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Ford показала дизайн "автомобіля майбутнього": таким може бути новий Mustang

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Таким Ford бачить автомобіль майбутнього - фото 1
Таким Ford бачить автомобіль майбутнього

Компанія Ford представила на автосалоні в Пекіні незвичайну скульптуру "автомобіля майбутнього". За словами представників бренду, арт-об'єкт символізує "упевнений рух вперед і прогресивну енергію бренду".

Незвичайна скульптура виконана відповідно до канонів нового фірмового стилю бренду під назвою Progressive Energy In Strength ("Прогресивна енергія у великій кількості").

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За задумом авторів завдяки динамічним і рівним лініям кузова, арт-об'єкт переосмислює дизайнерський мову та символізує упевнений рух вперед і прогресивну енергію компанії. Подовжений капот скульптури плавно переходить у гладкий салон, краплеподібна форма якого утворює дах, що перетікає у задню частину кузова.

Ford показала дизайн 'автомобіля майбутнього': таким може бути новий Mustang - фото 428102

Дизайн скульптури виконаний у стилі Mustang. Можливо, таким чином представники Ford натякнули на появу спорткара нового покоління – його повинні представити у 2022 році. Головною особливістю "автомобіля майбутнього" є восьмикутна радіаторна решітка з графічним дизайном, тривимірні елементи якої утворюють логотип Ford.

Ford показала дизайн 'автомобіля майбутнього': таким може бути новий Mustang - фото 428103

Крім того, "плавники" на задніх крилах відсилають до моделей 1950-х років. За словами представників компанії, ця інтерпретація поєднує новаторський дизайн і естетику автомобілів минулого століття.

Ford показала дизайн 'автомобіля майбутнього': таким може бути новий Mustang - фото 428101

На початку вересня компанія Mercedes-Benz представила концептуальний дизайн-проєкт Project Geländewagen, що демонструє нове уявлення про розкіш, яка виражається "у прагненні до краси й екстравагантності". Цю колаборації німецький концерн створив спільно з американським модельєром Вірджілом Абло.

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Джерело: Motor
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