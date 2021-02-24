На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Напої, які обирають відомі героїні з кіно: ТОП 10 рецептів жіночих коктейлів
-
- 5
Дізнайтеся, що п'ють улюблені кіногерої. Ми підготували для вас 10 коктейлів, які стали відомими завдяки кіно та телебаченню. Приготуйте культовий напій та відчуйте себе зіркою!
Молоді, красиві та привабливі героїні культових фільмів і серіалів тримали келих коктейлю у руці. Саме завдяки багатьом кіно найрізноманітніші напої отримали особливу популярність у всьому світі.
І ще: Улюблені коктейлі Бонда, Лебовські, Поттера та інших: 10 рецептів чоловічих напоїв з кіно
Нагадуємо, що надмірне вживання алкоголю негативно впливає на ваше здоров'я. Споживайте свідомо!
Приготуйте коктейль за мотивами улюбленого фільму і влаштовуйтеся перед екраном зручніше!
М'ятний джулеп
- Фільм: Великий Гетсбі
"Дейзі піднялася, слабо посміхаючись, і підійшла до столу. "Відкрий віскі, Том, – наказала вона – і я зроблю тобі м'ятний джулеп. Тоді ти не будеш здаватися собі настільки дурним." – кульмінаційна сцена в номері готелю у "Великому Гетсбі". Сам коктейль з'явився аж наприкінці XVIII – початку XIX століття на півдні США.
М'яту в цьому коктейлі покрадіть на дно високої склянки, додайте води або невелику кількість бурбона, додайте цукор та акуратно потовчіть. Дайте цій суміші настоятися. Процідіть. Перелийте в келих, наповнений льодом, додайте залишки бурбона і перемішайте коктейль барною ложкою.
Інгредієнти:
- Віскі/бурбон (90 мл)
- Свіжі м'ята (4 гілочки)
- Цукор чи цукрова пудра (1 ч.л.)
- Лід (4-5 шт)
- Вода (2 ч.л.)
Космополітен
- Серіал: Секс у великому місті
Цей коктейль – фірмовий напій героїнь серіалу. Серед вечірок, любовних пригод, розкішного вбрання в одному ряду стоїть ще й алкоголь в "Сексі у великому місті". Четвірка майже кожну серію п'є Космополітен – один з найпопулярніших напоїв серед богемної тусовки Нью-Йорку. Цікаво, що спочатку цей коктейль був придуманий як заміна мартіні. Класика жанру будь-якої дівочої вечірки – найпопулярніший жіночий коктейль.
Інгредієнти:
- Горілка (45 мл)
- Апельсиновий лікер Куантро (15 мл)
- Журавлинний сік (30 мл)
- Сік лайма (7-8 мл)
Мартін і Льюїс
- Фільм: Кримінальне чтиво
Героїня Уми Турман у фільмі Тарантіно "Кримінальне чтиво" пила з героєм Джона Траволти "Мартін і Льюїс". П'ять доларів – ціна молочної насолоди. А приготувати настільки легко, що навіть дитина впорається – змішати все у блендері до утворення піни. Додайте вишеньку, яка буде яскравим акцентом.
Інгредієнти:
- Ванільне морозиво (2 кульки)
- Молоко (1 стакан)
- Ванільний цукор (1 ч.л.)
Зомбі
- Фільм: Сніданок у Тіффані
Фільм "Сніданок у Тіффані" з акторкою Одрі Хепберн, яка зіграла Голлі Голайтлі, презентував глядачам одразу два напої, один з яких "Зомбі". Героїня вживала його для того, щоб забути про мінливості долі.
Цей коктейль вимагає концентрації та особливої уваги до вживання: золотий, білий та чорний ром потрібно змішати в рівних частинах, додати в рівних частинах вишневий та абрикосовий лікер, ананасовий і апельсиновий сік, додати лід, а потім ще Гренадін. Втрата пам'яті від такого напою гарантована!
Інгредієнти:
- Золотий ром (20 мл)
- Білий ром (20 мл)
- Чорний ром (20 мл)
- Вишневий лікер (15 мл)
- Абрикосовий лікер (15 мл)
- Ананасовий сік (30 мл)
- Апельсиновий сік (30 мл)
- Гренадін (5 мл)
Білий ангел
- Фільм: Сніданок у Тіффані
Цей напій вживала Голлі Голайтлі як засіб від нещасливого кохання. З "Білим Ангелом" все просто: горілка плюс джин, змішати навпіл і пити з келихів для мартіні. Пити його можна і в інших випадках під мелодії культового фільму.
Інгредієнти:
- Горілка (50 мл)
- Джин (50 мл)
Кава по-французьки для Амелі
- Фільм: Амелі
Кава по-французьки для Амелі – частина справжньої романтичної казки. Головна героїня п'є каву з коньяком. У Парижі навіть є заклад, де ви можете замовити собі цей напій.
Насипте в кавомолку зерна приблизно на шість чайних ложок меленої кави. Чим дрібніше вийде помел, тим краще: вистачить на 3-4 чашки. Зваріть, додайте дрібку солі, розлийте по чашках і в кожну влийте трохи коньяку. Цукор за бажанням.
Інгредієнти:
- Кава
- Сіль – дрібка
- Коньяк – на смак
- Цукор – на смак
Френч 75
- Фільм: Касабланка
Цей Коктейль став легендарним завдяки фільму "Касабланка", де знімалися Хамфрі Богарт, Інгрід Бергман і Майкл Кертіс. В одній з найромантичніших сцен фільму, Рік Блейн приносить своїй коханій Ільзе коктейль Френч 75. Далі головні герої розв'язують проблеми за келихом напою, який дарує спогади про колишнє життя.
Цікаво, що коктейль з'явився ще за часів Першої Світової, а таку назву отримав на честь французької гаубиці 75-го калібру.
Інгредієнти:
- Джин (30 мл)
- Лимонний сік (15 мл)
- Шампанське (60 мл)
- Цукровий сироп (за бажанням)
Похмільний коктейль
- Фільм: Кабаре
Запам'ятайте рецепт цього "похмільного" коктейлю з фільму "Кабаре", який стане вам у пригоді після бурхливої вечірки. Насправді вживати його можна і коли хочеться випити, і коли треба прийти в себе. Змішайте все і випийте одним духом, як Лайза Мінеллі.
Інгредієнти:
- Томатний сік (20 мл)
- Горілка (20 мл)
- Сирий яєчний жовток
- Табаско – дві краплі
- Червоний перець – дрібка
Віскі сауер
- Фільм: Сверблячка сьомого року
Віскі Сауер став популярним серед жінок після того, як чудова Мерилін Монро сексуально пила цей напій у фільмі "Сверблячка сьомого року"! Інший герой фільму – Річард Шерман – цим коктейлем насолоджувався ще й на самоті. І за сніданком, і два келихи.
Можете додати цукровий пісок та апельсин для краси. Естети можуть додати ще вишеньку.
Інгредієнти:
- Бурбон (45 мл)
- Сік лимона (30 мл)
- Солодкий сироп (15 г)
- Білок одного яйця
Манхеттен
- Фільм: У джазі тільки дівчата
Цей коктейль обожнювала Душка з фільму "У джазі тільки дівчата". Цікаво, що у ті роки, які описують у кіно, Америка потерпала від сухого закону, тому спиртного бракувало. Героїня фільму, яку зіграла Мерилін Монро, ж готувала цей напій у грілці під час вечірки в поїзді.
Інгредієнти:
- Житній віскі або бурбон (50 мл)
- Червоний солодкий вермут (20 мл)
- Біттер Ангостура (5 мл)
До теми: Яка зачіска була модною у твій рік народження: найпопулярніші стрижки від 1970-х до 2020
-
15:16Напої, які обирають відомі героїні з кіно: ТОП 10 рецептів жіночих коктейлів
-
14:51Sony роздає безоплатно хітову гру Ratchet & Clank: як завантажити
-
14:20На аукціон виставили рідкісний Lamborghini Countach: фото
-
13:50Названо неочікувану причину появи зайвої ваги
-
13:35У Пакистані поліцейські будуть проводити погоні на роликах
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:19Тіна Кароль спокусила мережу відвертими знімками у вбранні зі сміливими розрізами
-
12:51Реакція собаки на дзвінок до ветеринара розсмішила мережу (відео)
-
12:18Пісня гурту KAZKA встановила рекорд за кількістю переглядів в YouTube
-
11:43ТЕСТ на Міжнародний День бармена: визнач, який твій ідеальний коктейль
-
11:19Фітоняшка показала свою реальну фігуру в бікіні (фото 18+)
-
10:52Звичайний день у Лондоні: відео з голим хлопцем та поліцією стало вірусним (18+)
-
10:18Магнітні бурі у березні 2021: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
09:51Погода в Україні 24 лютого: у яких областях буде найтепліше
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 лютого
-
08:55Три поради, які додають впевненості у собі
-
08:25Як захистити здоров'я від різкої зміни погоди
-
07:57Астрономи створили найдетальнішу карту чорних дір
-
07:32Як Hummer H1 і Ford F-450 змагалися з Tesla в перетягуванні каната: відео
-
07:135 крутих вправ, які ефективно спалюють жир
- 23 лютого
-
21:52Смачно та дуже корисно: 3 натуральні способи побороти безсоння
-
21:2024 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Apple запустила рекламну кампанію Watch Series 6: ефектні відео
-
20:17Як змінюються люди у тривалих стосунках: 5 фактів від вчених
-
15:16Напої, які обирають відомі героїні з кіно: ТОП 10 рецептів жіночих коктейлів
-
11:43ТЕСТ на Міжнародний День бармена: визнач, який твій ідеальний коктейль
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 лютого
-
07:135 крутих вправ, які ефективно спалюють жир
- 23 лютого
-
21:52Смачно та дуже корисно: 3 натуральні способи побороти безсоння
-
20:17Як змінюються люди у тривалих стосунках: 5 фактів від вчених
-
17:17Легендарний електронний дует Daft Punk розпався: ці треки знає кожен
-
14:30Гаражне зберігання – не завжди перевага: чому не варто тримати авто в гаражі взимку
-
11:53Коли коротка стрижка пасує: перевтілення дівчат, які попрощались з довгим волоссям
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 лютого
-
07:20Варто придивитися: ці автомобілі не дуже дорогі в обслуговуванні
- 22 лютого
-
21:47Від таких жінок ніколи не йдуть чоловіки
-
19:50Легкий психологічний тест: яке зображення асоціюється зі спокоєм
-
17:175 простих порад, які допоможуть прибирати рідше
-
14:24Названі найнадійніші авто з США, які майже не ламаються
-
11:50Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 лютого
-
08:28Голос країни 11 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів
- 21 лютого
-
20:50Дівчина тижня: гаряча дружина футболіста Ванда Нара, яка любить оголятися на камеру (18+)
-
17:51Місячний календар стрижок на березень 2021: дні, коли стригти волосся
-
15:19Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
-
12:19Пісня про рушник: як українська пісня Андрія Малишка звучить різними мовами
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 лютого
- 20 лютого
-
21:21Названо три знаки Зодіаку, які найчастіше зраджують
-
18:16Гороскоп на березень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку