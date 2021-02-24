Напої, які обирають відомі героїні з кіно: ТОП 10 рецептів жіночих коктейлів

Дізнайтеся, що п'ють улюблені кіногерої. Ми підготували для вас 10 коктейлів, які стали відомими завдяки кіно та телебаченню. Приготуйте культовий напій та відчуйте себе зіркою!

Молоді, красиві та привабливі героїні культових фільмів і серіалів тримали келих коктейлю у руці. Саме завдяки багатьом кіно найрізноманітніші напої отримали особливу популярність у всьому світі.

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Нагадуємо, що надмірне вживання алкоголю негативно впливає на ваше здоров'я. Споживайте свідомо!

Приготуйте коктейль за мотивами улюбленого фільму і влаштовуйтеся перед екраном зручніше!

М'ятний джулеп

Фільм: Великий Гетсбі

"Дейзі піднялася, слабо посміхаючись, і підійшла до столу. "Відкрий віскі, Том, – наказала вона – і я зроблю тобі м'ятний джулеп. Тоді ти не будеш здаватися собі настільки дурним." – кульмінаційна сцена в номері готелю у "Великому Гетсбі". Сам коктейль з'явився аж наприкінці XVIII – початку XIX століття на півдні США.

М'яту в цьому коктейлі покрадіть на дно високої склянки, додайте води або невелику кількість бурбона, додайте цукор та акуратно потовчіть. Дайте цій суміші настоятися. Процідіть. Перелийте в келих, наповнений льодом, додайте залишки бурбона і перемішайте коктейль барною ложкою.

Інгредієнти:

Віскі/бурбон (90 мл)

Свіжі м'ята (4 гілочки)

Цукор чи цукрова пудра (1 ч.л.)

Лід (4-5 шт)

Вода (2 ч.л.)

Космополітен Серіал: Секс у великому місті Цей коктейль – фірмовий напій героїнь серіалу. Серед вечірок, любовних пригод, розкішного вбрання в одному ряду стоїть ще й алкоголь в "Сексі у великому місті". Четвірка майже кожну серію п'є Космополітен – один з найпопулярніших напоїв серед богемної тусовки Нью-Йорку. Цікаво, що спочатку цей коктейль був придуманий як заміна мартіні. Класика жанру будь-якої дівочої вечірки – найпопулярніший жіночий коктейль. Інгредієнти: Горілка (45 мл)

Апельсиновий лікер Куантро (15 мл)

Журавлинний сік (30 мл)

Сік лайма (7-8 мл) Мартін і Льюїс Фільм: Кримінальне чтиво Героїня Уми Турман у фільмі Тарантіно "Кримінальне чтиво" пила з героєм Джона Траволти "Мартін і Льюїс". П'ять доларів – ціна молочної насолоди. А приготувати настільки легко, що навіть дитина впорається – змішати все у блендері до утворення піни. Додайте вишеньку, яка буде яскравим акцентом. Інгредієнти: Ванільне морозиво (2 кульки)

Молоко (1 стакан)

Ванільний цукор (1 ч.л.) Зомбі Фільм: Сніданок у Тіффані Фільм "Сніданок у Тіффані" з акторкою Одрі Хепберн, яка зіграла Голлі Голайтлі, презентував глядачам одразу два напої, один з яких "Зомбі". Героїня вживала його для того, щоб забути про мінливості долі. Цей коктейль вимагає концентрації та особливої уваги до вживання: золотий, білий та чорний ром потрібно змішати в рівних частинах, додати в рівних частинах вишневий та абрикосовий лікер, ананасовий і апельсиновий сік, додати лід, а потім ще Гренадін. Втрата пам'яті від такого напою гарантована! Інгредієнти: Золотий ром (20 мл)

Білий ром (20 мл)

Чорний ром (20 мл)

Вишневий лікер (15 мл)

Абрикосовий лікер (15 мл)

Ананасовий сік (30 мл)

Апельсиновий сік (30 мл)

Гренадін (5 мл) Білий ангел Фільм: Сніданок у Тіффані Цей напій вживала Голлі Голайтлі як засіб від нещасливого кохання. З "Білим Ангелом" все просто: горілка плюс джин, змішати навпіл і пити з келихів для мартіні. Пити його можна і в інших випадках під мелодії культового фільму. Інгредієнти: Горілка (50 мл)

Джин (50 мл) Кава по-французьки для Амелі Фільм: Амелі Кава по-французьки для Амелі – частина справжньої романтичної казки. Головна героїня п'є каву з коньяком. У Парижі навіть є заклад, де ви можете замовити собі цей напій. Насипте в кавомолку зерна приблизно на шість чайних ложок меленої кави. Чим дрібніше вийде помел, тим краще: вистачить на 3-4 чашки. Зваріть, додайте дрібку солі, розлийте по чашках і в кожну влийте трохи коньяку. Цукор за бажанням. Інгредієнти: Кава

Сіль – дрібка

Коньяк – на смак

Цукор – на смак Френч 75 Фільм: Касабланка Цей Коктейль став легендарним завдяки фільму "Касабланка", де знімалися Хамфрі Богарт, Інгрід Бергман і Майкл Кертіс. В одній з найромантичніших сцен фільму, Рік Блейн приносить своїй коханій Ільзе коктейль Френч 75. Далі головні герої розв'язують проблеми за келихом напою, який дарує спогади про колишнє життя. Цікаво, що коктейль з'явився ще за часів Першої Світової, а таку назву отримав на честь французької гаубиці 75-го калібру. Інгредієнти: Джин (30 мл)

Лимонний сік (15 мл)

Шампанське (60 мл)

Цукровий сироп (за бажанням) Похмільний коктейль Фільм: Кабаре Запам'ятайте рецепт цього "похмільного" коктейлю з фільму "Кабаре", який стане вам у пригоді після бурхливої вечірки. Насправді вживати його можна і коли хочеться випити, і коли треба прийти в себе. Змішайте все і випийте одним духом, як Лайза Мінеллі. Інгредієнти: Томатний сік (20 мл)

Горілка (20 мл)

Сирий яєчний жовток

Табаско – дві краплі

Червоний перець – дрібка Віскі сауер Фільм: Сверблячка сьомого року Віскі Сауер став популярним серед жінок після того, як чудова Мерилін Монро сексуально пила цей напій у фільмі "Сверблячка сьомого року"! Інший герой фільму – Річард Шерман – цим коктейлем насолоджувався ще й на самоті. І за сніданком, і два келихи. Можете додати цукровий пісок та апельсин для краси. Естети можуть додати ще вишеньку. Інгредієнти: Бурбон (45 мл)

Сік лимона (30 мл)

Солодкий сироп (15 г)

Білок одного яйця Манхеттен Фільм: У джазі тільки дівчата Цей коктейль обожнювала Душка з фільму "У джазі тільки дівчата". Цікаво, що у ті роки, які описують у кіно, Америка потерпала від сухого закону, тому спиртного бракувало. Героїня фільму, яку зіграла Мерилін Монро, ж готувала цей напій у грілці під час вечірки в поїзді. Інгредієнти: Житній віскі або бурбон (50 мл)

Червоний солодкий вермут (20 мл)

Біттер Ангостура (5 мл)

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