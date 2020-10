Китайський бренд Lynk & Co запустив сервіс з підписки на автомобілі в Європі

Бренд Lynk & Co, створений Geely і Volvo, оголосив про швидкий вихід на європейський ринок. Компанія робить ставку на оренду машин по підписці, але обіцяє зберегти опцію повноцінної покупки. У скільки обійдеться передплата на автомобіль на місяць, читайте далі.

Місячна оренда кросовера Lynk & Co 01 – поки для Європи анонсована тільки одна модель – обійдеться у 500 євро. Причому цю суму можна зменшити аж до нуля, здавши автомобіль у каршерінг.

Це цікаво: Ford показала дизайн "автомобіля майбутнього": таким може бути новий Mustang

Для підписки в Європі буде доступний тільки кросовер Lynk & Co 01, але у двох гібридних версіях: 194-сильний Lynk & Co 01 HEV і 261-сильний Lynk & Co 01 PHEV, який може проїхати на електротязі до 70 кілометрів по циклу WLTP. Користувачі мають право вибрати колір кузова: синій або чорний. Однак комплектація тільки одна – зате максимальна.

Ціна місячної підписки включає страховку, сезонний комплект шин і обслуговування у дилерів Volvo – власної мережі у Lynk & Co не буде. Додатково доведеться оплачувати паливо, зарядку батареї, якщо мова йде про гібрид типу PHEV, і мийку. Забронювати машину можна буде через спеціальний додаток для смартфона – він же стане віртуальним ключем.

При цьому користувачі сервісу зможуть зменшити щомісячний платіж, здавши автомобіль у суборенду іншим підписникам. Усе одно, за даними компанії, 96 відсотків часу машина буде простоювати. Пізніше – десь через місяць – з'явиться ще одна схема володіння 01: повний викуп кросовера і знову ж здача його в каршерінг – але за це власник вже сам буде отримувати гроші.

Також Lynk & Co обіцяє відкрити "клуби" для учасників спільноти – і для цього не потрібно буде навіть оформляти підписку на машину. Перший такий клуб з'явиться в Амстердамі до кінця наступного місяця, другий – в Гетеборзі до Нового року.

Читайте також: У Харкові помітили одне з найдорожчих авто у світі: відео