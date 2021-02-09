Яка зачіска була модною у твій рік народження: найпопулярніші стрижки від 1970-х до 2020

найпопулярніші зачіски у 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х та 2010-х

Цікаво, яка була популярна зачіска у рік твого народження? Ми підготували список трендових укладок та стрижок, які були модними свого часу.

Ностальгійно згадуємо модні стрижки та зачіски з минулого. Ви пам'ятаєте ці укладки, адже вони були модними в останні десятиліття, але сьогодні ви не ризикнете таке запропонувати своєму перукарю.

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1970

У серіалі "Сімейка Партрідж" акторка Сюзан Дей була з м'якою об'ємною укладкою та світло-каштановим відтінком волосся. Цей образ став популярним.

1971

Даяна Росс стала іконою стилю, а її фірмові об'ємні кучері – натхненням для мільйонів жінок.

1972

Морін МакКормік стала кумиром домогосподарок, які прагнуть повторити її укладку: шовковисті пасма середньої довжини, немов вигорілі на сонці.

1973

Ми любимо Шер не тільки за її талант і здатність звертати час назад, але і за те, що саме вона ввела моду на довге пряме волосся.

1974

Актриса Пем Грієр довела що "афро" теж може бути стильним!

1975

Джоан Джетт якнайкраще втілила дух рок-н-ролу, з'являючись на публіці з копицею "рваного" і скуйовдженого волосся.

1976

Скажімо спасибі фігуристці Дороті Хемілл за цю багатошарову стрижку.

1977

Довгі, об'ємні, немов укладені вітром волосся – фішка моделі Джеррі Холл.

1978

Зірка диско Донна Саммер підкорює публіку м'якими, ретельно укладеними кучерями.

1979

Рок-зірка Деббі Харрі ніколи не фарбувалася в один колір. Світлі пасма і темні корені – і ніяк інакше. Платиновий блонд може бути дуже зухвалим!

1980

Грейс Джонс звернула на себе увагу громадськості в тому числі завдяки чіткій геометричній стрижці.

1981

Не тільки рок-зірки віддавали перевагу недбалим багатошаровим стрижкам. Серед прихильниць були й королівські особи. Наприклад, принцеса Діана.

1982

Мішель Пфайфер дуже любила цю зачіску з чубчиком "пір'ям".

1983

Брук Шилдс довела, що об'єм волоссю можна надати не тільки біля коріння, а й по всій довжині.

1984

У той рік всіх фанатів Мадонни можна було впізнати за обідком з всілякими бантами.

1985

Сара-Джессіка Паркер підкорила нескінченно довгими "перманентними" кучериками.

1986

Ванесса Вільямс зробила щипцями гофровані пасма і це було новинкою!

1987

У "Брудних танцях" Дженніфер Грей задала тренд на такі кучері.

1988

Укладка "кучерявий боб" Уїтні Х'юстон підкорює серця модниць.

1989

Укладка схожа на хвилі океану, як у Моллі Рінгвальд, була дуже актуальна свого часу.

1990

Зачіска Джанет Джексон: накручуємо і збираємо пасма на маківці, які спадають на плечі.

1991

Вайнона Райдер зробила стрижку піксі. Це зухвала і текстурована стрижка, яка є б'юті-символом 90-х.

1992

Наомі Кемпбелл і укладка в стилі "Русалонька" з супергладкими пасмами.

1993

Потужний фен, кругла щітка і лак екстрасильної фіксації – повітряний чубчик, як у Тетяни Алі.

1994

Шпильки біля скронь як у Дрю Беррімор – це стиль 90-х.

1995

Дженніфер Еністон з "Друзів" запровадила моду на зачіску "як у Рейчел" в стилі улюбленої героїні.

1996

Клер Дейнс подбала про те, щоб кінчики її волосся стирчали вгору.

1997

В кінці дев'яностих не було нічого крутішого, ніж чубчик до середини чола як у Мелісси Джоан Харт.

1998

Фірмова укладка Лів Тайлер – пасма, які обрамляють обличчя.

1999

Шпильки з метеликами на Гвен Стефані зробили її модним ідолом.

2000

Бейонсе додала світлі пасма і це стало модно.

2001

Без бандани, як у Крістіни Агілери, на вулицю можна було і не виходити.

2002

Яскраві штучні пасма на кліпсах були найкращим модним аксесуаром. Особливо якщо вони поєднувалися з кольором сукні, як у Христини Міліан.

2003

До слова про прикріплені пасма – Мерайя Кері задала тренд на довгі локони.

2004

І знову локони, які обрамляють обличчя! Джессіка Сімпсон не могла обійтися без кількох недбало витягнутих з укладки прядок.

2005

Тренд у вигляді чубчика набік, який постійно закривав одне око, задала Ніколь Річчі.

2006

Лейтон Містер з "Пліткарки" зробила необхідною пов'язку на голову.

2007

Періс Хілтон зробила модним об'єм та укладку в стилі "Помпадур".

2008

Тейлор Свіфт створила тренд на такі дрібні тугі локони.

2009

Через рік всі стали повторювати за Кім Кардаш'ян вільну укладку.

2010

Керрі Андервуд та новинка: плетіння кіс по лінії росту волосся.

2011

Омбре! Лорен Конрад можна сміливо назвати першопрохідцем цього фарбування.

2012

Кара Делевінь вже тоді обожнювала недбалі об'ємні пучки.

2013

Керрі Вашингтон була однією з багатьох знаменитостей, які обрали стрижку "боб" середньої довжини.

2014

Акуратні локони змінилися текстурованими, скуйовдженими "пляжними" хвилями, як у Ванесси Хадженс.

2015

Кендалл Дженнер довела, що наполовину зібране в пучок волосся може бути дуже сексуальним та шикарним.

2016

Платина, як у Дженніфер Лоуренс, дуже актуальна.

2017

Зої Кравіц вибрала максимально коротку стрижку.

2018

Якщо колись в моді була багатошаровість, то у 2018 трендом стала уявна простота і прямий зріз каре, як у Дуа Ліпи.

2019

Максимальна довжина, зібрана в кінський хвіст, як в Аріани Гранде, популярна.

2020

Укладка в стилі "мокре волосся" підкорює модниць, як Ешлі Грем.

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