачіски з 1990-х
1990
Зачіска Джанет Джексон: накручуємо і збираємо пасма на маківці, які спадають на плечі.
1991
Вайнона Райдер зробила стрижку піксі. Це зухвала і текстурована стрижка, яка є б'юті-символом 90-х.
1992
Наомі Кемпбелл і укладка в стилі "Русалонька" з супергладкими пасмами.
1993
Потужний фен, кругла щітка і лак екстрасильної фіксації – повітряний чубчик, як у Тетяни Алі.
1994
Шпильки біля скронь як у Дрю Беррімор – це стиль 90-х.
1995
Дженніфер Еністон з "Друзів" запровадила моду на зачіску "як у Рейчел" в стилі улюбленої героїні.
1996
Клер Дейнс подбала про те, щоб кінчики її волосся стирчали вгору.
1997
В кінці дев'яностих не було нічого крутішого, ніж чубчик до середини чола як у Мелісси Джоан Харт.
1998
Фірмова укладка Лів Тайлер – пасма, які обрамляють обличчя.
1999
Шпильки з метеликами на Гвен Стефані зробили її модним ідолом.
Стильні зачіски у 2000-х
2000
Бейонсе додала світлі пасма і це стало модно.
2001
Без бандани, як у Крістіни Агілери, на вулицю можна було і не виходити.
2002
Яскраві штучні пасма на кліпсах були найкращим модним аксесуаром. Особливо якщо вони поєднувалися з кольором сукні, як у Христини Міліан.
2003
До слова про прикріплені пасма – Мерайя Кері задала тренд на довгі локони.
2004
І знову локони, які обрамляють обличчя! Джессіка Сімпсон не могла обійтися без кількох недбало витягнутих з укладки прядок.
2005
Тренд у вигляді чубчика набік, який постійно закривав одне око, задала Ніколь Річчі.
2006
Лейтон Містер з "Пліткарки" зробила необхідною пов'язку на голову.
2007
Періс Хілтон зробила модним об'єм та укладку в стилі "Помпадур".
2008
Тейлор Свіфт створила тренд на такі дрібні тугі локони.
2009
Через рік всі стали повторювати за Кім Кардаш'ян вільну укладку.
Найкращі зачіски з 2010-х
2010
Керрі Андервуд та новинка: плетіння кіс по лінії росту волосся.
2011
Омбре! Лорен Конрад можна сміливо назвати першопрохідцем цього фарбування.
2012
Кара Делевінь вже тоді обожнювала недбалі об'ємні пучки.
2013
Керрі Вашингтон була однією з багатьох знаменитостей, які обрали стрижку "боб" середньої довжини.
2014
Акуратні локони змінилися текстурованими, скуйовдженими "пляжними" хвилями, як у Ванесси Хадженс.
2015
Кендалл Дженнер довела, що наполовину зібране в пучок волосся може бути дуже сексуальним та шикарним.
2016
Платина, як у Дженніфер Лоуренс, дуже актуальна.
2017
Зої Кравіц вибрала максимально коротку стрижку.
2018
Якщо колись в моді була багатошаровість, то у 2018 трендом стала уявна простота і прямий зріз каре, як у Дуа Ліпи.
2019
Максимальна довжина, зібрана в кінський хвіст, як в Аріани Гранде, популярна.
2020
Укладка в стилі "мокре волосся" підкорює модниць, як Ешлі Грем.
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